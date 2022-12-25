Samsung Çamaşır Makineleri Yangın Tehlikesi Nedeniyle Geri Toplanıyor

Akıllı telefon ve tabletleriyle tanınan Samsung, aslında teknolojinin olduğu neredeyse her alanda varlık gösteriyor. Firmanın ünlü olduğu alanlardan biri de beyaz eşya sektörü. Ancak yakın zamanda yaşanan olaylar sebebiyle Samsung markası yeniden zedelenebilir.

Samsung, bazı çamaşır makinelerini yangın tehlikesi sebebiyle geri toplamaya başladı. Şirketin bu kararının arkasında makinelerdeki arızadan kaynaklı 51 yangın tehlikesi raporlanması yatıyor.

660.000 Çamaşır Makinesi Geri Toplanacak

Samsung'un son model, yüksek kapasiteli ve süper hızlı cihazlar olarak tanıttığı altı çamaşır makinesi modeli, yangın tehlikesi nedeniyle toplanmaya başladı. Samsung, satışları kısıtlanan çamaşır makineleri hakkında kullanıcıları uyardı.

Samsung'un tamir için geri topladığı çamaşır makinesi modelleri ise şöyle:

WA49B

WA50B

WA51A

WA52A

WA54A

WA55A

Fiyatları 18 bin ile 30 bin TL arasında değişen toplamda 660 bin çamaşır makinesi için geri toplama kararı verdi. Öte yandan Samsung, WiFi'ye sahip olan son model çamaşır makinelerinin yazılım güncellemelerinin yapılması gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı.

Yine Samsung, Yine Yangın Tehlikesi!

Çamaşır makinesi olayı, Samsung'un yaşadığı son yangın tehlikesi vakası değil. Hatırlayacağınız üzere şirketin 2016 yılında son nesil amiral gemisi telefonu olarak tanıtılan Samsung Galaxy Note 7, tasarım hatası kaynaklı batarya sorunlar nedeniyle birden bire yanmaya başlamıştı.

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında Samsung milyarlarca dolar zarar etti. Cihazların toplatılarak satıştan kaldırılması sonrasında Samsung CEO'su, basın karşısında tüm dünyadan özür diledi.

Cihazlarında yangın tehlikesi konusunda kötü bir tecrübeye sahip olan Samsung'un çamaşır makineleri hakkında hızlı karar alarak sorunu çözüme ulaştırması bekleniyor.