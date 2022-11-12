Control 2 Duyuruldu

Sanat tasarımı, mekanikleri ve hikayesiyle binlerce oyuncu tarafından iyi notlar alan Control için devam oyunu gelecek. Geliştirici firma Remedy Entertainment, Control 2 üzerinde çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Doğaüstü gerilim türündeki oyun, çıktığı dönemde farklı yapısıyla adından söz ettirmişti. Yakalanan başarının ardından Remedy Entertainment, hikayeyi ikinci yapımla devam ettirme kararı aldı.

"Control 2 ile Bilinmeyene Bir Adım Daha Atacağız"

Şimdilik oyunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Control 2'nin yapım aşamasına geçildiği belirtiliyor.

İlk oyunun yönetmeni Mikael Kasurinen, serinin geleceğini "Control ile bilinmeyene sıçradık. Yeni bir şey yaratmak istedik. Farklı ve beklenmedik bir şey, başka hiçbir şeye benzemeyen bir dünya. Control 2 ile bilinmeyene bir adım daha atacağız. Bu beklenmedik yolculuk biraz zaman alacak ama en hafif tabirle bu şimdiye kadar üzerinde çalıştığım en heyecan verici proje." diyerek özetledi.