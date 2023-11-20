Geçmişten Bugüne Dilan Polat ve Engin Polat'ın Hikayesi

Sosyal medyaya ultra lüks yaşantısı ile damgasını vuran Dilan & Engin Polat çiftinin yaşadığı son olaylar sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından ilgiyle izleniyor.

Çiftin tutuklanmasının ardından geçmiş yaşantıları ve bugün geldikleri noktanın hikayesi daha çok kişide merak uyandırıyor. Peki, enerjik ve gösterişli paylaşımları ile dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti aslında kimdir? Bu günlere nasıl geldiler? Polat çiftinin hikayesini sizin için araştırdık!

Dilan ve Engin Polat Kimdir?

Instagram’da milyonlarca (yaklaşık 7 milyon) takipçiye sahip sosyal medya hesabı ile adından söz ettiren Dilan Polat, 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş.

Aslen Batmanlı olduğu bilinen Polat ailesinin yıllarca İzmir'te yaşadıkları biliniyor. Doğum günü 21 Temmuz olan fenomen, şu anda da yaşantısına İstanbul’da devam ediyor.

Erken yaşta annesini kaybettiği bilinen ünlü isim, teyzesi ile büyümüş. İki tane kardeşi var. İsimleri ise Sıla Doğu ve Can Doğu. Fenomenin ablası Sıla Doğu İstanbul'da yaşıyor.

Kendisi de sosyal medyada oldukça aktif ve gösterişli yaşantısı ile dikkat çekiyor. Levent'te bulunan Sıla Doğu Yaşam Merkezi'nin sahibi. Son yaşanan olaylardan önce Instagram canlı yayında uyuşturucu madde içtiğini paylaştığı için gözaltına alındığı biliniyor.

Can Doğu ise yaptığı açıklamalara göre 'Rise and Shine' şirketinde depo görevlisi olarak görev almış. Sezgin Polat ile çalıştığı ve Polat ailesi ile iş ilişkisi içinde olduğu belirtiliyor. Dilan Polat'ın yirmili yaşlarındaki erkek kardeşi, kendisi ile birlikte göz altına alınan isimler arasında sayılıyor.

Fenomenin babası ise bir iş adamı olup, zamanında beyin tümörü sebebiyle hayatını kaybetmiş. Babasında beyin tümörünün olması sebebiyle annesini de öldürdüğü, Dilan Polat'ın paylaştığı bilgiler arasında yer alıyor.

Engin Polat ile evli olan Dilan Polat'ın evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. Çocuklarının adları Nilda ve Milan Efe.

Kariyerine baktığımızda ilk başlarda ‘doğum fotoğrafçılığı’ ile iş hayatına giriş yaptığını görüyoruz. Zamanın popüler isimleriyle bu alanda çalışma fırsatı yakalamış.

2017 yılında ablası ile birlikte kendi güzellik merkezini kuran ünlü ismin yıldızı bu noktadan sonra iyice parlamaya başlıyor. ‘Dilan Polat’ adlı güzellik merkezinin Türkiye’de yaklaşık 115, yurt dışında ise 10 farklı şubesinin bulunduğu paylaşılıyor.

Eşine olan sevgisini sık sık dile getiren fenomenin evliliğine dair detayları ve günlük hayatını paylaştığı sosyal medya içerikleri oldukça popüler. Bir dönem kendisinde lupus adı verilen kelebek hastalığının olduğunu paylaşmış. Bu hastalık, bağışıklık sistemi ile ilgili olup diğer organların işleyişini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Dilan Polat’ın eşi olarak tanıdığımız Engin Polat ise bir medikal şirketi kurucusu. Aynı zamanda bu şirketin yönetim kurulu başkanı olarak biliniyor. Soruşturmada kendisi ile birlikte göz altına alınan kardeşi Alper Kürşat Polat ile beraber 'Engin Polat Men' isimli erkek şubeleri ile ilgileniyor.

Eşine aldığı hediyelerle sosyal medyada gündem olan Engin Polat Instagram’da 1.5 milyon takipçiye sahip. Ayrıca ikilinin estetik ve kozmetik başta olmak üzere kuyumculuk, otomotiv, gayrimenkul, inşaat, turizm gibi çeşitli sektörlerde şirketleri olduğu konuşuluyor.

Dilan ve Engin Polat Çiftinin Zenginleşme Serüveni

İkili hakkında son zamanlarda birçok haber ve paylaşım yapılıyor. Bu haberlerin hangisi doğru, hangisi yanlış ayırt etmek zor. Ancak bazı kaynaklara göre ünlü çiftin bundan sadece 5 yıl önce bir gecekondu mahallesinde yaşadığı belirtiliyor.

Eski komşularının ünlü fenomen hakkında "Kayınpederi ve kayınvalidesi ile zorlu bir yaşam mücadelesi veriyorlardı. Önce bir taksi daha sonra kamyonet aldılar" tarzındaki açıklamaları çeşitli platformlarda paylaşılıyor.

Bu yaşantının ardından doğum fotoğrafçılığına başlayan fenomenin kendi güzellik salonunu açtıktan sonra eşiyle birlikte Çekmeköy’den villa aldıkları ve bu gelişmelerin onların hayatında bir dönüm noktası olduğu konuşuluyor.

Bahsi geçen bir yaşam tarzından altın tozlu kahve içtiği, özel uçakla ve lüks arabalarla gezdiği günlere hızlı bir şekilde ulaşmış olması dikkat çekiyor. Ayrıca çiftin birbirlerine aldığı son derece pahalı hediyeler de ikili hakkında en çok konuşulan detaylar arasında yer alıyor.

Dilan ve Engin Polat Hakkındaki İddialar ve Soruşturma Süreci

Ünlü çift hakkında çeşitli suçlamaların yapıldığı biliniyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden birisi ‘kara para aklama’ konusu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda farklı kişi adına açılmış şirketler üstünden milyonlarca TL aklanmaya çalışıldığı konuşuluyor.

Vergi kaçırma, para aklama, bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi gibi çeşitli iddialarla suçlanan ikili dahil olmak üzere bu davada toplam 18 kişi şüpheli olarak gösteriliyor.

Ünlü çift ile birlikte Dilan Polat’ın kardeşleri de bu 18 kişi arasında yer alıyor. Gözaltı sürecinin ardından bu 18 kişiden 6’sı şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı. İkilinin de aralarında bulunduğu 12 kişi ise tutuklandı.

Çiftin göz altına alınmasının ardından sahip oldukları lüks araçların çekilmesi en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Ferrari, Mercedes, Porsche gibi lüks marka araçların aralarında bulunduğu toplam 25 adet araca el konuldu.

Bu araçlar arasında Porsche Panamera, Ferrari 296 GTB, Mercedes G ve E serileri, Mercedes Vito VIP Minibüs ve dahası bulunuyor.

İlk başlarda suçlamaları reddedip suçsuz olduklarını ifade eden çiftten bir süre sonra özür mesajı yayınlamış olması dikkat çekiyor. Devam etmekte olan sürecin sonunda neler yaşanacağını, iddiaların doğruluk payını ve ikilinin yargı süreci konusundaki gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.