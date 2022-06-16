Bu Hafta GeForce NOW’a 6 Yeni Oyun Ekleniyor

Bu haftanın ilk duyurusu, 23 Haziran’da GeForce NOW’a gelecek olan popüler, açık dünya aksiyon ve RPG oyunu Genshin Impact'ın tanıtılması oldu. Bu açık dünya aksiyon oyununda, yeni bölgeler keşfedilebilir, farklı kültürler, garip yaratıklar ve beklenmedik hikâyelerle karşılaşılabilir.

Genshin Impact, oyuncuları görsel olarak çarpıcı Teyvat dünyasına getiren, ücretsiz bir açık dünya aksiyon RPG oyunu. Oyuncu, kayıp ikizini bulmak için yolculuğa çıkan ve yol boyunca Teyvat'ın gizemli sırlarını keşfeden gizemli "Gezgin" rolünü üstleniyor. 23 Haziran’dan itibaren GeForce NOW oyuncuları, Teyvat'taki yedi büyük şehirden üçü olan, her biri benzersiz kültürlere, hikayelere ve geniş bölgelere sahip ve oyunculara çeşitli yaratıklar, sırlar ve gizli hazineler sunan Mondstadt, Liyue Limanı ve Inazuma'yı keşfedebilecekler. Oyun ilerledikçe daha fazla şehir, hikâye, karakter ve dönemsel etkinlikler yayınlanacak.

Aynı gün gelecek olan GeForce NOW'ın yeni 2.0.41 uygulama güncellemesi çok istenen bir özelliği de beraberinde getiriyor. PC ve Mac uygulamalarında, panodan yayın içi kopyala ve yapıştır desteği ile dijital mağaza içinde uzun ve karmaşık bir parola girmeye gerek kalmayacak. Bu yeni özellikle oyunlara daha hızlı ulaşılabilecek.

Perşembe günüyle birlikte kütüphaneye 6 yeni oyun ekleniyor ve Rainbow Six Siege'in 7. Yıl 2. sezonu başlıyor.

Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine Eklenecek Oyunlar