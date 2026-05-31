Klavyedeki Insert Tuşu Nedir? Ne İşe Yarar?

Klavyede sürekli gördüğümüz ama işlevinden bihaber olduğumuz, yanlışlıkla elimiz çarptığında sinir krizine sokan bir tuş var. Evet, Insert tuşundan bahsediyoruz. Peki, Inster tuşu nedir? Ne işe yarar? Bu yazımızda siz okuyucularımıza, bu tuşun işleviyle ilgili detaylı bir rehber hazırladık.

Insert Tuşu Nedir?

Insert ( kısaca Ins) tuşu, klavyelerde genellikle yön tuşlarının hemen üzerinde bulunan temel bir kontrol tuşudur. Bu tuş ilk bakışta birçok kullanıcı için önemsiz veya gereksiz görünebilir.

Ancak bu tuşun genel olarak çok temel bir amacı vardır: Yazı yazarken metin giriş modunu değiştirmek. Yani Insert tuşu, iki farklı veri giriş sistemi arasında bir köprü görevi görür. Peki, Insert tuşu ne işe yarar? Gelin, yakından bakalım.

Insert Tuşu Ne İşe Yarar?

Bilgisayarınızı açıp word ve benzeri bir uyglumada yazı yazmaya başladığınızda, klavyeniz 'Araya Ekleme' modunda çalışır. Bu moddayken yazdığınız her kelime imlecin sağ tarafına eklenir. Eğer sağ tarafta bir metin bulunuyorsa, bu metinde sağa doğru kayar. Bu her klavyedeki varsayılan moddur.

Ancak eliniz yanlışlıkla Insert tuşuna değdiyse, klavyeyi "Üzerine Yazma" moduna geçirdiniz demektir. Bu moddayken, imlecin olduğu yerde yeni bir şeyler yazdığınızda imlecin sağındaki harfleri silerek onların üzerine yazarsınız. O yalnışlıkla Insert tuşuna bastığınızda yazdığınız eski harflerin silinmesi işte bu yüzden.

Ayrıca Insert tuşu metin düzenleme dışında bazı kısayollar içinde kullanılır. Bunlardan biri, Ctrl+Insert kombinasyonudur. Bu tuşlara bastığınızda seçtiğiniz metni veya öğeyi kopyalabilirsiniz. Diğer kısayol ise, Shift+Insert kombinasyonudur. Bu tuşalara bastığınızda ise kopyaladığınız metni yapıştırırsınız.

Insert Tuşunu Kimler, Neden Kullanıyor?

Sıradan bir kullanıcı için bu Insert tuşu hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Hatta günümüzde çoğu bilgisayar kullanıcısı için, yanlışlıkla tıklanan bir tuştan ibarettir.

Ancak bazı kullanıcılar işlerinde bu tuşa sık sık ihtiyaç duyar. Özellikle yoğun veri girişi yapan muhasebeciler veya bankacılar Insert tuşunu aktif olarak kullanırlar. Sabit formatlı dosyalarda veya Excel tablolarında hızlı değişiklikler yapmak için, eski veriyi silmek yerine doğrudan üzerine yazma modu kullanmak işleri oldukça pratikleştirir.

Insert tuşunu aktif olarak kullananlardan biri de yazılımcılardır. Kod yazmak bilindiiği üzere, dikkat ve hız gerektiren zor bir iştir. Yazılımcılar, binlerce satırlık kodlarla uğraşırken her türlü pratik kodlara ihtiyaç duyarlar.

Yazılımcılar, mevcut bir kodu değiştirirken sürekli silme tuşuna basmak yerine, Insert tuşu sayesinde direkt üzerine yazarak mevcut kodu değiştirebilirler. Bu basit gibi görünen işlem yazılımcılara zaman kazandırır.

Insert Tuşu Nasıl Kapatılır?

