Chivalry 2 Satış Miktarı Dudak Uçuklattı: Sadece 2 Ayda Ulaştı!

Chivalry 2 satış miktarı ile büyük bir başarının altına imza attı. Yayıncılığını Tripwire Interactive firmasının üstlendiği video oyunu, elde ettiği başarı ile dikkat çekiyor. Peki, Chivalry 2 sadece iki ay gibi kısa bir süre içerisinde ne kadar sattı? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry: Medieval Warfare, 16 Ekim 2012 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Hack and slash türündeki Chivalry: Medieval Warfare, çok oyunculu odaklı bir yapım olarak oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Sahip olduğu oynanış sistemi ve gerçekçi yapısı ile dikkat çeken Chivalry: Medieval Warfare, kısa sürede büyük bir başarının altına imza atmıştı. Torn Banner Studios, bu başarıyı ikinci Chivalry oyunu ile devam ettirmek için kollarını sıvamıştı.

Chivalry 2 Satış Miktarı 1 Milyona Ulaştı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile çıkış tarihi ertelenen video oyunu, 8 Haziran 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Geliştirici Torn Banner Studios ve yayıncı Tripwire Interactive, Chivalry 2 isimli yapımın 1 milyon adet orijinal kopya sattığını duyurdu.

Torn Banner Studios Başkanı Steve Piggott, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Piggott, yaptığı açıklamada, "Haziran ayında satışa sunulmasına rağmen beş platformda bir milyondan fazla oyuncu Chivalry 2'yi oynadı. Bu da bize oyunun ne kadar büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Tripwire Interactive CEO'su John Gibson, yaptığı açıklamada, "İki aydan kısa bir sürede bir milyonun üzerinde satış yapan Chivalry 2'nin inanılmaz dönüm noktasını kutlamaktan mutluluk duyuyoruz! Hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden gelen tepkiler bizi çok şaşırttı" ifadelerini kullandı. Gibson ayrıca ekibin daha fazla ücretsiz içerik üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Hack and slash türündeki başarılı video oyunu Orta Çağ'da geçiyor. Birinci şahıs kamera açısına sahip olan yapımda iki takımın mücadelesini konu alıyor. Çevrim içi tabanlı bir video oyunu olan Chivalry 2'de aksiyon seviyesi her zaman oldukça yüksek.

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