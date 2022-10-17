En iyi şehir kurma oyunlarından olan Cities Skylines, kendi şehrinizi kurmanıza ve yönetmenize olanak tanıyor.

Abdullah Yılmaz - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hiç şüphesi şehir kurma oyunları en sevilen oyunlar arasında yer almaktadır Öyle ki Bu oyunlar mobil cihazlara bile gelmiştir. Kendi şehrinizi kurun ve gitgide büyütebileceğiniz Cities Skylines, birçok kişi tarafından sevilerek oynanmaktadır. Öyle ki oyunculardan tam not almış gözüküyor.

Cities Skylines İndir

Stratejik yönetim, inşaat etme gibi birçok kategoride bulunan Cities Skylines, herkesin sevdiği bir şehir kurma oyunudur. Cities Skylines indiren kişiler başlangıçta küçük bir yapı ile şehri kurmaya başlar. Fakat zaman ilerledikçe işler değişmektedir.

Yani küçük bir kasaba denilecek şehir ile başlayan oyun ileride Metropol bir şehire dönüşecektir. Ancak bir Metropol kurmanın kolay olmadığını şimdiden belirtmek isteriz.

Çünkü bir şehri yöneteceksiniz ve bir belediye başkanı olmanız gerekmekte ama halkın istekleri sınırsız olacaktır. Bu nedenle kıt kaynaklardan sınırsız ihtiyaçların karşılamanız yani ekonominin temel tanımına oturtmanız gerek! Şehirlerde olacak olaylar şehre zarar verebilir sizin itibarınızı düşürebilir aynı şekilde yaptığını icraatlar birçok kişi tarafından beğenilebilir ve daha çok yükselebilirsiniz.

Oyuna ilk başladığınızda şehrin kolay bir şekilde inşa edilebileceğini göreceksiniz ama ilerleyen zamanlarda binaları yükseltmek daha çok gelir elde edilebilecek, icraatlar yapmak Yani kısaca yükselmek oldukça zorlaşacaktır...

Oyunun Kendisi de söylediği gibi zorlu bir simülasyon oyunudur ama bu eğlenceli ve geliştirici bir oyun olmadığını ifade etmez. Kimi zaman şehirde su sıkıntıları meydana gelebilir bu su sıkıntılarını giderirken halkın bir kısmı sizi beğenecek bir kısmı ise sizden şikayet edecektir.

Bu nedenle arz ve talep dengesini sağlamanız ve istatistiklere bakarak halkınızı ve şehrinizi iyi yönetmeniz gerekmektedir. Siz de kendi şehrinizin belediye başkanı olmak istiyorsanız Cities Skylines oyununa bir göz atabilirsiniz.

Cities Skylines Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel® Core I7 2700K, AMD® Ryzen 7 2700X

Intel® Core I7 2700K, AMD® Ryzen 7 2700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 580 (1.5 GB), AMD® Radeon™ RX 560 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 580 (1.5 GB), AMD® Radeon™ RX 560 (4 GB) Depolama: 4 GB