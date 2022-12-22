Dishonored Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
Dishonored’ı Türkçe oynamak istiyorsanız bu yazı tam size göre.
Gelmiş geçmiş en iyi gizlilik oyunlarından biri olan Dishonored, Steampunk temasına sahip bir oyun. Birinci kişi bakış açısına sahip bir oyun olan Dishonored oldukça sevilen bir yapım.
En İyi Steampunk Temalı Oyunlar
Steampunk temasına sahip oyunlar maalesef sayıca oldukça az. Siz de steampunk temasını seviyorsanız ancak bu temaya sahip oyunları bulamıyorsanız doğru yerdesiniz.
Gizlilik ve dövüş mekanikleri ile öne çıkan Dishonored’ın aynı zamanda oldukça güzel bir hikayesi de vardır. Hikaye bu oyunda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki Dishonored karşınıza çıkan düşmanları öylesine öldürdüğünüz (ya da yanından sessizce geçtiğiniz) oyunlardan biri değil. İçinde bulunduğumuz dünya oldukça zengin bir anlatıya ve tarihe sahip. Oyunun hikayesini ve dünyasını anlamak oldukça önemli.
Dishonored E3 Fragmanı
Bethesda ve Arkane Studios’un ortak geliştirdiği muhteşem FPS oyunu Dishonored için E3 fragmanı yayımlandı.
Oyuncular Dishonored’ı Türkçe olarak oynamak istiyorlar. Bu nedenle Dishonored Türkçe yama kurmak istiyorlar. Biz de sizler için Dishonored Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir detaylı bir şekilde anlattık. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Dishonored’ı Türkçe olarak oynayabilirsiniz.
Dishonored Türkçe Yama Nasıl İndirilir?
- Dishonored Türkçe yama dil dosyasını indirin.
- Ardından .rar dosyasını Winrar ile açın.
- Açtığınız dosyayı oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın.
- Kopyalama işlemi bittikten sonra Dishonored Türkçe yama kurulmuş olacak.
Bu yama Dishonored’ın Steam sürümüyle ve Definitive Edition’ı ile uyumludur.
Yamaya Dahil Olan DLC’ler
- The Knife of Dunwall DLC
- Void Walker Arsenal DLC
- The Brigmore Witches DLC
- Dunwall City Trials DLC
Dishonored Hakkında
Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından 2012 yılında yayınlanan Dishonored çıktığı günden bu güne kadar oldukça iyi övgüler aldı. İlk oyunun başarısından sonra devam oyunu da duyuruldu.
Doğaüstü güçlere sahip bir suikastçi olan ana karakterimiz oldukça tatsız bir suçlama ve iftira ile yüzleşiyor. Dunwall isimli hayali bir bölgede geçen bu oyunda amacımız bize bu iftirayı atanlarla yüzleşmek ve adımızı temize çıkarmak. Dunwall’ın imparatoriçesinin en sadık hizmetkarı olan biz, intikam almak ve suçsuzluğumuzu ispat etmek için yola çıkıyoruz.
Dishonored Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Dishonored oyunlarının kaçını oynadınız? Dishonored’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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