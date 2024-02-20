Üstün Güç Sunan Casper Excalibur G911 Özellikleri ve Fiyatı

Güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan Casper Excalibur G911 özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bu rehberde oyun odaklı yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğunu açıkladık.

Casper tarafından düzenlenen etkinlikte Casper VIA X40 isimli akıllı telefon ve Casper Nirvana Z100 dizüstü bilgisayarın yanı sıra Excalibur G911 de yer aldı. Söz konusu bilgisayarın ücreti ve donanımı hakkında bilgilere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Casper Excalibur G911 Özellikleri

Ekran Boyutu : 16 inç

: 16 inç Ekran Çözünürlüğü : QHD

: QHD Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Yenileme Hızı : 240Hz / 165Hz

: 240Hz / 165Hz Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit İşlemci : 14. Nesil Intel Core i9 14900HX / 13. Nesil Intel Core i9 13900HX / 13. Nesil Intel Core i7 13700HX

: 14. Nesil Intel Core i9 14900HX / 13. Nesil Intel Core i9 13900HX / 13. Nesil Intel Core i7 13700HX Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB 256 Bit GDDR6X / NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB 128 Bit GDDR6X / NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 128 Bit GDDR6

: NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB 256 Bit GDDR6X / NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB 128 Bit GDDR6X / NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 128 Bit GDDR6 RAM : 8 GB DDR5 4800 MHz / 64 GB DDR5 4800 MHz / 32 GB DDR5 4800 MHz / 16 GB DDR5 4800 MHz

: 8 GB DDR5 4800 MHz / 64 GB DDR5 4800 MHz / 32 GB DDR5 4800 MHz / 16 GB DDR5 4800 MHz Depolama : 500 GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s - Yazma: 1900MB/s) / 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 + 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) / 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) / 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 3600MB/s)

: 500 GB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 4700MB/s - Yazma: 1900MB/s) / 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 + 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) / 2 TB M.2 SSD PCle 4.0 (PCle; Okuma: 5000MB/s - Yazma: 4200MB/s) / 1TB M.2 SSD PCle 4.0 (Okuma: 5000MB/s - Yazma: 3600MB/s) Bağlantı : Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 (13. Nesil) / Intel Wi-Fi 7 BE202 (14. Nesil)

: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 (13. Nesil) / Intel Wi-Fi 7 BE202 (14. Nesil) Batarya : 64 Whr

: 64 Whr Kamera : 720p 1 MP

: 720p 1 MP Yazılım : Windows 11 Pro / Windows 11 Home / FreeDOS

: Windows 11 Pro / Windows 11 Home / FreeDOS Kalınlık : 27,3 mm

: 27,3 mm Ağırlık: 2,5 kg

Bilgisayarın ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB 256 Bit GDDR6X, NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB 128 Bit GDDR6X ve NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB 128 Bit GDDR6 olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

IPS ekrana sahip olan bilgisayarın işlemci tarafında ise 14. Nesil Intel Core i9 14900HX, 13. Nesil Intel Core i9 13900HX ve 13. Nesil Intel Core i7 13700HX seçenekleri mevcut.

Casper Excalibur G911 Fiyatı

Casper Excalibur G911 modelinin 13. Nesil Intel Core i7 13700HX işlemci, FreeDOS, 16 GB DDR5 RAM ve 500 GB M.2 SSD PCle 4.0 sürümü için 53 bin 120 TL fiyat etiketi belirlendi.

Casper'ın web sitesinde özelleştirme seçenekleri mevcut. Bu sayede farklı donanım bileşenlerini seçerek bilgisayarı özelleştirebilirsiniz.

Casper Excalibur G911 ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.