Büyük Beklentilerle Çıkıp Oyuncuları Hayal Kırıklığına Uğratan Oyunlar

Bir oyunun duyurusu yapıldığında içimizi kaplayan o heyecanı hepimiz biliriz. E3 sunumları, ilk fragmanlar, geliştiricilerin "harika olacak" sözleri... Aklımızda, kusursuz bir dünya, muhteşem bir hikaye ve saatlerce sürecek bir eğlence hayali belirir. Peki ya tüm bu hayaller, oyun çıktığında bir kabusa dönüşürse?

Bazen bir oyun, sahip olduğu potansiyel ve yılların mirasına rağmen, hatalarla dolu, bitmemiş veya sadece vaatlerini yerine getiremeyen bir ürün olarak karşımıza çıkar. İşte oyun dünyasının en büyük hayal kırıklıklarından, çıkışlarıyla oyuncuları derinden üzen o talihsiz seriler.

Oyun Dünyasının En Kötü Çıkan Serileri: Hype'dan Hayal Kırıklığına Giden Yol

1. Cyberpunk 2077

CD Projekt Red, Witcher serisiyle tüm dünyanın saygısını kazanmış bir stüdyoydu. Cyberpunk 2077, adeta "hazır olduğunda çıkacak" mottosuyla efsaneleşmişti. Ancak oyunun çıkışında yaşananlar, sektöre bir ders niteliğindeydi. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında oyun, oynanamaz derecede hatalıydı.

Yetersiz yapay zeka, grafik sorunları ve bitmek bilmeyen bug'lar, yıllarca süren hype'ı bir anda sıfırladı. Oyunun konsol versiyonları için iade kararı alınması, fiyaskonun boyutunu gözler önüne serdi.

2. Fallout 76

Bethesda, Fallout serisinin kalbi olan tek oyunculu hikaye deneyimini terk ederek Fallout 76 ile çevrimiçi bir dünyaya adım attı. Bu karar, serinin hayranlarını en başından ikiye böldü. Oyun çıktığında ise hem bu konseptin hayal kırıklığı olduğu hem de teknik sorunlar nedeniyle neredeyse oynanamadığı görüldü. Dünyası boş hissettiriyordu, görevler sıkıcıydı ve yüzlerce bug, oyuncuların sabrını taşırmıştı.

3. Anthem

BioWare, Mass Effect ve Dragon Age gibi efsane serilerin yaratıcısıydı. Bu nedenle Anthem, büyük bir coşkuyla bekleniyordu. Ancak oyunun temelinde yatan sorunlar, çıkışıyla su yüzüne çıktı. Muhteşem görünen görsellerin altında, tekrar eden görevler, sığ bir hikaye ve bitmek bilmeyen yükleme ekranları vardı. Oyunun mekanikleri ne kadar eğlenceli olsa da, içeriğin yetersizliği ve geliştirme sürecindeki yönetimsizlik, oyunun kısa sürede popülaritesini kaybetmesine neden oldu.

4. No Man's Sky

Bu, hayal kırıklığıyla başlayan ama harika bir geri dönüşe imza atan bir hikaye. No Man's Sky, çıkışından önce devasa bir evren, çoklu oyuncu modu ve daha birçok özellik vaat etmişti. Ancak oyun çıktığında, bu özelliklerin hiçbiri oyunda yoktu. Hayal kırıklığı o kadar büyüktü ki, birçok oyuncu oyunu iade etti. Geliştirici Hello Games'in bu fiyaskoyu bir ders olarak alıp, yıllar boyunca oyunu güncellemesiyle, bugün vaatlerinin çok daha ötesine geçen bir başyapıta dönüştü.

5. SimCity (2013)

Klasik serinin hayranları, yeni nesil bir şehir kurma oyunu için heyecanlıydı. Ancak EA'in SimCity (2013)'sini daimi internet bağlantısı zorunluluğuyla piyasaya sürmesi tam bir fiyaskoydu. Sunucular çöktü, oyuncular tek oyunculu bile oynayamadı ve oyunun minik haritaları, serinin devasa şehirler kurma geleneğini yok etti. Oyun, teknik sorunlar nedeniyle saatlerce oynanamaz haldeydi.

6. Mass Effect: Andromeda

BioWare'in bir diğer hayal kırıklığı olan Mass Effect: Andromeda, efsanevi bir serinin mirasını taşımakta zorlandı. Oyun, komik yüz animasyonları, bitmek bilmeyen bug'lar ve vasat bir hikaye anlatımıyla çıktı. Orijinal üçlemenin karakter derinliğinden ve hikaye kalitesinden uzak olması, serinin sadık hayranlarını derinden yaraladı.

7. E.T. the Extra-Terrestrial

Bu, video oyun tarihinin belki de en büyük fiyaskosu. Sadece altı haftada tamamlanan E.T., o kadar kötüydü ki Atari'nin milyonlarca kopyayı çöle gömmesine neden oldu. Oynanamaz mekanikleri ve anlamsız ilerleyişiyle oyun, video oyun endüstrisinin neredeyse sonunu getirecekti.

8. Star Wars Battlefront II (2017)

Oyunun kendisi fena değildi, ancak piyasaya sürülme şekli tam bir skandaldı. Oyun, oyuncuları oynayarak değil, "ganimet kutuları" satın alarak güçlenmeye zorlayan agresif bir pay-to-win (oyna-kazan) sistemine sahipti. Oyuncuların ve medyanın büyük tepkisiyle karşılaşan bu sistem, yasal düzenlemelerin tartışılmasına bile yol açtı ve Electronic Arts'ın marka imajına büyük zarar verdi.

9. Assassin's Creed Unity

Büyük bir bütçe ve uzun bir geliştirme süresine rağmen, Assassin's Creed Unity çıktığında sayısız bug ve performans sorunuyla doluydu. Karakterlerin yüzlerinin yok olduğu veya havada süzüldüğü komik glitçler, internette viral hale geldi. Ubisoft, oyunu ücretsiz DLC'lerle onarmak zorunda kaldı ancak serinin itibarını ciddi şekilde zedeledi.

10. Aliens: Colonial Marines

Bu oyunun fiyaskosu, direkt olarak "yanıltıcı pazarlama" ile ilişkilidir. Geliştiriciler, ilk gösterilen demo videolarının, final oyundaki grafik kalitesiyle alakasız olduğunu sonradan kabul ettiler. Oyun çıktığında, hem teknik olarak yetersizdi hem de kötü yazılmış bir senaryoya sahipti.

Oyun dünyası, sadece başarı hikayeleriyle dolu değil. Bazı oyunların çıkışı, tüm sektör için bir ders niteliğinde. Bu hikayeler, bizlere bir oyunun sadece görsellikle veya büyük vaatlerle ayakta kalamayacağını gösterdi. Bir oyunun kalitesi, en çok o hype bittiğinde, oyuncuyla baş başa kaldığı anda ortaya çıkar. Peki, bu listedeki oyunlardan hangisi sizi en çok hayal kırıklığına uğrattı? Yorumlarda o hikayeyi paylaşın!