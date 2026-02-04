Clio vs i20! Hangisi Alınmalı?

Türkiye'de en çok satılan otomobiller listesine göz attığınızda sizi her seferinde karşılayacak 2 otomobil vardır: Clio ve i20. En çok satanların vazgeçilmezleri haline gelen bu iki B segment hatchback modeli pek çok kişiyi de kararsız bırakıyor. Peki i20 mi Clio mu? Tüketiciler hangisini almalı? İşte detaylar...

Hangisi Daha İyi? Kullanıcolar i20 mi Clio mu Satın Almalı?

Bu noktada her iki otomobili de B segmentinin öne çıkan özelliklerine göre kıyaslamakla işe başlıyoruz. Bu karşılaştırmada Renault Clio ve Hyundai i20’yi; tasarım, güvenlik donanımları, yakıt tüketimi, ikinci el değeri ve fiyat başlıkları altında mercek altına alıyoruz.

1- Tasarım

Tasarım kriteri belki de "i20 mi Clio mu?" sorusunun cevabını belirleyen en büyük etkenler arasında. Zira her iki otomobil de sportif bir görünüş sunsa da bambaşka karakterlere hitap etmekte. Ancak bu noktada Clio 5 daha zamansız ve güvenli kısımda kalmayı tercih ederken i20 daha sportif bir karakter sunuyor.

2- Güvenlik

Güvenlik tarafında her iki model de Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alarak segmentinin güvenli otomobilleri arasında yer alıyor. Clio ve i20, hem yetişkin hem çocuk yolcu korumasında güçlü sonuçlar sunarken aktif sürüş destek sistemleriyle de öne çıkıyor. Ancak bu noktada i20 biraz daha bonkör davranıyor diyebiliriz.

Zira ikinci el bir otomobil satın aldığınızda çarpışma önleme asistanı, aktif şerit takip sistemi ve sürücü dikkat uyarısı gibi daha üst donanımlar i20'de daha yaygın şekilde bulunuyor.

3- Yakıt Tüketimi

Clio mu i20 mi sorgusunu belirleyecek olan bir diğer konu ise yakıt tüketimi. Her iki otomobil de kompakt şehir otomobili olarak ön plana çıkmakta. Bu sebeple pek çok tüketici "düşük yakıt tüketimi" beklentileri ile bu araçları satın almakta. Bu noktada her iki otomobilin de aynı segmentteki motor seçeneklerini kıyasladık.

Turbo beslemelilerde Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic 90 hp, CVT şanzımanın da etkisiyle daha ekonomik bir profil çiziyor. Gerçek kullanıcı verilerinde bu motor şehir içinde ortalama 6,0–6,5 lt/100 km, uzun yolda ise 4,5–5,0 lt/100 km seviyelerinde dolaşıyor. Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 hp ise daha atak karakteri ve DCT şanzımanı nedeniyle biraz daha fazla yakıyor; şehir içinde genellikle 6,5–7,0 lt/100 km, uzun yolda ise 5,0–5,5 lt/100 km değerleri görülüyor.

Atmosferik 1.0 litre seçeneğinde de tablo yine Clio lehine şekilleniyor. Renault Clio 1.0 SCe, şehir içinde ortalama 5,8–6,3 lt/100 km, uzun yolda 4,5 lt/100 km civarında tüketim sunarken; Hyundai i20 1.0 MPI daha ağır gövde ve daha güçlü motoru nedeniyle şehir içinde 6,5–7,2 lt/100 km, uzun yolda ise 5,0–5,6 lt/100 km seviyelerine çıkabiliyor.

4- İkinci El Değeri

Türkiye pazarı söz konusu olduğunda bir otomobilin ikinci el değeri otomobil seçiminde belirleyici faktörlerden biri. Bu noktada Renault Clio, açık ara avantajlı konumda. Türkiye’de Clio’nun ikinci el piyasası son derece güçlü, satışı hızlı ve değer kaybı daha sınırlı.

Hyundai i20 ise son yıllarda ikinci el tarafında ciddi bir yükseliş göstermiş olsa da, Clio’nun pazar gücüne henüz tam anlamıyla ulaşabilmiş değil. Kısacası "Yarın satmam gerekirse zorlanmayayım” diyen kullanıcılar için Clio hala daha güvenli bir seçenek.

5- Fiyat

Fiyat tarafında bakıldığında Renault Clio ve Hyundai i20 arasında model yılı ve donanım seviyesine bağlı olarak belirgin bir tablo ortaya çıkıyor. Clio cephesinde otomatik şanzımanlı 1.0 TCe X-Tronic 90 hp versiyonlar 2025 ve 2026 model yıllarında benzer bir bantta konumlanırken, i20 tarafında manuel ve otomatik seçenekler arasında daha geniş bir fiyat aralığı bulunuyor. Özellikle kampanyalı fiyatlar, i20’nin giriş seviyesinde farklı bir başlangıç noktası oluşturmasına imkan tanıyor.

Hyundai i20 Fiyat Listesi

1.0 T-GDI 90 PS Jump Manuel Liste: 1.392.000 TL Kampanya: 1.334.500 TL

Liste: 1.392.000 TL Kampanya: 1.334.500 TL 1.0 T-GDI 90 PS Jump AMT Liste / Kampanya: 1.532.000 TL

Liste / Kampanya: 1.532.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Style AMT Liste: 1.713.000 TL Kampanya: 1.627.000 TL

Liste: 1.713.000 TL Kampanya: 1.627.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Elite AMT Liste: 1.819.000 TL Kampanya: 1.731.000 TL

Renault Clio Fiyat Listesi

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 2025 Model: 1.580.000 TL 2026 Model: 1.625.000 TL

1.580.000 TL 1.625.000 TL Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 2025 Model: 1.728.000 TL

2026 Clio 6 tasarımı ve teknik özelliklerini incelemek isterseniz buraya tıklayınız.

Özetle genel olarak toparlamamız gerekirse aslında her iki otomobilde sınıfının liderleri arasında yer alıyor. Bu noktada seçim yapmak bir hayli zor. Ancak kendi ihtiyaç ve istek listenizi belirlemeniz halinde bu 5 maddelik rehber sizin için yeterince açıklayıcı olacaktır. Peki sizce i20 mi yoksa Clio mu almak daha mantıklı? Yorumlarda buluşalım...