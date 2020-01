CES 2020 En İyi Akıllı TV'ler (2020 Model 4K 8K Televizyonlar)

CES 2020 fuarında tanıtılan en iyi akıllı TV'lere bu yazıda yer verdik. LG, Samsung, Sony ve diğer markaların 2020 model televizyonları bir arada. İşte CES 2020'de tasarımları ve özellikleriyle ziyaretçileri etkileyen 4K 8K akıllı televizyonlar

Vizio’nun İlk OLED TV’si: Vizio, V-Serisi, M-Serisi ve P-Serisi Quantum X 4K TV’lerin güncellenmiş modellerini duyurdu ancak göze çarpan ilk OLED TV modeliydi. 55 inç ve 65 inç modeli tanıtıldı ve her iki modelin de bu yılın ilerleyen zamanlarında çıkış yapacağı söylendi. Henüz fiyat bilgisi paylaşılmadı ancak pazardaki en uygun fiyatlı OLED TV’ler arasında olması bekleniyor.

LG’den Kıvrılabilir TV: LG’nin rollable (kıvrılabilir) televizyon modeli CES 2020’de tekrar karşımıza çıktı. 2019’dan beri gördüğümüz şimdi yeniden ziyaretçilere gösterilen kıvrılabilir ekranlı TV’nin fiyatının ne olacağı ne zaman satın alınabilir olacağı LG tarafından resmi olarak açıklanmadı ancak 2020’nin ikinci veya üçüncü çeyreğinde 60.000 dolar gibi bir fiyatla pazara gireceği tahminleri var.

Samsung’un Şekil Değiştiren Sero TV’si: Muhtemelen Samsung’un CES’de duyurduğu en çılgın TV olan Sero, ekranını bilindik yatay mod ve yeni dikey mod arasında döndürebilen bir 4K TV. Korece’de Dikey anlamına gelen Sero’nun tasarlanma amacı YouTube, Snapchat, TikTok içeriklerinin akıllı telefondan televizyona yansıtılırken düzgün görüntülenememesi. Bu TV içeriği uygun yönlendirme ile gösterebiliyor. Şu an için sadece 43 inç modeli var. 2020’de birçok küresel pazarda bulunabilir olacak.

LG GX Gallery TV’ler: LG’nin yeni 4K Ultra HD GX Gallery serisi Samsung’un The Frame TV’lerine benzer şekilde duvarınızda asılı duran bir sanat eer gibi görünecek şekilde tasarlanmış. Gallery Serisi TV’ler duvara tam olarak asılmak için özel olarak tasarlanmış bir duvar montajıyla birlikte geliyor ve izlemediğinizde özelleştirebiliyorsunuz. Gallery Serisi TV’lerin tümü, LG’nin OLED’leri kadar ultra ince form faktörüne (20 milimetre incelik) sahip ve 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç farklı boyda geliyorlar. Henüz fiyatını ve çıkış tarihini bilmiyoruz.

Samsung’un Sıfır Çerçeve Q950 TV’si: Samsung’un yeni üst seviye televizyonu Q950, yüzde 99 ekran gövde oranıyla büyülüyor. Bu, görüntünün etrafındaki çerçevenin kalınlığının 2.5mm bile olmadığı anlamına geliyor. Samsung fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz açıklama yapmadı ancak aynı segmentte rakiplerine bakarak çok rahat 10.000 doların üzerinde olacağını söyleyebiliriz.

Panasonic HZ2000 OLED TV: Geçtiğimiz yıl tanıtılan GZ2000’nin yeni nesli olan HZ2000, şirketin en yeni OLED TV’si ve sinema/film hastaları, ev sineması hastaları ve profesyoneller için en uygun hale getirilmiş. Hem Dolby Vision IQ hem de Filmmaker Mode’u destekleyen ilk OLED TV. Panasonic bu TV’nin yüksek dereceli renk doğruluğunu elde etmek için ünlü Hollywood renkçisi Stefan Sonnenfield (Wonder Woman, A Star is Born, Star Wars: The Force Awakens) ile birlikte çalışmış. 55 inç ve 65 inç modelleri bu yılın sonunda satışa sunulacak.

Sony Z8H 8K TV: Sony, CES 2020’de birçok model duyurdu ancak en dikkat çekeni Z8H 8K LED modeli oldu. TV, sesi bulunduğu odaya göre otomatik olarak ayarlamasını sağlayan Ortam Optimizasyonu özelliğine sahip. Ayrıca doğrudan çerçeveye yerleştirilmiş bir tweeter bulunuyor. Dahili hoparlörleri de oldukça etkileyici.

LG 2020 NanoCell OLED TV’ler: LG’nin yeni gerçek 8K görüntü üretebilen TV’leri etkileyici minimalist tasarıma sahip ve en yeni işlemciden (3. Nesil Alpha 9 Yapay Zeka İşlemci) güç alıyor. LG’nin daha fazla güç ve daha gelişmiş yapay zeka derin öğrenme algoritmalarını kullandığını iddia ettiği tv temelde mümkün olan en iyi 8K görüntüyü sunuyor. 88 ve 77 inç modelleri olacak.

LG’nin Yeni 48 inç OLED TV’si: LG’den ilk kez 48 inç OLED TV görüyoruz. Yeni model OLED48CX, 48 inç ekranında 8 milyondan fazla piksel bulunduruyor. LG, 96 inç 8K TV ile karşılaştırılabilir yoğunluk olduğunu iddiaa ediyor. En ufak boyda en iyi TV’ye sahip olmak isteyenler için değerlendirilebilecek modellerden biri.