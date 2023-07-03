Discord Ne Kadar İnternet Yer? İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Discord ne kadar internet yer sorusunun cevabı, popüler mesajlaşma hizmetini kullanan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Discord'un veri tüketimi hakkında merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

İnsanların arkadaşlarıyla ve aileleriyle kolayca iletişim kurabilmesini sağlayan Discord'un veri kullanımı, kotalı internet kullanan kişiler için büyük bir öneme sahip. Peki, Discord ne kadar internet harcar? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız rehberimize göz atabilirsiniz.

Discord Ne Kadar İnternet Yer?

En popüler iletişim uygulamaları arasında yer alan Discord, saatte 20 MB veya 28 MB civarında internet tüketir. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmet, sesli aramalarda saatte 6-28 MB civarında internet kullanır. Bu miktar, görüntülü aramalarda 200-350 MB civarındadır.

Kullanılan veri miktarı, kullanıcıların Discord'da ne yaptığına ve bunu ne kadar sürede yaptığına bağlı olarak değişir. Örneğin birden fazla kişi ile görüntülü olarak iletişim kuruyorsanız yalnızca bir kişiyle mesajlaşmaya kıyasla çok daha fazla veri tüketilir.

Rehberde yer alan miktarların ortalama bir değer olduğunu, bu miktarların kullanıcıdan kullanıcıya değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla hizmeti kullanırken veri tüketimini kontrol edebilirsiniz. Peki, Discord'da veri kullanımı nasıl kontrol edilir?

PC'de Discord'un Veri Kullanımına Nasıl Bakılır?

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Ağ ve İnternet" kategorisine girin.

"Durum" sekmesinden "Veri kullanımı" butonuna basın.

Listeden Discord'un ne kadar veri tükettiğini görebilirsiniz.

Windows bilgisayarda Discord'un veri kullanımını öğrenmek için öncelikle Windows + I kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Ağ ve İnternet" kategorisine girin ve hemen ardından "Durum" sekmesinde konumlanan "Veri kullanımı" butonuna tıklayın.

Telefonda Discord'un Veri Kullanıma Bakma Adımları

Ayarları açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Discord'u seçin.

"Mobil veri" veya "Uygulama veri kullanımı" bölümünü açın.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen uygulamanın telefonda ne kadar internet tükettiğine bakmak için cihazın ayarlarını açın ve Uygulamalar kategorisine girin. Listeden Discord'u seçin. Son olarak "Mobil veri" veya "Uygulama veri kullanımı" bölümünü görüntüleyin.

Discord'un İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?