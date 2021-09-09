Deathloop Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Deathloop sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, Deathloop'u sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Deatloop Sistem Gereksinimleri Neler?

Arkane Studios tarafından geliştilmekte olan Deatloop isimli video oyununun minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Deathloop Minimum Sistem Gereksinimleri (1080p, 30 FPS, Düşük Ayarlar)

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri

İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan (HDD)

Paylaşılan sistem gereksinimlerine göre oyunu minimum ayarda oynayabilmek için Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB) ekran kartına sahip olması gerekecek. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-8400 2.80GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 isteniyor.

Deathloop Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p. 60 FPS, Yüksek Ayarlar)

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri

İşlemci: Intel Core i7-9700K 3.60GHz ya da AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı : Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan (SSD)

Video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i7-9700K 3.60GHz veya AMD Ryzen 7 2700X işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB) isteniyor.

Deathloop Ultra Sistem Gereksinimleri (4K, 60 FPS, Ultra Ayarlar)

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri

İşlemci: Intel Core i9-10900K 3.70GHz veya AMD Ryzen 7 3800XT

RAM : 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia RTX 3080 (10GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan (SSD)

Ultra sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i9-10900K 3.70GHz ya da AMD Ryzen 7 3800XT işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran Kartı tarafında ise Nvidia RTX 3080 (10GB) veya AMD Radeon RX 6800 XT (16GB) isteniyor.

Deathloop Ne Zaman Çıkacak?

Deathloop 14 Eylül 2021 tarihinde PC ve PlayStation 5 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.