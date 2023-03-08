Dünyayı Değiştiren Kadınların Hikayesini Anlatan En İyi Filmler

Dünyayı değiştiren kadınların hikayesini içeren filmler izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız yazıda Marie Curie'den Temple Grandin'e kadar pek çok kadının hikâyesi bulunuyor.

Kadınların bu zamana kadar bilimden felsefeye edebiyattan sanata kadar çeşitli alanlarda çok ciddi katkıları oldu. Pek çok kadın, oldukça önemli başarıların altına imza atarak dünyayı değiştirdi. Peki, tarihe yön veren kadınların hikayelerini konu alan en iyi filmler hangileri?

Dünyayı Değiştiren Kadınların Hikayesini Konu Alan Filmler

Jane

Agora

Radioactive

Marie Curie

Hidden Figures

Temple Grandin

Iron Jawed Angels

Mission Blue

Jane

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : PG

: PG Oyuncular: Jane Goodall, Hugo Van Lawick, Hugo Eric Louis van Lawick ve dahası

2017 yılında çıkan Jane isimli yapım, primotoloji biliminin en önemli isimlerinden biri olan Jane Goodall'ın hayatını ve çalışmalarını konu alıyor. 1 saat 30 dakika uzunluğundaki belgesel filminin yönetmenliğini Brett Morgen üstlendi.

Agora

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : R

: R Oyuncular: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac ve dahası

Yönetmenliğini Alejandro Amenábar'ın üstlendiği Agora, ilk kadın matematikçi, filozof ve astronom olan Hypatia'nın hayatını konu alıyor. 70 milyon dolar hasılat ile çekilen ve 39 milyon dolar hasılat elde eden film İskenderiye'de geçiyor. Filmin senaristliğini Alejandro Amenábar ve Mateo Gil yaptı.

Radioactive

IMDb Puanı : 6,2

: 6,2 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Rosamund Pike, Yvette Feuer, Mirjam Novak ve dahası

En iyi gerçek hayat filmleri arasında yer alan Radioactive, uranyum ile yaptığı deneylerin sonucunda radyoaktiviteyi keşfeden ve bu nedenle Nobel Ödülü'ne layık görülen Marie Sklodowska-Curie'nin hikâyesini konu alıyor. Senaristliğini Jack Thorne ve Lauren Redniss'in üstlendiği filmin yönetmenliğini ise Marjane Satrapi yaptı.

2019 yılında çıkan 1 saat 49 dakika uzunluğundaki filmi Amazon Prime Video isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. Filmi izleyebilmek için Amazon Prime aboneliğinin olması gerekiyor.

Marie Curie

IMDb Puanı : 5,6

: 5,6 Oyuncular: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling ve dahası

Yönetmenliğini Marie Noelle'nin üstlendiği film, dünyaca ünlü fizikçi ve kimyager Marie Curie'nin 1904-1911 yıllarına odaklanıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin senaristliğini Marie Noelle ve Andrea Stoll yaptı.

Hidden Figures

IMDb Puanı : 7,8

: 7,8 Yaş Sınırı : 7A

: 7A Oyuncular: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe ve dahası

Margot Lee Shetterly'nin aynı adlı kitabından uyarlanan Hidden Figures (Gizli Sayılar), Uzay Yarışı'nı kazanabilmek için NASA'ya yardım eden 3 matematikçi kadının hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Theodore Melfi'nin yaptığı film 2016 yılında vizyona girdi. 25 milyon dolar bütçe ile çekilen Gizli Sayılar, 220 milyon dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı.

Temple Grandin

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : TV-PG

: TV-PG Oyuncular: Claire Danes, Julia Ormond, David Strathairn ve dahası

Biyografi ve dram türlerindeki film, hayvan bilimi uzmanı Temple Grandin'in hayatını konu alıyor. 2010 yılında çıkan filmin yönetmenliğini Mick Jackson üstlendi. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki film Altın Küre ve Emmy Ödülü'ne layık görüldü.

Iron Jawed Angels

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : TV-14

: TV-14 Oyuncular: Hilary Swank, Margo Martindale, Anjelica Huston ve dahası

Iron Jawed Angels (Demir Çeneli Melekler), Amerika'da kadınlara ok hakkı verilmesinde etkili olan Alice Paul ve Lucy Burns isimli iki genç kadının hikâyesini anlatıyor. 2004 yılında çıkan Demir Çeneli Melekler'in yönetmenliğini Katja von Garnier üstlendi. Biyografi, dram ve tarih türlerindeki film 2 saat 3 dakika uzunluğunda.

Mission Blue

IMDb Puanı : 7,9

: 7,9 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: James Cameron, Michael deGruy, Sylvia Earle ve dahası

Mission Blue, Sylvia Earle isimli okyanus bilimcinin okyanusları zehirli atık ve aşırı avlanma gibi tehditlerden kurtarabilmek için gerçekleştirdiği mücadeleyi konu alıyor. 2014 yılında çıkan belgesel filmini Netflix adlı popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu yazıda dünyayı değiştiren kadınların hikayesini anlatan en iyi filmler listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı film hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.