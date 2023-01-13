Dishonored 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

En iyi gizlilik oyunlarından biri olan Dishonored serisinin devamı olan Dishonored 2, önceki oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapıp hikayeyi devam ettiren bir yapım oldu. İlk oyunun başarısının ardından Dishonored markasının devam oyunu zaten bekleniyordu. Hikaye ve oynanış bakımından oldukça doyurucu bir oyun olan Dishonored 2 oldukça başarılı bir iş çıkarmış diyebiliriz.

Hikayenin daha da önem kazandığı bu ikinci oyun ilk oyundan 15 sene sonrasını konu alıyor. Dishonored’ın hikayesini çok seven oyuncular ikinci oyunu büyük bir iştahla oynayacaklardır. Hikayeyi takip etmek isteyen oyuncular yaşanan olayları en iyi şekilde anlamak için Türkçe yama kurmak isteyebiliyorlar. Eğer siz de Dishonored 2 Türkçe yama kurarak oyunu kendi dilinizde oynamak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de Dishonored 2 Türkçe yama kurabilirsiniz.

Dishonored 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Dishonored 2 Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Akabinde açtığınız dosyanın içindeki tüm dosyaları Dishonored 2’nin kurulu olduğu dizine yapıştırın.

Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Dishonored 2 Türkçe yama bilgisayarınıza kurulmuş olacak.

Oyunun içinden altyazıları aktif etmeyi unutmayın.

Dishonored 2 Hakkında

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan Dishonored 2, ilk oyundan 4 sene sonra, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Görsel ve oynanış anlamında gelişme kaydeden Dishonored 2 oldukça beğenilen bir devam oyunu oldu.

İlk oyunda Corvo Attano ile oyunu oynuyorduk. Dishonored 2’de ise Emily Kaldwin de oynanabilir karakterlerden bir tanesi. Farklı özelliklere sahip olan bu iki karakterden birini seçerek oyunu deneyimliyoruz. Tekrar oynanabilirliği oldukça yükselten bu seçenek oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Dishonored zaten tekrar oynamaya çok müsait bir oyun. Dolayısıyla ikinci oyununuzu farklı bir karakterle tamamlamak istiyorsanız Corvo ile Emily arasında değişiklik yapabilirsiniz.

Dishonored 2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Dishonored serisini seviyor musunuz? Dishonored 2 Türkçe yama nasıl olmuş? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.