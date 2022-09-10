Turbo Overkill ile istila altında olan bir şehri kurtarmak için mücadele edeceğiz.

Doğukan Çağlakpınar - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Fantastik temalı oyunlara olan ilgi artmaya devam ettikçe yepyeni oyunlarda karşımıza çıkmaya devam ediyor. 2022'nin Nisan ayında Steam üzerinde bilgisayar oyuncularına sunulan Turbo Overkill, fantastik bir aksiyon deneyimi sunuyor. Birinci şahıs kamera açılarına ve galaksinin en gelişmiş yapay zekasına sahip olan oyunda birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecek, ayakta kalmanın yollarını arayacağız. Ele geçirilen bir şehri kurtarmaya ve düşmanlardan temizlemeye çalışacağımız yapım içerisinde çeşitli silahlar ile kendimizi de koruyabileceğiz. Tek oyunculu bir oynanış moduna sahip olan Turbo Overkill FPS tadında bir oynanışa sahip. Steam üzerinde oyuncuların beğenisini kazanan yapım, başarılı satışlar gerçekleştiriyor.

Turbo Overkill Özellikleri

Tek oyunculu bir mod,

Çeşitli silahlar,

Birinci şahıs kamera açıları,

Çok sayıda farklı düşman,

Sayısız görev,

Fantastik bir galaksi,

Ücretsiz bir demo,

Steam üzerinde oyunculara oyunu satın almadan demoyu deneyimleme fırsatı veren Apogee Entertainment, sınırlı bir içeriği karşımıza çıkarıyor. Erken erişim oyunu olarak şu sıralar ilgiyle oynanan Turbo Overkill tam sürüm tarihini Mayıs 2023 olarak duyurdu. Sadece İngilizce dil desteği ile oynanan oyun tam sürüm eşliğinde yeni dil seçeneklerine kavuşacak mı henüz bilinmiyor. Oyunun Steam'de yayınlanan yol haritasına göre Ekim ayında yeni bir güncelleme yayınlanacak. Bu güncelleme de oyunculara 3 yeni silah, çeşitli etkinlikler, 8 yeni seviye ve daha pek çok içerik sunulacak. Mert 2023'de de oyunun dördüncü ve büyük bir güncellemesi yayınlanacak. Yine bu güncelleme de oyunculara yeni silah, yeni seviyeler ve yine yepyeni içerikler yayınlanacak. Mayıs 2023'e geldiğimizde de oyunun en büyük güncellemesi olan 1.0 lansmana çıkacak.

Turbo Overkill İndir

Oyunu satın almadan önce deneyimlemek isteyen oyuncular Steam üzerinde yer alan ücretsiz demoyu indirip oyun hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Turbo Overkill Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: CPU with 2+ GHz, 4 cores

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 or R9 390X

DirectX: Sürüm 10

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Specs not finalized

Turbo Overkill Önerilen Sistem Gereksinimleri