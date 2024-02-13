Discord Anket Nedir? Adım Adım Anket Oluşturma Rehberi

Anket oluşturmak, topluluğunuzun fikirlerini ve tercihlerini anlamak için harika bir yöntemdir. Her ne kadar Discord'da yerleşik bir anket eklentisi olmasa da, bu rehberimizde size anket oluşturmanın kolay bir yolunu göstereceğiz.

Discord Anket Nedir? Ne İşe Yarar?

Discord'da halihazırda anket oluşturma özelliği bulunmuyor. Bu nedenle herhangi bir konu hakkında toplulukta oylama yapmak ve fikirlerini almak için manuel yollarla anket düzenlemeniz gerekiyor.

Discord, bildiğiniz gibi kendi sunucunuzu oluşturup yönetmenize olanak tanıyan bir platform. Sunucuda farklı kanallar açarak topluluğunuzla etkileşime girebilir, sohbet edebilir ve çeşitli aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Kendi sunucunuzda anket yapmak için emoji desteğini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için:

Anket sorunuzu ve seçeneklerinizi belirleyin.

Her seçenek için bir emoji seçin.

Anket mesajını yazın.

Mesaja her seçenek için emoji ekleyin.

Mesajı ilgili kanalda paylaşın.

Üstelik düzenli olarak anket yapacağınız yeni bir kanal oluşturabilirsiniz. Anket soru-cevaplarını bu kanalda arşivleyebilirsiniz. Böylece istediğiniz herhangi bir konuda istatistiki verileri ve geri bildirimleri düzenli bir şekilde depolama şansınız olur.

Yöneticisi değil üyesi olduğunuz bir toplulukta da aşağıdaki yöntemi uygulayarak anket yapabilirsiniz.

Discord Anket Nasıl Yapılır?

Özel olarak bir anket kanalı oluşturmak istiyorsanız sunucuda bulunan kanallar kısmındaki ‘+’ butonuna tıklayın.

Oluşturacağınız yeni kanala direkt olarak ‘anketler’ adını verebilirsiniz.

Bu kanalda paylaşacağınız ankete ilişkin kuralları önceden tanımlayan bir mesaj yazıp bu mesajı sabitleyebilirsiniz.

Hem anket kanalında hem de normal kanallarda anket yapmak için sormak istediğiniz soruyu mesaj kutusuna yazıp gönderin.

Mouse ile bu yazının üstüne gelmelisiniz.

Mesajın yanında gülen surat ifadesi çıkana kadar bekledikten sonra bu emoji’ye gelip 'tepki ekle' seçeneğine tıklayın.

Buradan anketin cevap seçenekleri arasında bulunmasını istediğiniz emojileri seçebilirsiniz.

Örneğin, mesaj kutusuna ‘Sizce kahve mi meyve suyu mu?’ gibi bir soru yazdığınızı düşünelim. Emoji olarak kahve fincanı ve meyve suyu seçeneklerini ekleyebilirsiniz.

Gönderdiğiniz bu soruyu okuyan kullanıcılar belirlediğiniz emojilerden seçimini yaparak anket oylamasına katılmış olur.

Her bir emojinin yanında kaç oy verildiği gözükür.

Dilerseniz anket sorusunu oluşturduktan sonra belirlemek istediğiniz özel kurallar varsa onları da mesaj olarak yazabilirsiniz.

Bu yöntemin yanı sıra Discord’da anket yapabilmek için çeşitli botları ve anket araçlarını da kullanabilirsiniz. Poll Bot, Poll Maker gibi uygulamalar bu işlem için tercih edilen araçlardan bazıları.