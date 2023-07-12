İlk oyunu ile kendi kitlesini oluşturan bu yapım artık bir seriye dönüşüyor. Dragon's Dogma 2 indirin ve bu fantastik dünyaya adım atın.

Kemal Tavus - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dragon's Dogma 2 bizleri yine fantastik diyarlara sürekleyecek. Tek kişilik, hikaye odaklı bir RPG olan Dragon's Dogma 2 çok iyi gözüken bir yapım.

İlk oyun biraz underrated kalan bir yapım oldu. Açık konuşmak gerekirse Dragon's Dogma 2’nin duyurulmasını pek beklemiyorduk. Hal böyle olduğundan hem şaşırdık hem de sevindik.

İlk oyunda olduğu gibi Pawn ismindeki uhrevi canlılar bu oyunda da bize eşlik edecek. Ejderhalar başta olmak üzere pek çok farklı fantastik yaratığın yer aldığı bu oyun RPG severler için benzersiz bir yapım olacak gibi gözüküyor.

Yayınlanan videolara da baktığımızda Dragon's Dogma 2’nin dövüş sistemi son derece göz alıcı. Kılıç, kalkan, ok/yay, büyü gibi çeşit çeşit silah ile dövüşebildiğimiz bu oyun görünen o ki sağlam ve çeşitli bir dövüş sistemine sahip olacak.

Dragon's Dogma 2 İndir

Dragon's Dogma 2’nin çıkış tarihi ile alakalı henüz resmi bir bilgi verilmedi ancak oyunu istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyun çıkış yaptığında ise Dragon's Dogma 2 indirerek herkesten önce bu oyunu deneyimleyebilirsiniz.