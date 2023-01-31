Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan gezegenimizde geçmişten günümüze birçok canlı bulunmaktaydı. Kimi canlılar tarihi karanlık sayfalarına gömülürken kimi canlılar ise halen izini devam ettirmektedir. Peki kısa bir bilginin ardından nesli tükenen hayvanlar hangileri gelin yakından bakalım.

Nesli Tükenen Hayvanlar

Dinozorlar

Kuzey pasifik balinaları

Javan gergedanı

Tüylü mamut

Altın kurbağa

Dinozorlar

Hiç şüphesiz nesli tükenen hayvanlar için bir örnek vermek gerekirse ilk olarak aklımıza gelecek canlılardan biri de dinozorlardır öyle ki günümüzde artık olmayan ama bir nevi Evrim sayesinde varlığını hala sürdüren dinozorlar ne yazık ki artık günümüzde bulunmuyor. Aslında kuşların evrimine baktığımız zaman Dinozorlardan izler bulduğum için kimi bilim insanları dinozorların hala günümüzde yaşadığını ancak kuş olarak evrimine devam ettiklerini söylemektedirler.

Kuzey Pasifik Balinaları

Ortalama 70 ton ağırlığında olan balinalar 2. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra Soğuk Savaş Dönemi'nde avlanma nedeniyle hayatımızdan ayrılmışlardır. Bir süre hayatımızda bulunan bu balinalar dişleri sayesinde yaşlarını ortaya koyabilmektedirler.

Javan Gergedanı

Nesli tükenmesi beklenen hayvanlar arasında gergedanlar da bulunmaktadır. javan gergadanları ise yakın zamanda bu liste içinde yer almaktadır. Dünya üzerinde artık nadir sayılacak canlılar arasında yer alan javan gergedanları muson iklimi olan bölgelerde yaşamaktadır.

Tüylü Mamut

Mamutlar bilindiği üzere filleri çok benzemektedir. Ancak fillerden daha iri olan bu canlılar yaklaşık 4000 yıl önce hayatımızdan ayrılmıştır. Hatta Evrim Ağacı kaynağına göre mısır Piramitleri yapılırken mamutlar hala yaşıyordu.

Altın Kurbağa

Altın kurbağalar nesli tükenen hayvanlar arasında yer alıyor. Şu an çok az bulunan altın kurbağalar nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında.

Bu içeriğimizde nesli tükenen hayvanlar hakkında sizler için bilgilendirmeler yaptık Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın ayrıca dünyanın en iyi 5 hapishanesi hangisi merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz