Discord Ses Gitmiyor, Nasıl Düzeltilir?

Discord ses gitmiyor, ne yapabilirim sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Can sıkıcı problemle karşı karşıya kalan kullanıcıların uygulayabileceği çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, söz konusu sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan Discord, kullanıcıların sesli ve görüntülü iletişim kurabilmesine de olanak tanıyor ancak bazen ses konusunda problem yaşanabiliyor. Peki, Discord'da mikrofon çalışmıyor sorununun çözümü nedir?

Discord Ses Gitmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Discord'da ses ayarlarını kontrol edin.

Mikrofonun etkin olduğundan emin olun.

Mikrofon ayarlarını kontrol edin.

Programı kapatıp açın.

Uygulamaların mikrofon erişimine izin verin.

Discord'u güncelleyin.

Ses sürücülerini güncelleyin.

Discord'u silip yeniden yükleyin.

Discord'da Ses Ayarlarını Kontrol Edin

Discord'a girin.

Sol alt köşedeki dişli çark simgesine tıklayın.

"Ses ve Görüntü" kategorisini açın.

"Giriş Sesi" düzeyinin yüksek olduğundan emin olun.

"Mikrofon Testi" bölümünden "Kontrol Edelim" butonuna basın.

"Giriş Modu" bölümünden hangi seçeneğin seçini olduğuna bakın.

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen Discord'da ses ayarlarını kontrol etmek için öncelikle program penceresinin sol alt köşesinde bulunan dişli çark simgesine tıklayın. "Ses ve Görüntü" kategorisini görüntüleyin.

Bir sonraki adımda "Giriş Sesi" düzeyinin yüksek olduğundan emin olun. Daha sonra "Mikrofon Testi" bölümünden "Kontrol Edelim" butonuna basın ve mikrofonun programda düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin. "Giriş Modu" bölümünden hangi seçeneğin seçini olduğuna bakın.

Mikrofonun Etkin Olduğundan Emin Olun

Popüler anlık mesajlaşma platformunda mikrofonu devre dışı bırakabilme imkânına sahipsiniz. Eğer mikrofonu devre dışı bırakırsanız karşı taraf sesinizi duyamaz. Bu nedenle söz konusu özelliği yanlışlıkla kapatmış olabilirsiniz.

Özelliğin etkin olup olmadığını kontrol etmek için program penceresinin sol alt köşesinde yer alan mikrofon simgesinin üzerinde kırmızı çizginin olmadığından emin olun.

Mikrofon Ayarlarını Kontrol Edin

Görev çubuğunun sağ alt köşesindeki hoparlör simgesine tıklayın.

"Ses ayarlarını aç" seçeneğini seçin.

Giriş bölümünden doğru mikrofonun seçili olduğundan emin olun.

"Sorun Gider" butonuna basın.

Talimatları izleyin.

Discord'da mikrofon çalışmama sorunu için bilgisayarın mikrofon ayarlarını kontrol edebilirsiniz. Bunun için görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan hoparlör simgesinin üzerine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Ses ayarlarını aç" seçeneğini seçin.

Giriş bölümünden doğru mikrofonun seçili olduğundan emin olun. Eğer burada yanlış bir seçenek seçiliyse sorun yaşanma ihtimali bulunuyor. Doğru mikrofon seçiliyse ve problem devam ediyorsa "Sorun Gider" butonuna basın ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Programı Kapatıp Açın

Can sıkıcı problem devam ediyorsa programı kapatıp açmayı deneyebilirsiniz. Bilgisayarınızda yüklü olan popüler anlık mesajlaşma programını kapatıp yeniden açtıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamaların Mikrofon Erişimine İzin Verin

Windows + I kısayolunu kullanın.

Gizlilik kategorisine girin.

Mikrofon sekmesini açın.

"Uygulamaların mikrofonunuza erişmesine izin verin" seçeneğini etkinleştirin.

Uygulamaların mikrofon erişimine izin verilmediyse sesli iletişim konusunda problem yaşayabilirsiniz. Bu sebepten ötürü ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanın ve Gizlilik kategorisine girin. Mikrofon sekmesini görüntüledikten sonra "Uygulamaların mikrofonunuza erişmesine izin verin" seçeneğini aktif edin.

Discord'u Güncelleyin

Bilgisayarınızda yüklü olan programın mevcut sürümünü güncellemeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirdikten sonra söz konusu problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Ses Sürücülerini Güncelleyin

Ses sürücülerini güncellemek için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İlk yöntem için Başlat menüsüne sağ tıklayıp "Aygıt Yöneticisi" aracına tıklayın. Açılan pencere üzerinden ses sürücülerine sağ tıklayın. "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin ve talimatları izleyin.

İkinci yöntem, güncelleme sürecini daha pratik hâle getiriyor. Bu kapsamda driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Sürücü güncelleme yazılımları güncel olmayan sürücüleri tespit edip uygun sürücüleri bulur ve güncelleme işlemini uygular. Dolayısıyla eğer ilk yöntemdeki adımlarla uğraşmak istemiyorsanız üçüncü taraf yazılım tercih edebilirsiniz.

Discord'u Silip Yeniden Yükleyin

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa programı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Programı silip yeniden yüklediğiniz hâlde problem düzelmediyse Discord benzeri uygulama kullanabilirsiniz.

Bu yaızda Discord ses gitmiyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.