Doogee Termal Kamera ve 11.000 mAh Bataryaya Sahip S300 Plus Thermal'i Tanıttı

Eğer sıradan bir telefondan çok daha fazlasını arıyorsanız, Doogee S300 PlusThermal tam da aradığınız şey olabilir. Şirketin CES 2026'da tanıttığı ürün, hem dayanıklılığı hem de termal görüntüleme teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Doogee S300 Plus Thermal'in özellikleri neler?

Doogee S300 Plus Thermal Özellikleri

Doogee, CES 2026'da yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini tanıttı. Yeni seri S300 Pro, S300 Plus ve S300 Plus Thermal modellerinden oluşuyor. Doogee'nin yeni akıllı telefon modellerinin her biri güçlü işlemcisi, kamera performansı ve markaya has dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ancak Doogee S300 Plus Thermal, standart özelliklerinin yanı sıra sunduğu entegre termal kamera ile serinin diğer üyelerinden ayrılıyor. Telefonun özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci ve Performans

Yonga Seti: MediaTek Dimensity 8300

MediaTek Dimensity 8300 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 RAM: 12 GB fiziksel + 24 GB sanal RAM (toplam 36 GB)

12 GB fiziksel + 24 GB sanal RAM (toplam 36 GB) Depolama: 1 TB dahili hafıza

Doogee S300 Plus Thermal, gücünü serinin diğer üyeleri gibi MediaTek Dimensity 8300'den alıyor. 5G bağlantı desteğine sahip işlemci S300 Plus Thermal'i şirketin en güçlü telefonlarından biri yapıyor.

Doogee S300 Plus Thermal, küçük kardeşi S300 Plus gibi 12 GB RAM LPPDR5x RAM'e sahip. Ancak bu kapasite 24 GB sanal RAM ile 36GB'a kadar çıkabiliyor. Bu da genel olarak daha akıcı bir deneyimi mümkün kılıyor. Depolama tarafındaki 1 TB seçeneği ile içine bir film arşivi bile sığdırabilirsiniz.

Ekran Özellikleri

Boyut: 6.78 inç

6.78 inç Çözünürlük: FHD+ (Full HD Plus)

FHD+ (Full HD Plus) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Panel Tipi: IPS

Doogee S300 Plus Thermal, 6.78 inç büyüklüğünde IPS bir panel ile karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu 120Hz yenileme hızı ise kaydırma ve geçişlerde son derece akıcı bir kullanım sağlıyor.

Batarya ve Şarj

Kapasite: 11.000 mAh

11.000 mAh Hızlı Şarj: 66W

Doogee telefonlar uzun zamandır sahip oldukları batarya kapasiteleri ile dikkat çekiyor. Şirketin amiral gemisi Doogee S300 Plus Thermal da bu konuda farklı değil. Telefon, 11.000 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor.

Bu da özellikle çok fazla şarj imkanı olmayan senaryolar için bu telefonu ideal kılıyor. Söz konusu batarya 66W hızla şarj oluyor. Bu her ne kadar Plus modelinin gerisinde olsa da Samsung Galaxy S25 Ultra'nı 45W hızına kıyasla oldukla ilerde.

Kamera Özellikleri

Ana Kamera Kurulumu

Ana Sensör: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açı: 64 MP Night Vision (Gece Görüş) kamera

64 MP Night Vision (Gece Görüş) kamera Telefoto Lens: 8 MP (3x Optik Zoom)

8 MP (3x Optik Zoom) Ön Kamera: 32 MP

Doogee S300 Plus Thermal, kamera özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Telefon, 200 megapiksel ana kamera, gece görüş özelliğine sahip 64 megapiksel kamera ve 3x optik zoom sunan 8 megapiksel kamera ile üçlü bir dizilime sahip.

Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ancak görüntüleme tarafındaki en ilgi çekici özellik Doogee S300 Plus Thermal'e adını da veren termal kameradan geliyor.

Termal Görüntüleme Özelliği

Doogee'nin amiral gemisi modeli, bir adet termal kameraya sahip. Bilmeyenler için bu teknoloji nesnelerin yaydığı ve gözle görülmeyen kızılötesi enerjiyi algılayarak bunu renkli bir ısı haritasına dönüştüren özel bir sensör.

Söz konusu özelliğin hobisel ve profesyonel anlamda pek çok işlevi mevut. Örneğin bu özellik ile vuvar arkasındaki su sızıntılarını veya evdeki ısı kaçaklarını kolayca bulabilirsiniz. Ya da elektronik cihazlardaki aşırı ısınan parçaları tespit edebilirsiniz. Ayrıca av gibi alanlarda da kullanabilirsiniz.

Anlayacağınız Doogee S300 Plus Thermal'in termal görüş özelliğini kullanabileceğiniz pek çok alan mevcut.

Dayanıklılık ve Koruma

IP68 & IP69K: Su ve toz geçirmezlik

Su ve toz geçirmezlik MIL-STD-810H: Askeri dayanıklılık standardı

Askeri dayanıklılık standardı Şok Direnci: Düşme ve darbelere karşı koruma

Doogee S300 Plus Thermal, diğer pek çok Doogee modeli gibi en zor koşullarda bile kullanılmak üzere üretildi. Şirket bunu çeşitli sertifika ve standardizasyon süreçleri ile de ispatlamış durumda. Örneğin IP68 ve IP69K sertifikaları, cihazın suya, toza ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı korumalı olduğunu gösteriyor.

Telefon, 1.5 metre derinliğe kadar su altında 30 dakika kalabilir. Bu gibi özellikler, Doogee S300 Plus Thermal'i zorlu dış mekan koşullarında, inşaat sahalarında ve endüstriyel ortamlarda güvenle kullanım imkanı sağlıyor.

Bağlantı Özellikleri

WiFi 6E Desteği: Yüksek hızlı kablosuz bağlantı

Yüksek hızlı kablosuz bağlantı IR Remote (Kızılötesi Kumanda): Uzaktan kontrol özelliği

Uzaktan kontrol özelliği Light Effect: Özel aydınlatma efektleri

Özel aydınlatma efektleri 5G Bağlantı: Yüksek hızlı mobil internet

Doogee S300 Plus Thermal, standart telefonlarda bulunan ve bulunmayan pek çok özelliğe sahip. Örneğin 5G bağlantı ve Wi-Fi 6E desteği sayesinde bu telefonu tıpkı diğer amiral gemisi modelleri gibi kullanabilirsiniz.

Kızılötesi kumanda gibi özelliklerle de Doogee S300 Plus Thermal'i tıpkı bir uzaktan kumanda gibi kullanabilirsiniz. Doğru eşleştirme ile her an cebinizde olan bir kumandaya sahip olabilirsiniz.

Doogee S300 Plus Thermal, termal görüntüleme teknolojisine ihtiyaç duyan profesyoneller için mükemmel bir seçim. Dayanıklı yapısı, güçlü donanımı ve özel özellikleriyle standart akıllı telefonların ulaşamadığı bir seviyede hizmet sunuyor.

İnşaat, elektrik, mekanik bakım ve güvenlik sektörlerinde çalışıyorsanız, bu cihaz iş süreçlerinizi önemli ölçüde kolaylaştırabilir. 11.000 mAh batarya kapasitesi ve 1TB depolama alanı, uzun süreli saha çalışmaları için ideal. Ayrı bir termal kamera cihazı taşımak yerine, tek bir cihazda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Doogee S300 Plus Thermal, niş bir pazar için tasarlanmış profesyonel bir araç. Hedef kitlesine mükemmel hizmet sunarken, standart kullanıcılar için aşırı özellikli olabilir. İhtiyaçlarınızı iyi değerlendirin ve termal görüntüleme sizin için kritik bir özellikse, bu telefon tam size göre.