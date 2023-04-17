Demonologist
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14336.00 MB
- Üretici Clock Wizard Games
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Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunu mu arıyorsunuz? Demonologist'i oynayın ve gerçek korkuyu iliklerinize kadar hissedin.
Demonologist, Clock Wizard Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir korku oyunudur. Erken erişim olarak ilk kez Steam’de 27 Mart 2023 tarihinde yer almıştır.
Çok oyunculu ve eşli olarak oynanabilen Demonologist gerçekçi grafiklere sahip bir korku oyunudur. İsterseniz tek başınıza isterseniz de 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyun oldukça karanlık ve depresif bir atmosfere sahip.
Demonologist İndir
Türk geliştiricilerden oluşan bir ekip olan Clock Wizard Games tarafından geliştirilen Demonologist büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Çıkış yaptığı hafta Steam’in en çok satan 10 oyunundan biri olan Demonologist büyük bir başarı elde etti.
En iyi çok oyunculu korku oyunlarından biri olmaya aday olan Demonologist hem bu türün sevdalıları için hem de Türk oyun sektörü için oldukça önemli bir yapım olacak.
Korku oyunlarında gerçekçi grafiklere önem veren kişileri memnun edebilecek bir oyun olan Demonologist son derece iyi gözüken bir yapım. Türkçe arayüze de sahip olması biz Türk oyuncular için oldukça büyük bir avantaj.
Demonologist Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10, 64 Bit
- İşlemci: Intel i5 ya da yeni nesil i3 / AMD eşdeğeri
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan
Gerçekçi grafikler
Unreal Engine 5 ile geliştirilmesi
Türkçe dil desteği
Vaat ettiği korkuyu sonuna kadar veriyor
Hem tek kişilik hem de 4 kişi ile beraber tecrübe edilebiliyor
Atmosferi
Gelişmeye ve detaylandırılmaya çok açık olması
Yeterli oynanış süresi
Bu türdeki diğer oyunlara çok fazla benzemesi ve özgün pek fazla bir şey sunamaması