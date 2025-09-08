SUV Olmuş Resmen: Yeni Renault Clio Tanıtıldı!

Tüm dünyanın merakla beklediği yeni Renault Clio sonunda tanıtıldı. Türkiye'nin en çok satanları arasında bulunun Clio 6. nesliyle tüketicilerin karşısına çıktı. Otomobil tasarım olarak radikal değişikliklere sahip. Peki 2026 yeni Renault Clio tüketicilere neler sunuyor? İşte 2026 Yeni Renault Clio teknik özellikleri ve tasarımı...

2026 Yeni Renault Clio Tanıtıldı!

Renault Avrupa’da düzenlenen özel bir etkinlikte 2026 model Clio’yu tanıttı. Marka hem modernize edilmiş tasarım çizgilerini hem de yeni hibrit motor seçeneklerini tanıtarak modelin bir kez daha segmentinde güçlü kalacağını duyurdu. 1990’dan bu yana 17 milyon satışa ulaşan Clio’nun yeni nesli, markanın “gelecek için küçük ama iddialı otomobil” vizyonunu temsil ediyor.

Yeni Clio önceki nesle göre daha iri ve daha agresif bir tasarım anlayışıyla geliyor. C şeklindeki LED gündüz farları, elmas desenli geniş ızgara, daha keskin farlar ve sportif arka stop grubu, aracı olduğundan da büyük gösteriyor. Ayrıca daha uzun dingil mesafesi ve genişleyen ölçüler Clio’ya adeta C segmentine yaklaşan bir duruş kazandırıyor.

Kabin tarafında Renault 5’ten esinlenen çift ekran düzeni dikkat çekiyor. Yüksek donanımlarda 10.1 inçlik dijital gösterge ekranı ve aynı boyda bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Kablosuz şarj, USB-C bağlantıları, 12V priz ve artırılmış saklama alanları günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Manuel vitesli giriş seviyesinden, otomatik şanzımanlı üst donanımlara kadar farklı seçenekler sunuluyor.

Yeni Clio dizel motor yerine hibrit teknolojiyi öne çıkarıyor. E-Tech hibrit sistemi, 1.8 litrelik benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştirerek 160 beygir güç üretiyor. Bu kombinasyon 0-100 km/s hızlanmasını 8,3 saniyeye düşürüyor ve şehir içi kullanımda %80’e kadar elektrik modunda ilerleyebiliyor. Ayrıca 1.2 litrelik 115 beygirlik benzinli ve 120 beygirlik LPG’li Eco-G seçenekleri de kullanıcıların karşısına çıkacak.

2026 Renault Clio Teknik Özellikler

Uzunluk: 4.116 mm

Genişlik: 1.768 mm

Yükseklik: 1.451 mm

Dingil Mesafesi: 2.591 mm

Bagaj Hacmi: 391 litre (hibritte daha düşük)

Motor Seçenekleri: 1.8 lt Hibrit (160 bg, 170 Nm) 1.2 lt Turbo (115 bg, 190 Nm) 1.2 lt LPG Eco-G (120 bg, 200 Nm)

0-100 km/s: 8,3 saniye (hibrit)

Maksimum Hız: ~200 km/s

Yakıt Tüketimi: 3,9 lt/100 km (hibrit)

