Milyarların kullandığı ve vazgeçemediği internet, hayatımızın bir parçası olurken kimi zaman bizlere zararlı kimi zaman da faydalı içerikler sunabiliyor. Bunun yanı sıra dijital ayak izi diye bir kavramı da çıkarmış durumda. Öyle ki milyarlarca internet kullancısını sanal ayak izini internet aleminde bırakıyor. Peki, kısa bir bilgilendirmenin ardından dijital ayak izi nedir, dijital ayak izi ne demek? Gelin, birlikte bakalım.

Dijital Ayak İzi Nedir?

Ayak izi size çok tanıdık gelmesinden ötürü dijital ayak izi de bir şeyler çağrıştırmalıdır. Öyle ki internet ortamında dolaşan herkes bir yerlede sürekli olarak veri bırakmaktadır. İşte bırakılan bu verilere dijital ayak izi denir.

Dijital Ayak İzi Ne Demek?

Dijital ayak izi kullanıcın internette bıraktığı ize denilmektedir ve kendi içinde çeşitleri bulunur. Bu çeşitler aktif ayak izi ve pasif ayak izi olarak bilinir. Aktif kullanıcının isteği üzere paylaştığı verilerden gelirken pasif istemeden ya da fark etmeden paylaşılan verilerdir. Dijital ayak izi sanal ayak izi olarak da bilinir.

Eğer dijital ayak izlerini silmek istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de internette nasıl gizli kalırsınız öğrenmeniz gerekmektedir. Hackerlardan nasıl korunursunuz? Başlıklı makalemiz de bu konuda önemli bilgiler içermektedir.

Dijital ayak izi sanılanın aksine kullanıcılar tarafından pek önemsenmemektedir. Bu nedenle birçok siber saldırı veya kötü amaçlı eylemler gerçekleştirilebiliyor. Aslında bazı yöntemlerle birlikte dijital ayak izinizi son sürat aşağı indirebilirsiniz.

Bu sayede çok daha az veri bırakarak internette gizli kalabilirsiniz. Peki, bunların en başında ne geliyor? Elbette sosyal medya gibi hesaplarınızı gizli hesap yapmak, VPN kullanmak, farklı kullanıcı adları ve e-postalar tercih etmek birkaç basit örnek. Bu işlemler sizleri dijital ayak izi konusunda büyük oranda koruyabilir.

Ancak şunu hatırlatmak isteriz ki internete bağlı kaldığınız sürece şu an için %100 güvenli olma ihtimaliniz maalesef yok. Tabi ki bu bir paronayaklı haline dönüşmemeli. Öyle ki artık herkes internetin birer parçası olmuş durumdadır.

Bu yazımızda dijital ayak izi nedir, ne demek? sizler için açıkladık. Peki sizlerin bu konu hakkında düşünceleri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hacker ne demek? Merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.