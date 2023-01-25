Erasmus Nedir? Nasıl Yapılır?

Her sene birçok kişinin başvurduğu ve bir sene sonrası için öğrencilerin üniversite hayatlarında dönemsel ya da yıllık olarak farklı ülkelerde eğitimene devam etmesi birçok kişi tarafından talep görmektedir. Peki, öğrenci değişim programlarından en popülerlerinden biri olan Erasmus nedir? Erasmus nasıl yapılır? Sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Erasmus Nedir?

Erasmus kısaca öğrenci değişim programı demektir. Üniversite öğrencileri kendi okulunun anlaştığı üniversiteler ile öğrenci değişimi yaparak farklı ülkelerdeki üniversitelerde eğitim görmesine denmektedir.

Erasmus Nasıl Yapılır?

Eğer öğrenci değişim programına katılmak istiyorsanız ilk olarak örgün eğitimde okumanız gerekmektedir. Daha sonra erasmus sınavına girmeniz ve dil yeterliliğinizi ispatlamanız gerekmektedir. Ayrıca dil yeterliliğinizin yanı sıra yapmanız gereken işlemlerden biri de AGNO yani diğer adıyla GANO'nuzu yüksek tutmanız en az 2.20 (bazı üniversitelerde değişiklik gösterebilir) yapmanız gerekiyor.

Sınav ve ortalamanız size bir erasmus puanı kazandıracaktır. Bu sayede erasmus puanınız ile sınava girmeden önce yapacağınız tercihlere göre bir yere yerleşecekseniz. Son olarak bu işlemleri yaptıktan sonra üniversitenizin dış ilişkiler ofisinden daha detaylı bilgi alarak gerekli vize ve oturum işlemlerini yürütebilirsiniz.

Kimler Erasmus Yapabilir?

Üniversite öğrencilerinin erasmus yapması için 1. sınıfı bitirmiş olması ancak 1.sınıfın (genellikle) 2.dönem başlarında sınava girmiş olması ve başarılı olması gerekmektedir. Herkes erasmus yapabilmektedir. Genellikle ortalamanın en az 2.20 olması istenmektekdir.

Erasmus Ücretli mi?

Erasmus ücretsiz olmakla birlikte ücretli olarak yani hibe almadan da yapılabiliyor. Ancak bu öğrenciler için birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Erasmus hibesi genellikle öğrenciler için yeterli seviyededir ve aylık olarak gelen hibe öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Erasmus Şartları Neler?

En az A2 ya da daha üstü İngilizce

2.20 ortalama

Erasmus sınavından başarılı olmak için en az A2 İngilizce istenmektedir. Fakat kimi zaman üniversitelerde değişiklik olduğundan dolayı bu durum B1 seviyesi olarakta kabul görmektedir. Ayrıca en az 2.20 ortalama isteyen üniversiteler yine değişiklik göstermek şartıyla GANO'nun yüksek olmasını isteyebilmektedir.

Kimler Erasmus Yapamaz?

Açıköğretim öğrencileri ya da uzaktan eğitim öğrencileri maalesef erasmus yapamamaktadır. Fakat ikinci öğretim veya birinci eğitim (gündüz) erasmus yapabilmektedir. Aslında ikinci öğretim ve birinci öğretim arasında ücret dışında bir fark olmadığından dolayı erasmus da yapabilmektedirler.

Erasmus nedir ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz yazımızda merak edilen sorulara cevap verdik. Peki, sizlerin erasmus deneyimleri neler, erasmus yapmayı düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca erasmus'ta en çok hangi ülkeler tercih ediliyor? Meraklıları yazımıza göz atabilir.