Herkesin Bilmesi Gereken Discord Özellikleri

Video oyunu oyuncuları veya evden çalışanlar gibi birçok kişi sesli ve yazılı iletişim için Discord uygulamasından yararlanıyor. Discord özellikleri bakımından çok gelişmiş bir uygulama olduğu için sesli ve yazılı iletişimde kullanılan uygulamaların başında geliyor.

Uygulamanın ücretsiz sürümü geniş özellikleriyle dikkat çekiyor. Uygulama sayesinde büyük iş ya da oyun gibi toplulukları çok rahat yönetebilirsiniz. Topluluğunuzla devamlı iletişim halinde olup onları denetleyebilir ve belirlediğiniz kuralları onlara aktarabilirsiniz.

Discord, işlevsel özellikleriyle son dönemde en çok kullanılan uygulamalar arasında yer almaya başladı. Peki, Discord hakkında herkesin bilmesi gereken özellikler neler? Uygulamaya dair merak ettiğiniz tüm hususları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Discord Özellikleri Nedir?

Metin boyutu ve arka plan ayarlama.

Resim ve metinlerin nasıl görüntüleneceğini belirleme.

“Erişilebilirlik” üzerinden çeşitli ayarlamar yapma.

1. Metin Boyutu ve Arka Plan Ayarlama

“Ayarlar” üzerindeki “Görünüm” (Apperance) kısmından hem metin boyutu hem de arka plan ayarlaması yapılabilir. Bu alandan şu ayarlamaları yapabilirsiniz:

Sohbetlerdeki Yazı Tipinin Ölçeklendirilmesi

Mesaj grupları arasında yakınlaştırma mesafesi ve boşluk ayarlanabilir.

Tema

Koyu arka plandan temanızı “Açık” olarak seçebilirsiniz. Kullanıcı gözünü rahatsız etmeyen temayı seçebilir.

Mesaj Gönderimi

Mesajları gönderirken rahat görme açınızı kolaylaştırmak ve genişletmek için “Rahat” modu seçebilirsiniz.

Koyu Kenar Çubuğu

Discord’un bir kısmı açık temadayken diğer kenar çubuğu bölümü karanlık moda geçirilebilir. Bunun için “Koyu Kenar Çubuğu” etkinleştirilebilir.

2. Resim ve Metinlerin Nasıl Görüntüleneceğini Belirleme

Discord üzerinden otomatik yerleştirilen medya, resim ve bağlantıların nasıl görüntüleneceği belirlemek için öncelikle “Ayarlar” kısmına giriş yapın. Buradan “Metin ve Resimler” bölümüne tıklayın. Kullanıcı “Metin ve Resimler” bölümünden dilediği ayarlamayı yapabilir.

Örneğin; görmede sıkıntı yaşıyorsa “Görüntü Açıklamaları” sekmesini etkin hale getirebilir. Böylelikle Discord sunucusu üzerinde paylaşımı yapılmış görüntüye dair açıklama yapılır. “Eklemeler ve Bağlantı Önizlemeleri” kısmından da medya yerleştirmeleri devre dışı bırakılabiliyor.

Herkesin bilmesi gereken Discord özellikleri içerisinde ses ve video ayarları da yapılabiliyor. “Ses ve Görüntü” kısmına ilk olarak giriş yapılır. Discord’a ait “Ses Etkinliği” özelliği bulunuyor. Ses Etkinliği özelliğinden yararlanarak konuşma esnasında sesin otomatik açılmasını sağlayabilirsiniz.

Ses hassasiyeti, “Giriş Duyarlılığı” alanından kolayca ayarlanıyor. Gelişmiş ayarlar alanından sesli sohbetler iyileştirilebilir. Gelişmiş Ayarlar sayesinde;

Gürültü Azaltma

Yankı Önleme

Gürültü Bastırma gibi özellikler devreye sokulabilir.

3. “Erişilebilirlik” Üzerinden Çeşitli Ayarlamalar Yapma

Discord özelliklerinden yararlanabilmek için “Erişilebilirlik” ayarlarının düzgün yapılması gerekiyor. Bunun için uygulama üzerinden “dişli” simgesi üzerine tıklayınız. Daha sonra kenar çubuğu yardımıyla “Erişilebilirlik” seçeneğine tıklayınız.

“Erişilebilirlik” sekmesinden “Çıkartmalar” seçeneğine tıklayarak; çıkartmaların yani stickerların ne zaman hareket edeceğini belirleyebilirsiniz. Erişilebilirlik ayarlarından aynı zamanda “Rol Renkleri”, “Azaltılmış Hareketlilik”, “Doygunluk” gibi ayarları da yapabilirsiniz.

Discord’un diğer özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Sound Attenuation (Ses Azaltma)

Uygulama üzerinde konuşma yaparken diğer uygulamaların sesi azaltılarak konuşmanın rahat yapılması sağlanır.

Server Tools (Sunucu Araçları)

Ses ve metin için birçok farklı farklı kanal oluşturulur.

Streamer Mode (Yayıncı Modu)

Kullanıcı canlı yayın yaparken hassas bildirimlerin ekrana gelmesi engellenir.

Configure Keybinds (Tuş Bağlantısı Yapılandırma)

Oyun içi bindirmeleri, sohbete bas gibi durumlara geçiş yapmayı ifade eden bir özelliktir.

Customizable Plugins (Özelleştirilebilir Eklentiler)

Hem bot hem de ek eklentilerin eklenebildiği kısımdır.

Video Tools (Video Araçları)

Maksimum dokuz kişilik görüntü arama yapılabilir. Ekran paylaşımı da yapılabiliyor.

Push Notification Controls (Anında Bildirim Kontrolleri)

Kontrolü tam olarak mobil bildirimler üzerinde yapar.

Member Roles (Üye Rolleri)

Moderatör, özel izin gibi noktalara yetki verilen üye rollerin atamasını yapar.

Game Activity (Oyun Etkinliği)

Kullanıcı oyun oynarken, sunucu üzerindeki arkadaşlarını görüntüleyebilir.

Games Overlay (Oyun Yerleşimi)

Oyun içerisine yazılı ya da sesli sohbetler sabitlenerek dahil edilebilir.

Payment Methods (Ödeme Yöntemleri)

Discord sunucusundaki üyelere bağış göndermeyi ifade eder.

Privacy and Safety (Gizlilik ve Güvenlik)

Bu özellikte müstehcen içerikli mesajlar varsa onları tarayıp otomatik siliyor.

Tüm bu bilgilerin haricinde daha çok oyun amaçlı uygulamayı kullanıyorsanız, Discord’unuzla Xbox arasında bağlantı kurmak isteyebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tüm bilgilere Discord'u Xbox'a Bağlama Nasıl Yapılır? yazımızdan ulaşabilirsiniz.