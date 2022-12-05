Control Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

2019 yılının en dikkat çekici oyunlarından biri Control’dü. Oldukça ilginç bir hikayeye ve sıra dışı bir oynanışa sahip olan Control 2019’un en iyilerinden bir tanesiydi.

Control, hikaye olarak da farklı bir yapım. Hikaye içerisinde günlük hayatta pek alışkın olmadığımız pek çok terim ve tamlama kullanılıyor. Bu da İngilizce’ye tam olarak hakim olmayan oyuncuları biraz zorluyor. Hal böyle olduğundan pek çok oyuncu Control Türkçe yama yüklemek istiyorlar. Dil bariyerini ortadan kaldırmak ve hikayeyi en iyi şekilde anlamak için Türkçe yama kurmak oldukça iyi bir yöntem. Biz de sizler için Control Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah etmek istedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak Control Türkçe yamayı yükleyebilirsiniz.

Control Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Öncelikle Control Türkçe yama kurulum dosyasını indirmelisiniz.

İndirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Control Türkçe yama kurulum dosyasının içindeki data_packfiles isimli klasörü oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın.

isimli klasörü oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın. Değiştirme işlemini onaylayın.

Oyundaki altyazıları açın.

İşlem tamam. Control’ü Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Oyunun Steam ve Epic Games sürümleri farklı yerlerde kuruludur. Buna dikkat ederek data_packfiles klasörünü ilgili yere kopyalayın.

Control Hakkında

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından 2019 yılında yayınlanan Control, 27 Ağustos 2020 tarihinde Steam’e de geldi. Doğaüstü güçlere sahip bir kadın karakteri yönettiğimiz bu oyun üçüncü kişi bakış açısına sahip. Aksiyon / macera türündeki bu oyun zengin bir hikayeye de sahiptir.

Psişik güçlere sahip olan ana karakterimiz Jesse Faden'ın hikayesini ve onun müdür rolüne bürünürken sorularına cevap arayışını konu alan bu oyunun oldukça kendine has mekanikleri vardır. Keyifli bir oynanış sunan Control, 10-15 saat arasında, tek kişilik, hikaye odaklı bir oyun deneyimi arayanlar için ideal bir oyundur.

Control Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için yararlı olmuştur. Siz daha önce Control’ü oynamış mıydınız? Control’ün Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.