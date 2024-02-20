120Hz Yenileme Hızı Sunan Casper VIA X40 Özellikleri ve Fiyatı

120Hz ekran yenileme hızı sunan Casper VIA X40 özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkıyor. Peki, Casper tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Casper tarafından yapılan etkinlik esnasında OLED ekranlı dizüstü bilgisayar modeli Casper Nirvana Z100 ve akıllı telefon modeli VIA X40 dahil olmak üzere birçok ürün tanıtıldı. Yeni telefonun özellik listesine ve fiyat etiketine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Casper VIA X40 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 2460 x 1080 piksel

: 2460 x 1080 piksel Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Gövde Oranı : %90

: %90 İşlemci : MediaTek G99

: MediaTek G99 RAM : 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM

: 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 5 MP + 2 MP

: 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera : 24 MP

: 24 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon modeli, AMOLED ekran üzerinde 2460 x 1080 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 500 nit maksimum ekran parlaklığı sunuyor. İnce çerçevelere sahip olan telefon, yüzde 90 ekran gövde oranıyla dikkat çekiyor.

Beyaz, gece siyahı ve gece mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor.

Telefon ayrıca Arcsoft yapay zeka destekli yazılımı destekliyor. Ön yüzeyde 24 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut. MediaTek G99 işlemcinin yer aldığı cihazda 256 GB depolama alanı bulunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefonda 8 GB RAM + 8 GB Sanal RAM mevcut. Peki, Casper VIA X40 ne kadar fiyata satılıyor?

Casper VIA X40 Fiyatı

En iyi Casper telefon modelleri arasında yerini alan Casper VIA X40 için 12 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Bu rehberde Casper VIA X40 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.