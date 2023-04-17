Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunu mu arıyorsunuz? Demonologist'i oynayın ve gerçek korkuyu iliklerinize kadar hissedin.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Demonologist, Clock Wizard Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış bir korku oyunudur. Erken erişim olarak ilk kez Steam’de 27 Mart 2023 tarihinde yer almıştır.

Çok oyunculu ve eşli olarak oynanabilen Demonologist gerçekçi grafiklere sahip bir korku oyunudur. İsterseniz tek başınıza isterseniz de 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bu oyun oldukça karanlık ve depresif bir atmosfere sahip.

Demonologist İndir

Türk geliştiricilerden oluşan bir ekip olan Clock Wizard Games tarafından geliştirilen Demonologist büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Çıkış yaptığı hafta Steam’in en çok satan 10 oyunundan biri olan Demonologist büyük bir başarı elde etti.

En iyi çok oyunculu korku oyunlarından biri olmaya aday olan Demonologist hem bu türün sevdalıları için hem de Türk oyun sektörü için oldukça önemli bir yapım olacak.

Korku oyunlarında gerçekçi grafiklere önem veren kişileri memnun edebilecek bir oyun olan Demonologist son derece iyi gözüken bir yapım. Türkçe arayüze de sahip olması biz Türk oyuncular için oldukça büyük bir avantaj.

Demonologist Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, 64 Bit

İşlemci: Intel i5 ya da yeni nesil i3 / AMD eşdeğeri

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan