Dishonored Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Gelmiş geçmiş en iyi gizlilik oyunlarından biri olan Dishonored, Steampunk temasına sahip bir oyun. Birinci kişi bakış açısına sahip bir oyun olan Dishonored oldukça sevilen bir yapım.

Gizlilik ve dövüş mekanikleri ile öne çıkan Dishonored’ın aynı zamanda oldukça güzel bir hikayesi de vardır. Hikaye bu oyunda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki Dishonored karşınıza çıkan düşmanları öylesine öldürdüğünüz (ya da yanından sessizce geçtiğiniz) oyunlardan biri değil. İçinde bulunduğumuz dünya oldukça zengin bir anlatıya ve tarihe sahip. Oyunun hikayesini ve dünyasını anlamak oldukça önemli.

Oyuncular Dishonored’ı Türkçe olarak oynamak istiyorlar. Bu nedenle Dishonored Türkçe yama kurmak istiyorlar. Biz de sizler için Dishonored Türkçe yama nasıl yüklenir, nasıl indirilir detaylı bir şekilde anlattık. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Dishonored’ı Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Dishonored Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Dishonored Türkçe yama dil dosyasını indirin.

Ardından .rar dosyasını Winrar ile açın.

dosyasını ile açın. Açtığınız dosyayı oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın.

Kopyalama işlemi bittikten sonra Dishonored Türkçe yama kurulmuş olacak.

Bu yama Dishonored’ın Steam sürümüyle ve Definitive Edition’ı ile uyumludur.

Yamaya Dahil Olan DLC’ler

The Knife of Dunwall DLC

Void Walker Arsenal DLC

The Brigmore Witches DLC

Dunwall City Trials DLC

Dishonored Hakkında

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından 2012 yılında yayınlanan Dishonored çıktığı günden bu güne kadar oldukça iyi övgüler aldı. İlk oyunun başarısından sonra devam oyunu da duyuruldu.

Doğaüstü güçlere sahip bir suikastçi olan ana karakterimiz oldukça tatsız bir suçlama ve iftira ile yüzleşiyor. Dunwall isimli hayali bir bölgede geçen bu oyunda amacımız bize bu iftirayı atanlarla yüzleşmek ve adımızı temize çıkarmak. Dunwall’ın imparatoriçesinin en sadık hizmetkarı olan biz, intikam almak ve suçsuzluğumuzu ispat etmek için yola çıkıyoruz.

Dishonored Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Dishonored oyunlarının kaçını oynadınız? Dishonored’ın Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.