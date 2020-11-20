Laptop fanı çok ses çıkarıyorsa ne yapmalısınız? - Günümüzde dizüstü bilgisayarların hala önemli bir pazar payına sahip olduğunu görüyoruz. Nitekim masaüstü bilgisayarların taşınamaması, tabletlerinse hala bilgisayar seviyesine gelememesi bu durumun en büyük sebeplerinden. Peki ama her yere taşıyabildiğiniz bu alet zaman zaman uçuşa hazırlanıyor gibi sesler çıkarıyorsa neler yapabilirsiniz?

Laptop Fanı Çok Ses Çıkarıyorsa Yapabileceğiniz Şeyler!

Bu rehberimizde bir dizüstü bilgisayarın neden aşırı ses çıkarabileceğini, bunun altında yatan faktörleri ve soruna dair hangi çözüm yollarını uygulayabileceğinizi daha yakından irdeleyeceğiz. Eğer hazırsanız, lafı fazla uzatmadan listemize geçiş yapalım.

Temel açıdan baktığımızda bilgisayarın fanları çalıştırması, ortam sıcaklığının düşmesi gerektiğine işaret eder. Eğer cihazınız fazla ısınıyor ise, yapmanız gereken şey ısıyı düşürmektir. Bunu yapabilmek, bir noktada ısının ana kaynağını bulmaktan geçer.

1- Kullanmadığınız Uygulamaları Kapatın

Bilgisayarınızda açık olan programlar sürekli olarak çalışırlar ve hem işlemciyi, hem belleği hem de diskleri meşgul ederler. Bu, daha fazla işlem gücü gerektiği anlamına gelir ve daha fazla gücün yaratılması sırasında bir miktar ısı ile karşılaşırsınız. Yapmanız gereken ilk şey kullanmadığınız uygulamaları ve programları kapatmak olacaktır.

Ancak bununla kısıtlı değil çünkü her şeyi kapattığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi Görev Yöneticisi'ni açın ve arka planda işlemlerine devam eden gereksiz uygulamaları bulun. Bunları da kapattıktan sonra ayarlardan başlangıçta açılan programları görüntüleyin, ihtiyacınız olmayanları kapatın. Bu da, bilgisayarınızı bir sonraki açışınızda daha az işlem gücünün harcanmasına neden olacaktır.

2- Yazılımsal Temizlik Yapın

Özellikle Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlar, sık sık kötü amaçlı yazılımlara maruz kalabilirler. Bu yazılımların bir kısmı arka planda çalışırlar ve cihazınız yorarlar. Bunu, bir üstteki madde ile benzer bir şekilde düşünebilirsiniz ancak çözüm yolu daha farklıdır.

Bu noktada bir antivirüs programından yardım almanız gerekecek. Antivirüs uygulamasını kurduktan sonra onu sık sık çalıştırmayı ve tarama yapmayı unutmayın. Ayrıca her antivirüs yazılımı, genellikle haftada bir gibi kısa periyotlarda güncellenir ve yeni kötü amaçlı yazılımlara karşı tedbirleri bünyesine katar. Bu nedenle güncelleştirmeleri de es geçmeyin.

3- Fiziksel Temizlik Yapın

Belki de sorun yazılımsal değildir. En son bilgisayarınızı ne zaman temizlediniz ya da temizlik için bir yere verdiniz? Cevabınız, unutmadığınız kadar öncesine dayanıyorsa bilgisayarınızda yer alan havalandırma kanalları toz ve benzeri maddelerle dolmuş olabilir.

Kullandığınız dizüstü bilgisayar yeterli hava akışını sağlayamazsa ısınır ve bu da, fanın olması gerekenden çok ama çok daha fazla dönmesine neden olur. Temel noktada bunların hepsi, aşırı sesli çalışan bir fan demektir ve bu nedenle fiziksel temizlik önemlidir.

4- Soğutucu Alın

Eğer bunlar kendi başına yeterli olmadıysa ya da yaşça eski bir bilgisayara sahipseniz üçüncül bir yardım olaraktan harici soğutucu kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu, bilgisayarınızı kucakta kullanamayacağınız anlamına geliyor ancak bu zaten pek de sağlıklı değil.

Bu sayede fanınızın üstesinden gelemediği ısı sorununu harici soğutucu çözecektir. Eğer fan sesinden kurtulmak için bir soğutucu alacaksanız, sessiz çalışan bir şeyler seçtiğinizden emin olun. Aksi durumda, fark ettiğiniz gibi, bunun pek de anlamı olmayacaktır.

Peki siz bu rehberimizde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgilerle birlikte ısı sorununun üstesinden gelmeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.