DepremRiskim uygulaması, binaların zarar görme durumuna yönelik tahmini bir rapor oluşturan hasar tahmin uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Hasan Okçu - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deprem Riskim mobil uygulaması, FEMA-154 standartlarında belirtilen "Sismik Bölge Dereceleri"nin değerlerine göre skor hesabı yapıyor. Bu hsap doğrultusunda binalara ait zarar oranının raporunu oluşturan oldukça faydalı bir uygulama olarak ön plana çıkıyor.

Uygulamanın son güncellemesi ile birlikte giriş aşamasında Facebook, Google ve Apple hesap bilgileri yeterli oluyor. Performansa ve arayüze dair iyileştirmeler yapılarak daha ideal bir kullanım amaçlanıyor. Rapor ekran tasarımı da değiştirilen uygulamayı Tamindir'den indiriebilirsiniz.

Deprem Riskim Uygulama İndir

Mobil uygulama üzerinden binanın tam noktasını haritadan işaretlemek gerekiyor. Adres bilgisi, fotoğraf, yapım yılı gibi bilgiler de uygulamaya ekleniyor. Aynı zamanda FEMA-154 standartlarına göre hazırlanmış görselden bina tipi, düşey düzensizlik ve plan düzensizliği bilgileri de seçilebiliyor.

Deprem Riskim çevredeki bina analizlerini de görüntülemek için konum izni istiyor. Kullanıcılar konum izinlerini açtıkları zaman daha detaylı ve geniş çaplı bilgilere ulaşabiliyor. Tamamen ücretsiz bir kullanım desteği sağlayan Deprem Riskim mobil uygulaması, tamamen bilgilendirme amaçlı geliştirilen ve kullanıma açılan bir yazılım olarak biliniyor.

Üniversite iş birliği ile geliştirilen mobil uygulama, farkındalık oluşturmak üzere kullanıcıları ile buluşuyor. Binaların deprem dayanıklılığını belirlemek için ileri seviye analizler çıkarıyor. Yapılan analizler konunun uzmanları ile birlikte yürütülüyor. Bu faydalı uygulamanın tüm imkanlarından yararlanmak için Tamindir üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Deprem Riskim Özellikler