ChatGPT Enterprise Nedir? Nasıl Kullanılır?

28 Ağustos’ta OpenAl tarafından kullanıma sunulan ChatGPT Enterprise, işletmelere yönelik geliştirilen bir sürümdür. GPT-4’ün kullanıldığı yeni sürümde daha çok güvenlik, hızlı erişim ve gizlilik özellikleri olacak.

Kurumsal iş dünyasına yönelik olarak geliştirilen bu sürümün ilk kullanıcıları arasında Estee, Block, Carlyle, Canva, Zapier, The Estée Lauder, PwC gibi şirketler yer alıyor.

ChatGPT Enterprise Özellikleri Nelerdir?

ChatGPT Enterprise, kurumsal veri ve gizlilik özelliklerinden oluşuyor. Aynı zamanda gelişmiş özelleştirme ve performans seçenekleri de yeni sürümün kullanışlılığını artırıyor. Yeni sürüm;

Daha karışık sorulara yanıt verme,

GPT-4’e herhangi bir sınır koyulmadan hızlı erişim sağlama,

Şirketlere hızlıca bilgileri anlamaları için mükemmel veri analizleri sunuyor.

Yeni sürümde kullanım sınırlaması yoktur. Artırılmış 32.000 belirteç bağlamına sahip olan yeni sürüm, metinlerin giriş ve çıkışlarını çok hızlı gerçekleştiriyor. Bu durumda şirketlerin iş akışlarından daha çok verim almasını sağlıyor. Çünkü ChatGPT Enterprise sayesinde şirket çalışanlarının işi çok kolaylaşıyor.

ChatGPT’nin yeni sürümü, işletmelere müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına özel araçlar sunuyor. Ayrıca yeni sürümü kullanan şirket, istediği zaman ChatGPT’i kendine göre yukarıda belirtildiği gibi özelleştirebilecek.

ChatGPT’nin kurumsal iş hayatına yönelik tasarlanan yeni sürümü, işletmelere ait verilerin başkalarının eline geçmesini engelliyor. İşletme verilerine sadece yetkili olan kişiler ulaşabilir.

ChatGPT eğitim modülünün eğitilmesi için konuşma verileriyle müşteri istemlerinden yararlanılmaz. ChatGPT, SOC 2 ile uyumlu çalışmaktadır. Sistem üzerindeki tüm konuşmalar bekleme sırasında “AES-256” şeklinde şifrelenmektedir. Aktarım olarak da “TLS 1.2+” olarak şifreleniyor.

ChatGPT’i kullanan kurumsal şirketler, yeni sürümün aboneliğine kolayca geçebilecekler. OpenAl, fiyatlandırmayı müşteriye özel olarak yapacağını açıkladı.

Örneğin; büyük şirketler, gelişmiş özelliklerden oluşan pakete abone olacak. Küçük işletmelerse kolay veri analizleri ve işlemleri için daha uygun fiyatla yeni sürüme abone olabilir.

ChatGPT Enterprise Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Enterprise, işletmelerdeki personellerin ChatGPT’i kolayca yönetmesi için özel yönetici konsolu geliştirmiştir. Bu yönetici konsolu, çoklu oturum açma aracından oluşuyor. Ayrıca kullanım istatistiklerinin olduğu gösterge tablosu da sunuluyor. Yeni sürüm, paylaşılabilir konuşma şablonlarıyla tasarlanmıştır.

İşletme personellerinin ChatGPT’den faydalanarak dahili iş akışları oluşturması da sağlanıyor. Yeni sürümle birlikte şirketler, OpenAl’in özel sohbet robotlarından da yararlanabilecek. Başka yapay zekayla oluşturulan metinlerde kullanımı söz konusu olan API içinde ücretsiz olarak krediler sunmaktadır. İşletmelere ayrıyeten “kullanım içgörüleri” ile ilgilide analitik gösterge tablosu sunuluyor.

Sözü edilen sürüm sayesinde işletmeler, matematik ifadeleri çözme ve grafik oluşturma gibi işlemleri de kolayca yerine getirebilecekler. Bunlar içinde önceden Kod Yorumlayıcı (Code Interpreter) olarak ifade edilen ChatGPT özelliği, Gelişmiş Veri Analizi’ne sınırsız erişim sağlanabilecek.