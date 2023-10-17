Hem Estetik Hem Kullanışlı: En İyi Dokunmatik Laptop Modelleri

Kullanım kolaylığı ile öne çıkan dokunmatik ekranlı laptop modelleri, klavye ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu sayede hem alandan tasarruf hem de hızlı kullanım olanağı sunuyor.

Dokunmatik ekranlı laptop modellerinde ekstra bir donanım bulunmaması dayanıklılığı da olumlu yönde etkiliyor. Hem estetik hem de fonksiyonel açıdan çeşitli avantajlara sahip olan laptop modellerinden bazıları diğer modellerin önüne geçmeyi başarıyor.

Bu yazımızda sizin için en iyi dokunmatik ekranlı laptop modellerini kullanım amacına göre sıraladık. İşte, en iyi 7 dokunmatik laptop modeli!

En Kullanışlı ve Estetik Dokunmatik Laptop Modelleri

Apple MacBook Pro (13 inç, M2)

HP ENVY x360

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Lenovo Thinkpad T470s

Microsoft Surface Laptop Go 2

Asus ROG Flow X13

Dell XPS 13 Plus

1. Apple MacBook Pro (13 inç, M2)

Teknoloji devi Apple'ın MacBook modelleri aslında klavye ile birlikte geliyor. Ancak MacBook Pro'daki bir özellik bu cihazı dokunmatik ekrana dönüştürmek için yeterli olabiliyor. MacBook Pro 13 inç ürününe sahipseniz 'Touch Bar'ı kullanarak dizüstü bilgisayarınızı dokunmatik ekranlı hale dönüştürebilirsiniz.

MacBook Pro'nun dokunmatik ekranlı hali daha çok video düzenlemeleri için tercih ediliyor. 13 inç büyüklüğündeki ekranda Apple konforu ile yapacağınız işlemler daha konforlu ve kolay hale geliyor. Apple MacBook Pro 13 inç M2'nin öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde:

M2 Çip ile 8 çekirdekli CPU

10 çekirdekli GPU

Videolar için özel geliştirilmiş kod çözme ve video kodlama motorları

Retina IPS LED ekranda 227 ppi 2560 x 1600 px çözünürlük

500 nit parlaklık

8 / 16 / 24 GB RAM + 256 / 512 GB / 1 veya 2 TB dahili disk

Touch bar ve Touch ID mevcut

Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6

720p HD FaceTime Kamera

Dolby Atmos

MacOS işletim sistemi

2. HP ENVY x360

2'si 1 arada bilgisayar modellerinden olan HP ENVY x360 Convertible ürün ailesinde yer alıyor. 13.3 inç FHD LED Ekranda 1920 x 1080 px çözünürlük sunuyor. HP'nin en iyi dokunmatik dizüstü bilgisayar modellerinden biri olarak biliniyor.

AMD Ryzen 5 işlemciye sahip olan cihazda 8 GB RAM ve 512 GB SSD mevcut. Windows 10 işletim sistemi ile uyumlu olan laptop, hafif olmasıyla da avantaj kazanıyor. 1.3 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın diğer teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor:

Boyut: 306 x 212 x 14.7 mm

Ağırlık: 1.3 kg

8 GB RAM - 512 GB SSD

13.3 inç 1920 x 1080 pc FHD LED IPS ekran

Corning Gorilla Glass

AMD Ryzen 5 3500U işlemci

53.0 Wh Li-Po pil

Hızlı şarj mevcut

Radeon Vega 8 Graphics dahili ekran kartı

3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Tasarım olarak ince ve kolay taşınabilir bir yapıya sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10, bu özelliği ile iş dünyasında sıkça tercih ediliyor. Hem bellek hacmi hem de güçlü işlemcisi ile kullanışlılık sağlayan laptop, aynı anda birçok görevi yerine getirebiliyor.

Karbon fiber kaplamaya sahip olduğu için darbe ve titreşimlere karşı dayanıklılık gösteriyor. Böylece kullanım ömrü uzun bir alternatif haline geliyor. 14 inçlik FHD ekranda 4K çözünürlük de sunabilen modelde IPS paneli sayesinde görüntü oldukça canlı ve net bir şekilde ekrana geliyor.

Kullanıcı deneyimini iyileştiren bu detaylara ek olarak cihazın teknik özellikleri ise şunlar:

Intel Core i7 işlemci

16 GB RAM 1 TB Dahili disk

Dahili web kamerası bulunuyor.

