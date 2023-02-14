DASK, Deprem Sigortası Raporunu Yayınladı: Deprem Bölgesindeki Binaların Yarısı Sigortasız!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise Doğal Afet Sigortalı Kurumu DASK, deprem bölgesindeki evlerin sigortalı olup olmadığına dair bir rapor yayınladı.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu DASK'ın sağlamış olduğu sigorta, binanızın deprem, yangın veya başka herhangi bir afet veya kaza durumunda meydana gelen hasarların karşılanmasını sağlıyor. Üstelik 2000 yılından beri her binaya deprem sigortası yapmak zorunlu hâle getirilmişti.

Deprem Bölgesindeki Binaların %51'inde Deprem Sigortası Bulunmuyor

Doğal Afet Sigortalı Kurumu DASK'ın yayınladığı verilere göre Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 10 şehirde toplamda 2.175.000 adet bina bulunuyor. DASK'a göre bu binaların %48,37'si yani 1.052.245'inde deprem sigortası bulunurken, geri kalan kısmında sigorta bulunmuyor. Bu da depremden etkilenen binaların %51,63'ünün deprem sigortasız olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor.

DASK'ın verilerinde Türkiye genelindeki binalara da yer veriliyor. Ülkemizde 20.032.000 bina bulunduğu belirtilirken, bu binaların yalnızca %55,40'ının deprem sigortası bulunduğunun altı çiziliyor. Bu da ülkedeki binaların %44,60'ının deprem sigortasına sahip olmadığını ve gelecekteki bir afette zararlarının karşılanmayacağını gösteriyor.