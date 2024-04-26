Discord’da Görsel ve Metinlere Spoiler Nasıl Eklenir?

Discord, ilgi alanları aynı olan kişileri bir araya getiren kullanışlı bir uygulamadır. İnsanlar Discord üzerinden sohbet ederek birbiriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler. Örneğin, Discord’da sunucular üzerinden kitaplar üzerine sohbet edebilirler. Benzer amaçları olan insanların sunucular üzerinden sohbet edip yeni bilgiler öğrenmeleri çok güzeldir. Ancak bazı mesajlar herkes için uygun olmayabilir.

Böyle durumlarda da mesajların içeriklerini oluşturan görsel ve metinlere spoiler eklenebilir. Peki, Discord’da görsel ve metinlere spoiler ekleme nasıl yapılır?

Discord’da Görsellere Spoiler Ekleme

Discord’da görsellere spoiler ekleme işlemi, önceden gönderilen görsele yapılmaz. Bu nedenle görseller gönderilmeden önce spoilerin eklenmesi gerekiyor.

Telefondan Discord’da görsellere spoiler eklemek için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak sohbet kutusunun yan tarafındaki artı simgesine tıklanarak galeri üzerinden bir görsel seçilir.

Daha çok seçeneğe ulaşmak için sohbet kutusunda görüntülenen seçili görsele tıklanır.

“Spoiler” olarak onay kutusu işaretlenerek geri butonuna basılır ya da aşağıya kaydırılarak görüntü gönderilir.

Görüntü gönderilmeden önce spoiler etiketini görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle görselin filtrelenmeden gönderilmediğinden tam emin olmuş olacaksınız.

Web ve masaüstünden Discord’da görsellere spoiler ekleme işleminde de aşağıdaki adımları takip etmek gerekiyor;

Sohbet kutusunun yan tarafındaki artı simgesine tıklanarak “Dosya Yükle” seçeneğine basılır.

Dosya Gezgini üzerinden gönderilmek istenen görsel seçilip “Aç” butonuna tıklanır.

Görseli göndermeden önce mutlaka spoiler şeklinde işaretlemesi gerekiyor. Bunun içinde göz simgesine tıklanır. Görsel düzenlemesi, ekranın üst tarafında konumlanan kalem simgesinden yapılabilir. Bu simge üzerinden spoiler etiketi ayarlanıp “Kaydet” butonuna basılır.

Discord’da Metinlere Spoiler Ekleme

Discord’da metinlere spoiler ekleme işlemi içinde mobil ve masaüstünde çalışan “/spoiler” komutu kullanılmalıdır. İlk olarak mesaj yazarken metin kutusuna spoiler eklenir. Akabinde mesaj yazılarak gönderilir. Mesaj gönderildiği zaman koyu bir kutu içerisinde “message” şeklinde görüntülenir. Discord kullanıcıları mesaja ulaşmak için bu kutucuğa tıklamalıdır. Yalnız bu noktada mesajlara görüntü eklenemez. Spoiler komutu yalnızca daha önce eklenilen görüntü üzerinde uygulanır.

“/spoiler” komutu çok kullanışlıdır. Normal metinlerin dışında bu komut, Discord’un sesli kanalların metin sohbet kısımlarında da çalışmaktadır.

Aynı zamanda mesajların yalnızca bir bölümüne de spoiler eklenebilir. Bunun içinde işaretleme ya da özel spoiler butonu kullanılabilir.

Metin mesajlarının bir kısmına spoiler eklemek için metnin yan taraflarına “II” şeklinde iki dikey çubuk eklenir. Mesajın düzenlenmesi içinde bu yöntem kullanılabilir. Dikey çubukların arasındaki metin gri renkte olduğunda spoiler eklenmiş anlamına gelir.

Discord’da özel spoiler butonuyla da bir mesajın metni açılır pencere üzerinde görüntülenir. Bu görüntü, göz simgesi şeklinde ekranda görünür. Göz simgesi üzerine tıklandığında seçilen metnin her iki kısmında da dikey çubuklar görüntülenir. Yalnız göz simgesi mobilde görüntülenemiyor. Masaüstünden mesajların bir kısmına spoiler ekleneceği zaman göz simgesi görüntülenir.