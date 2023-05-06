Popüler iletişim hizmetini kullanan pek çok kişi, Discord'da aynı anda 2 hesap açılır mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda kullanıcıların iletişim kurabilmesine olanak tanıyan hizmette aynı anda iki hesabın nasıl açılacağını açıkladık.

Bazı kullanıcılar Discord'da iş ve kişisel kullanım için birden fazla hesap kullanmayı tercih ediyor. Bazen bu hesapların aynı anda kullanılması gerekebiliyor. Discord'da birden fazla hesabı aynı anda kullanmak mümkün ancak bunun için hizmetin hem web sürümüne hem de masaüstü versiyonuna ihtiyaç vardır.

Discord'da Aynı Anda 2 Hesap Açma Adımları

Discord programını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Discord'un web sitesini ziyaret edin.

"Discord'u tarayıcında aç" butonuna basın.

Kutucuğa diğer hesabınızın kullanıcı adını yazın.

Ok butonuna basın.

Diğer hesabınızın parolasını girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Aynı anda iki hesabınız açılmış olacaktır.

Discord, hesap değiştirme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor ancak iki hesabınızı aynı anda kullanmak istiyor olabilirsiniz. Böylece her iki hesabınızda yer alan kişiler ile iletişim kurabilirsiniz. İki hesabınıza gelen mesajlara aynı anda bakabilir, gelen mesajları yanıtlayabilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Kullanıcıların arkadaşları ve ailesiyle iletişim kurabilmesini sağlayan hizmetin masaüstü sürümünü açın. Oturum açık değil ise üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. İkinci hesabı açmak için popüler platformun web sürümünü kullanmanız gerekiyor.

Hizmetin web sürümünü kullanabilmek için öncelikle Discord'un resmî web sitesini ziyaret edin. Siteye girdikten sonra "Discord'u tarayıcında aç" butonuna tıklayın. Bunu yaptığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfada konumlanan kutucuğa diğer hesabınızın kullanıcı adını yazın.

İkinci hesabınıza ait olan kullanıcı adını yazıp ok butonuna basın ve hemen ardından parolayı girin. Gerekli bilgileri yazdıktan sonra hesabınıza giriş yapın. Bu adımları uyguladığınızda hizmetin web sürümünde ikinci hesabınız açılacaktır. Bu sayede aynı anda her iki hesabınıza da erişebilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan iletişim hizmeti Discord'da aynı anda iki hesap açma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilir ve birden fazla hesabınıza aynı anda ulaşabilirsiniz.