WUXGA AG 400 FHD

Arkadan aydınlatmalı klavye - Türkçe Q klavye

Freedos işletim sistemi

4. Lenovo Thinkpad T470s

Aktif olarak üretimi devam etmese de piyasada bulabileceğiniz ThinkPad T470s yine iş hayatında sıkça tercih edilen dokunmatik modellerden birisi. İnce yapısı, yüksek performanslı işlemcisi ve dayanıklı pil ömrü ile günlük hayatta kullanımı kolay.

14 inç FHD ekran ile birlikte Dolby Advanced Audio teknolojisi, stereo hoparlörler ve güvenlik sağlayan ThinkPad özelliği ile öne çıkıyor. Lenovo'nun kullanışlı dokunmatik laptop modeline ilişkin diğer özellikler ise şu şekilde:

Intel Core 7. Nesil i7 işlemci

Windows 10 Pro işletim sistemi

Intel HD Graphics 620 dahili ekran kartı

720p HD Webcam

10,5 saate kadar uzayabilen pil ömrü

Siyah ve gümüş renk seçenekleri

14 inç FHD 1920 X 1080 px çözünürlüklü IPS ekran

Bluetooth 4.1

24 GB'a kadar RAM

1 TB'a kadar dahili hafıza imkânı

5. Microsoft Surface Laptop Go 2

PixelSense ekran özelliğine sahip olan Microsoft'un dokunmatik ekranlı laptop modeli dayanıklı pil ömrü, gelişmiş işlemcisi ve kişiselleştirilebilir özellikleri ile öne çıkıyor. 11. nesil Intel işlemciye sahip olan cihazda 12,4 inçlik dokunmatik bir ekran bulunuyor.

Dahili depolama alanı 256 GB'a kadar yükseltilebilirken RAM konusunda ise kullanıcılara iki farklı seçenek sunuyor. 4 veya 8 GB olarak tercih edebileceğiniz Surface Laptop Go 13,5 saate kadar kullanım ömrü vadediyor. Cihazın teknik özelliklerine baktığımızda ise aşağıdaki detaylar dikkat çekiyor:

1536 x 1024 px 12.4 inç ekran

13.5 saat kullanım süresi

4 / 8 GB RAM

128 / 256 GB depolama

11. Nesil Intel Core i5 işlemci

Parmak izi okuyucu

Ağırlık: 1.13 kg

6. Asus ROG Flow X13

Asus'un oyun severler için kullanışlı özellikler barındıran dokunmatik ekranlı laptop modeli Asus ROG Flow X13 çok yönlü tasarıma sahip. 13 inçlik ekranın 360 derecelik bir menteşe ile serbest dönüş yapabildiği bu cihazda kasa tasarımı önceki sürümlere kıyasla oldukça zarif.

Taşıma kolaylığı ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunması avantaj sağlıyor. Oyun oynamak ve yayın yapmak isteyenler için elverişli bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ROG Akıllı soğutma sistemi sayesinde cihazın sıcaklığı da kontrol altında tutulabiliyor.

Bu da oyun performansını geliştiren özelliklerden birisi. Ses ve görüntü kalitesi anlamında kullanıcının beklentilerini karşılayan ROG Flow X 13'ün diğer teknik özellikleri de şu şekilde:

AMD Ryzen 9 77940HS Mobile Processor 8 çekirdekli işlemci

8 x 2 GB - 16 GB RAM

NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı

12.4 QHD+ dokunmatik ekran

1080P FHD IR Kamera

1.18 kg ağırlık

7. Dell XPS 13 Plus

Hafif ve kompakt tasarımı Dell XPS 13 Plus'ın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. 13.4 inç büyüklüğündeki ekran ile 3840 x 2400 px çözünürlük sunan cihazın çözünürlük biçimi ise UHD+ olarak karşımıza çıkıyor.

500 nit ekran parlaklığı, 60 Hz yenileme hızı, düşük mavi ışık ve yansımasız mat ekran teknolojileri cihazın kullanıcı deneyimi açısından önem taşıyan özelliklerini oluşturuyor.

İnce çerçevesi ve 295,3 x 199,1 x 15,3 mm olarak ölçülen ebatları cihazın zarif bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Ağırlığı ise 1.26 kg olarak belirtiliyor. Diğer özelliklerine baktığımızda şu şekilde bir listeleme yapabiliriz: