Performans isteyen özellikle oyun, programlama ve video edit gibi işlemlerin daha hızlı gerçekleşebilmesi için gerekli olan darboğaz testi kullanıcı için en önemli noktalardan biridir. Bilgisayarınızdaki donanımların birbirleriyle teknolojik farklar çıkarmasına darboğaz denir.

Örneğin: Ekran kartı ve işlemciniz arasında teknolojik farklar varsa bu performans kaybına darboğaz testi denir. Bu nedenle PC darboğaz testi yapmak çok önemlidir. Bu içeriğimizde ekran kartı darboğaz testi, işlemci darboğaz testinin nasıl yapıldığını göreceğiz.

Darboğaz Testi Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızda sol alt kısımda bulunan arama çubuğuna gelin.

"Aygıt Yöneticisi" adlı aramayı yapın.

adlı aramayı yapın. Yeni açılan pencereden bilgisayarınızda bulunan donanımlar çıkacaktır.

İşlemci, ekran kartı gibi donanımların marka modellerinin isimlerini alın.

Daha sonra GPUCheck adlı Web sitesine gidin.

Sol tarafta bulunan; "Firs Combination" yazısına gelin.

yazısına gelin. Listede ilk olarak hangi ekran kartını kullanıyorsanız marka modelini girin.

Processor kısmına işlemci marka modelini girin.

Bilgisayarınızın hangi performansta kullanmak istediğinize göre ayarları Desired Quality Settings bölümünden girin.

bölümünden girin. Daha sonra Second Combination kısmından almak istediğiniz ya da kullandığınız ekran kartı ve işlemci marka modelini girin.

Compare butonuna tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Darboğaz Testi Nasıl Yapılır? Program ile

Eğer bir uygulama kullanarak donanımlar arası darboğaz testi yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

MSI Afterburner programını indirin.

programını indirin. İndirilen ZIP dosyasından açın.

Uygulamayı kurun.

Bir oyun açtığınızda işlemci ve ekran kartı aralarındaki farklara bakın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer ekran kartı kullanımı yüksek ancak işlemci kullanımı düşükse işlemcinin ekran kartınızdan daha yavaş olacaktır. Ekran kartınızın kullanımı işlemcinin kullanıma göre daha düşük ise ekran kartınız yavaş işlemciniz yüksek olacaktır.

Görev Yöneticisi ile Darboğaz Nasıl Bakılır?

Bilgisayarınızın arama kısmına gelin.

"Görev Yöneticisi" yazın.

yazın. Görev Yöneticisindeki sekmelerden; "Performans" adlı kısma gelin.

Buradaki yüzdelerin farkına göre darboğaz işlemini öğrenebilirsiniz.

Hatırlatmakta fayda var bilgisayarınızda ağır yüklü bir program açın ki örneğin bir FPS oyunu sonuçlar doğru bir şekilde anlaşılabilsin.

Bu içeriğimizde donanımlar arasındaki etkileşimleri ölçen darboğaz testi nasıl yapılır, hangi yöntemler mevcut, darboğaz testi nedir? Sizler için derledik görüşlerinizi yorumlarda bizler ile belirtmeyi unutmayın.