Insert tuşunu kapatmanın en basit yolu ona tekrar basmaktır. Böylece kolayca kapanır. Ancak ben bilgisayarımda bu tuşu tamamen kapatmak istiyorum diyorsanız bunun bazı yolları var. Aşağıdaki adımları uygulayarak, siz de klavyenizdeki Insert tuşunu tamamen kapatabilirsiniz.

Windows Kayıt Defteri ile Insert Tuşu Nasıl Kapatılır?

Herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız olmadan, Insert tuşunu Windows Kayıt Defteri üzerinde yapacağınız bazı işlemler üzerinden kapatabilirsiniz. İşte adımlar;

Windows+R tuşlarına basın.

Açılan kutuya "regedit" yazın ve "Enter'a tıklayın.

Açılan pencerede " HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout" dosyasına girin.

Sağ taraftaki boş alana sağ tıklayın.

Yeni> İkili Değer (Binary Value) seçeneğine tıklayın.

Açılan yeni değerin adını "Scancode Map" olarak değiştirin.

Scancode Map değerine çift tıklayın.

Açılan pencereye, şu değerleri boşluk bırakmadan yazın; 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 52 E0 00 00 00 00

Tamam butonuna basarak, pencereyi kapatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu işlemleri adım adım uyguladıktan sonra, artık Insert tuşu bassanız bile tepki vermeyecektir. Eğer bu tuşu geri açmak isterseniz, oluşturduğunuz "Sconcode Map" dosyasını silip bilgisayarı yeniden başlatmanız yeterli. Insert tuşu tekrar aktif olacaktır.

Sharpkeys Programı ile Insert Tuşu Nasıl Kapatılır?

Eğer yukarıdaki işlemler size karışık geldiyse Sharpkeys programı üzerinden Insert tuşunu kolayca kapatabilirsiniz. İşte uygulamanız gereken adımlar.

Sharpkeys programını indirin ve açın.

Add (ekle) butonuna tıklayın.

Soldaki listeden, Special: Insert (E0_52) seçeneğini bulun ve seçin.

Sağdaki listeden, "Turn Key Off" seçeneğini işaretleyin ve OK butonuna tıklayın.

Ana ekrandaki "Write to Registry" butonuna tıklayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bu işlemlerin ardından, Insert tuşu artık tamamen kapanmış olacaktır.

Insert Tuşu Neden İcat Edildi?

Modern bilgisayarlara geçmeden çok önce, bilgisayarlarda metin düzenlemek oldukça zor ve zahmetli bir işti. Fare kullanımının da olmadığını hesaba katarsak, ne kadar zahmetli olduğunu siz hayal edin.

Eski bilgisayarlarda, yalnış yazılmış bir kelimeyi silmek için önce onu silme tuşuyla tamamen silmeniz sonra yenisini yazmanız gerekirdi. Bu da oldukça külfetli bir işlem. Insert tuşu ise doğrudan hatalı yazılan kelimenin üzerine yazarak hızlıca düzeltme yapmak için tasarlandı. Günümüzde bu tuş çok bir şey ifade etmesede geçmişte insanların oldukça işini kolaylaştırıyordu.

Laptop Klavyelerinde Insert Tuşu Nerede Bulunur?

Geniş masaüstü klavyelerinde Insert tuşu genelikle aynı yerde bulunur. Ancak dizüstü bilgisayarlarda yer sıkıntısından dolayı bu tuş genellikle başka tuşlarla birleştirilir.

Insert tuşu çoğu popüler laptop modelinde, "PrtSc" veya "Delete" tuşunun hemen yanında bulunur. Bazen de direkt olarak en üstteki F12 tuşuyla aynı tuşu paylaşır. Eğer Insert tuşu, klavyenizde başka bir görevle aynı tuş üzerindeyse, Insert modunu aktif edebilmeniz için klavyenin sol alt kısmında bulunan "Fn" tuşuna basılı tutmanız gerekir.

Mac Bilgisayarlarda Insert Tuşu Var mı?

Apple'ın işletim sistemi olan macOS, genellikle üzerine yazma sistemini benimsemez. Bu sebeple herhangi bir Mac klavyede Insert tuşu bulunmaz.