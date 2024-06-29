Detroit: Become Human, oyuncular tarafından oldukça fazla sevilen hikaye odaklı bir macera oyunudur.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Detroit: Become Human, Quantic Dream tarafından geliştirilen bir aksiyon macera oyunudur. Sony tarafından yayınlanan PS4 oyunu, PC platformunda da karşımıza çıkıyor. İnsanlar gibi konuşulabilen, hareket edebilen ve davranabilen ancak insanlara hizmet eden makineden fazlası olmayan androidlerin bulunduğu bir şehirde geçen oyunda verdiğiniz kararlar, oyunun alacağı şekli ve nasıl dallanıp budaklanacağını belirliyor. Kimin yaşayıp öleceğini de siz karar veriyorsunuz.

PlayStation 4'ün ardından PC platformuna çıkış yapan hikaye bazlı macera oyunu Detroit: Become Human’da amaçları sadece insanlara hizmet etmek olan gelişmiş androidlerle yenilenmiş bir şehri keşfediyorsunuz. Kaosun beşiğinde duran bu cesur yeni dünyada üç android karakterin (Connor, Markus ve Kara) rolünü üstleniyorsunuz.

Karakterlerden bahsedecek olursak; Bryan Dechart tarafından canlandırılan Connor adlı karakter, Detroit’in kaynayan başkentindeki olay mahallerini ve suç vakalarını inceleyen teknolojinin son harikası bir prototip android ve görevi; Detroit Emniyeti’ne programları dışına çıkan, sahiplerini terk eden veya suç işleyen aykırıları yakalama konusunda yardım etmek.

Detroit: Become Human İndir

Jesse Williams tarafından canlandırılan Markus adlı karakter, Connor’ın karşısında duran isimlerden. Program dışına çıkan bir aykırı olan Markus, Android ayaklanmasını başlatabilecek önemli bir isim. Efendisinden kaçıp, muhaliflerle dolu, büyüyen bir yeraltı şebekesine katılan Markus, Detroit’in android nüfusunu özgür kılacak organize bir hareketin başına geçmiş durumda.

Valorie Curry tarafından canlandırılan Kara adlı karakter de program dışına çıkmış yeni üretim bir android. Korumaya ant içtiği masum bir kızla kaçan bir aykırı olarak bilinen Kara ile vahşi bir dünyaya adım atıyorsunuz. Sadece bu üç androidin hayatı değil, tüm Detroit şehrinin kaderi sizin elinizde.

Siz de karar verme ve macera oyunlarını seviyorsanız, kesinlikle Detroit: Become Human indirin ve hikayedeki her şeyin kontrolünü elinize alın!

Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri