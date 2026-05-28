Xiaomi 17 vs iPhone 17! Hangi Telefon Daha İyi

Yeni bir telefon almayı düşünüyorsanız ve bütçeniz yaklaşık 70 bin TL civarındaysa Xiaomi 17 ile iPhone 17 arasında kalmanız oldukça olası. Her iki model de performansı ile kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılasa da öne çıktıkları noktalar farklı. Xiaomi 17 dev bataryası ve 100W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekerken iPhone 17 kamerası ve ekosistem avantajıyla öne çıkıyor. Peki Xiaomi 17 mi yoksa iPhone 17 mi alınmalı? Bu içerikte iki telefonu performans, kamera, ekran, batarya, şarj, yazılım ve fiyat açısından karşılaştırdık.

Xiaomi 17 ve iPhone 17'nin Özellikleri Neler?

Özellik Xiaomi 17 iPhone 17 Ekran Boyutu 6.3 inç 6.3 inç Ekran Teknolojisi AMOLED Super Retina XDR OLED Yenileme Hızı 1-120Hz 120Hz’e kadar ProMotion Maksimum Parlaklık 3500 nit 3000 nit açık hava parlaklığı İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 RAM 12 GB 8 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP 48 MP + 48 MP Ön Kamera 50 MP 18 MP Center Stage Batarya 6.330 mAh 3692 mAh Şarj 100W kablolu, 50W kablosuz 40W kablolu, 30W kablosuz İşletim Sistemi HyperOS 3 iOS 26 Başlangıç Fiyatı 74.999 TL 84.999 TL

Tabloya ilk baktığımızda Xiaomi 17’nin donanım tarafında daha iddialı bir telefon olduğunu görüyoruz. Daha büyük batarya, daha hızlı şarj, üçlü 50 MP kamera dzilimi ve daha uygun fiyat bu modelin en güçlü tarafları arasında yer alıyor. Ancak bu iPhone 17'nin rekabet edemeyecek kadar zayıf bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. Gelin kağıt üzerindeki değerlere takılı kalmak yerine tüm detayların üzerinde birlikte geçelim ve Xiaomi 17 mi yoksa iPhone 17 mi sorusunun cevabını bulalım.

Xiaomi 17 vs iPhone 17: Hangisinin Ekranı Daha İyi?

Xiaomi 17, 6,3 inç büyüklüğünde 1220 x 2656 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. Telefonda 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebilen yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık değeri bulunuyor. iPhone 17 tarafında ise yine 6,3 inç büyüklüğünde 1206 x 2622 piksel çözünürlüğe sahip Super Retina XDR OLED ekran yer alıyor.

Apple, uzun süre 120 Hz ekran yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisini yalnızca Pro ve Pro Max modelleriyle sınırlı tutuyordu. iPhone 17 ile bu durum değişti ve standart model de tıpkı Xiaomi 17 gibi 120 Hz yenileme hızına kavuştu.

Telefonun maksimum parlaklık değeri ise 3000 nit seviyesinde. Bu noktada iki telefon da oldukça iddialı bir ekran deneyimi sunuyor. Xiaomi 17, özellikle güneşli günlerde parlaklık tarafında küçük bir avantaja sahip.

Ancak bu farkın günlük kullanımda belirleyici seviyede olduğunu söylemek doğru olmaz.iPhone 17 ise renk doğruluğu ve görüntü kalitesi tarafında güçlü bir profil çiziyor. Genel tabloya baktığımızda ekran konusunda iki modelin birbirine oldukça yakın olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 17 vs iPhone 17: Hangisinin Performansı Daha İyi?

Performans tarafına baktığımızda Xiaomi 17'nin gücünün Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten aldığını görüyoruz. Halihazırda Qualcomm'un geliştirdiği en güçlü işlemci olan 8 Elite Gen 5, başta Galaxy S26 Ultra olmak üzere pek çok farklı amiral gemisi telefonda kullanılıyor ve her türlü kullanım senaryosunda beklentileri aşan bir performans sunuyor.

iPhone 17 ise Apple’ın kendi geliştirdiği A19 ile geliyor. Bu işlemci de oyunlar, günlük kullanım ya da video editleme konusunda size mümkün olan en iyi performanslardan birini sunuyor. İşlemci konusunu çok kısa tuttuğumu ve tüm teknik detaylara değinmediğimi düşünebilirsiniz. Bunun nedeni ise bu detayların bir önemi olmaması.

Amiral gemisi telefonlarda kullanılan işlemciler halihazırda mükemmele yakın performans sunuyor. Buna rağmen şirketler kendi yonga setlerini her yeni modelde biraz daha iyileştiriyor ve performans testlerinde yeni rekorlar kırıyor. Ancak biz kullanıcılar neredeyse hiçbir kullanım senaryosunda bu farkı hissetmiyoruz. Bu nedenle yine berabere.

Xiaomi 17 vs iPhone 17: Hangisinin Kamerası Daha İyi?

Xiaomi 17 de iPhone 17 de kamera konusundaoldukça iddialı. Ayrıca her iki telefonun kamerası da farklı güçlü yanlara sahip. iaomi 17, özellikle yüksek çözünürlüklü ana kamerası, canlı renkleri ve detay yakalama kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Gün ışığında çekilen fotoğraflarda keskinlik seviyesi oldukça yüksek. Ayrıca yakın çekimlerde ve kontrastın yoğun olduğu sahnelerde daha dikkat çekici sonuçlar verebiliyor.

iPhone 17 ise kamera deneyimini daha çok tutarlılık üzerine kuruyor. Renk doğruluğu, ten tonları, portre çekimleri ve özellikle video performansı tarafında güçlü bir çizgiye sahip. Eğer siz iki telefon arasında en iyi sonuç vereni arıyorsanız doğrudan kendi gözünüzle ölçüm yapabilirsiniz. Aşağıda iPhone 17 ve Xiaomi 17 ile çekilmiş olan bazı kareleri derledik. Eğer daha fazlasını ya da videolu örnekler isterseniz YouTube'da Xiaomi 17 vs iPhone 17 için çekilen kamera kıyaslama videolarına bakabilirsiniz.

Xiaomi 17 vs iPhone 17: Hangisinin Bataryası Daha İyi?

Şu ana kadar Xiaomi 17 ile iPhone 17 arasında bir beraberlik söz konusuydu. Ya da kamera tarafında olduğu gibi öznel bir görüş ile kişiden kişiye değişen bir sonuç olabilir. Ancak bu iki telefondan birinin diğerini ezip geçtiği bir alan varsa o da batarya.

Xiaomi 17, bu alanda iPhone 17'yi adeta ezip geçiyor. Örneğin iPhone 17, 3692 mAh büyüklüğünde bir pil ile geliyor. Xiaomi 17 ise bunun neredeyse iki katı büyüklüğünde 6330 mAh'lık bir pile sahip. Üstelik mesele sadece pil büyüklüğü değil.

Xiaomi 17, 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Telefon kablosuz olarak da 50W hızla şarj oluyor. iPhone 17 ise 40W kablolu, 30W hızla kablosuz şarj olabiliyor. Apple, bu durumu yazılım ve donanım optimizasyonu ile telafi etmeye çalışıyor. Ancak aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzer Xiaomi net şekilde kazanıyor.

Test Xiaomi 17 iPhone 17 Sonuç Batarya kapasitesi 6330 mAh 3692 mAh Genel batarya tahmini 9 saat 48 dk 6 saat 13 dk Xiaomi +3 saat 35 dk Web gezinme 24 saat 48 dk 16 saat 47 dk Xiaomi +8 saat 1 dk Video oynatma 15 saat 41 dk 7 saat 19 dk Xiaomi +8 saat 22 dk Oyun 6 saat 40 dk 9 saat 12 dk iPhone +2 saat 32 dk Tam şarj 1 saat 5 dk 1 saat 16 dk Xiaomi 11 dk daha hızlı 30 dk şarj %61 %67 iPhone ilk yarım saatte daha yüksek doluyor

Xiaomi 17 vs iPhone 17: Hangisinin Yazılımı Daha İyi?

İşte burada biraz kişisel deneyimlerimden bahsedeceğim. Android akıllı telefon üreticilerinin en büyük sorunlarından biri telefonlarının genellikle onlarca farklı uygulama ile yüklü gelmesi. HyperOS bence bir Android arayüzü olarak başarılı. Ancak yeni aldığım bir telefonda TikTok, Mi Coin, Netflix ya da ne olduğunu bilmediğim oyun ve uygulamaların kurulu gelmesini istemiyorum.

Bir kullanıcı olarak ihtiyacım varsa o uygulamaları ben zaten yüklerim. Ayrıca sistem uygulamaları dışında hiçbir uygulamanın dokunulmaz olmaması gerekiyor. Eğer ben bir uygulamayı kullanmak istemiyorsam silebilmeliyim. Apple'ın arayüz tarafından en öenmli avantajlarından biri bu sorunların olmaması.

Ayrıca şirketin kendi uygulamaları dahil telefondaki neredeyse her uygulama siliniyor. Daha genele bakacak olursak Xiaomi 17, HyperOS 3 ile geliyor. HyperOS'un özünde Android olduğu için kullanıcılar telefonlarını diledikleri gibi özelleştirebiliyor. iPhone 17 ise iOS 26 ile geliyor. Apple özelleştirme konusunda Xiaomi'nin gerisinde kalsa da önemli bir avantaja sahip.

iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods kullanan kişiler için iPhone 17 bir ekosistemin parçası olma avantajına sahip. AirDrop, iCloud, Handoff, Apple Watch ile kilit açma ve cihazlar arası geçiş gibi özellikler günlük kullanımda ciddi kolaylık sağlıyor. Android cephesi uzun zamandır bunu taklit etmeye çalışsa da bunu yeterince başarılı bir şekilde yapamıyor.

Yazılım ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer detay ise güncelleme desteği. Xiaomi, amiral gemisi telefonlar için beş yıl güncelleme desteği sunuyor. Apple ise bu sürenin çok daha üzerine çıkıyor. Yani beş yıldan daha uzun bir kullanım arıyorsanız iPhone 17 sizin için çok daha uygun bir seçenek olabilir.

Xiaomi 17 vs iPhone 17: Fiyatı Karşılaştırması

Xiaomi 17, Türkiye’de 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 69 bin 999 TL’den satışa sunuluyor. iPhone 17’nin 256 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli ise Apple Türkiye’de 77 bin 699 TL fiyat etiketine sahip. Fiyat biraz kişiden kişiye değişen bir konu. Bu nedenle doğru kararı sizin vermeniz gerekiyor. Ancak Xiaomi 17'nin daha uygun fiyatlı olduğu ortada.

Model Başlangıç Fiyatı Xiaomi 17 12 GB RAM + 256 GB 69.999 TL iPhone 17 256 GB 77.699 TL

Xiaomi 17 mi iPhone 17 mi Alınmalı?

Bu sorunun cevabı tamamen nasıl bir kullanıcı olduğunuza bağlı. Eğer sizin için donanım, batarya, şarj hızı, kamera çeşitliliği ve fiyat daha önemliyse Xiaomi 17 çok güçlü bir seçenek. 74 bin 999 TL seviyesinde 6.330 mAh batarya, 100W hızlı şarj, Leica destekli üçlü kamera sistemi ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci sunması gerçekten dikkat çekici.

Ancak uzun vadeli kullanım, ikinci el değeri, video performansı ve Apple ekosistemi sizin için daha önemliyse iPhone 17 daha güvenli bir tercih olur. Özellikle Mac, iPad, Apple Watch veya AirPods kullanıyorsanız iPhone 17’nin sunduğu ekosistem avantajı günlük kullanımda ciddi fark yaratır.

Türkiye şartlarında mesele sadece “hangi telefon daha güçlü?” değil. Çünkü bu fiyat seviyesinde alınan telefonlar artık basit bir elektronik cihazdan çok daha fazlası. Kullanıcılar bu cihazları birkaç yıl kullanıyor, sonra satıp yeni model için bütçe oluşturuyor. Bu noktada iPhone 17’nin değer koruma avantajı önemli. Xiaomi 17 ise ilk satın alma anında daha fazla donanımı daha uygun fiyata sunarak güçlü bir alternatif haline geliyor.

Editörün Yorumu

Ben bu iki telefon arasında kalsaydım iPhone 17'yi seçerdim. Bunun temel nedeni iPhone 17'nin değer kaybının düşük olması ve halihazırda AirPods, Apple Watch, MacBook ve iPad gibi Apple ekosisteminin diğer üyelerine sahip olmam.

Ancak durum böyle olmasaydı ve aldığım telefonu uzun süre kullanacak olsaydım fiyat avantajıyla birlikte Xiaomi 17'yi tercih ederdim. Ayrıca masa başında şarj sorunu olmadan çalışıyor olsaydım yine Xiaomi 17'ye yönelirdim. Ancak gördüğünüz üzere karar kullanım senaryosu, bütçe ve ihtiyaca göre değişiyor. Bu yüzden sizin kararınız size özel.