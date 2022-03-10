Asphalt 8: Airborne
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 579,653
- DOSYA BOYUTU 3379.20 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 8: Airborne, Windows 10 ve Windows 7 PC'de ücretsiz oynanabilen araba yarışı oyunu.
Asphalt 8 İndir
Asphalt 8 uzun adıyla Asphalt 8: Airborne, bilgisayar ve mobil cihazlarda (Android, iOS) oynanabilen ücretsiz araba yarışı oyunu. Windows 10 PC'ler için Windows Store'da yayınlanan popüler yarışı oyunu, BlueStacks ile Windows 7 PC'lerde de oynanabilmektedir. Fizik motoruyla ve etkileyici grafikleriyle üst düzey sürüş deneyimi sunan Asphalt 8 mobil cihazların ardından Windows 8 mağazasındaki yerini aldı. Yer çekimine meydan okuduğunuz oyunda Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX ve Pagani Zonda R ve daha pek çok lisanslı arabayı kullanarak Venedik, Fransız Guyanası, İzlanda, Nevada Çölü dahil 9 pistte rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Başarılı oynanışı, farklı tarzı ve lisanslı içerikleriyle Asphalt 8 İndir dememek için önünüzde herhangi bir engel bulunmuyor.
Mobil platformda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan başarılı yarış oyunu, aynı başarıyı bilgisayar platformunda da gösteriyor. Sürükleyici yarışların yapıldığı oyun içerisinde, fantastik görsel efektlere ek olarak kaliteli ses efektlerini oyunculara sunan yapım, gerçek zamanlı ve tek oyunculu yarışlara ev sahipliği yapıyor.
Yeni fizik motoru, yüksek kalteli motor sesleri ve adrenalinizi tepe noktaya çıkaracak lisanslı müzikler eşliğinde benzersiz bir yarış keyfi sunan Asphalt 8’de kariyer yapabilir, rakiplerinizle eş zamanlı olarak çoklu oyunculu yarışlara katılabilir veya arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Yarış sonu elde ettiğiniz başarılarla liderlik koltuğuna oturabilir, dilerseniz başarılarınızı paylaşabilirsiniz.
- 220'den fazla spor araba markası: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti... Hepsi Asphalt 8 araba oyununda!
- Yüksek kalitede büyüleyici grafikler: Araçlar, ortamlar ve pistler arasındaki etkileşim tamamen fizik kurallarına dayalı bir deneyim yaşatıyor!
- Atari tarzı oyunların en iyisi: 40'dan fazla yüksek hıza izin veren pistte yer çekimini alt eden yarışın heyecanını hissedin!
- En sağlam çok oyunculu (multiplayer) yarış deneyimi: Gerçek zamanlı çok oyunculu modda 12 rakibe karşı yarışın ve arkadaşlarınıza hayalet yarışlarda meydan okuyun!
- Zengin içerik: 400'ün üzerinde kariyer etkinliği, 1500 araba ustalığı meydan okuması, 5 eşsiz oyun modu. Sonsuz tek oyunculu yarış!
Asphalt 8: Airborne PC son sürümünde Düello modu eklendi. Teke tek yarışlar vee bolca ödül içeren bu yeni, heyecan dolu modda rakip yarışçılara meydan okuyun, kendi rekorunuzu kırın, kazandıkça kazanın! Kilidi açılabilir birçok yeni araba da (Jaguar XKR-S GTs, Aston Martin Valhalla ve daha birçok hız makinesi) sizi bekliyor.
Asphalt 8 Oyna
Asphalt 8 PC'de oynamanın iki yolu vardır. Windows 10 PC kullanıcısıysanız yukarıdaki Asphalt 8 İndir butonuna tıklayarak oyunu Windows Store'dan ücretsiz indirip bilgisayarınızda oynamaya başlayabilirsiniz. Windows 7 gibi daha önceki sürümleri kullanıyorsanız, Asphalt 8: Airborne PC'de oynamanın yolu Android emülatörü BlueStacks'tir. Asphalt 8 Windows 7'de oynamak için aşağıdaki adımları takip edin:
- BlueStacks'i PC'nize indirin ve yükleyin.
- Play Store'a erişmek için Google hesabınıza giriş yapın.
- Arama kutucuğuna Asphalt 8: Airborne yazın.
- Arama sonuçlarından Asphalt 8: Airborne'a tıklayın.
- Oynamaya başlamak için Asphalt 8: Airborne simgesine tıklayın.
Asphalt 8
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 445,037
- DOSYA BOYUTU 99.00 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 8, muhteşem grafikleri ve gelişmiş fizik moturuyla serisinin son oyunu olan Airborne oldukça başarılı bir araba yarışı oyunu.
Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen araba yarışı oyunu Asphalt 8, ücretsiz şekilde oynanabilmektedir. Bu sebeple Asphalt 8 indir demek için kendinizi tutmamalısınız! Bugüne kadar çıkan en iyi grafikli ve en aksiyon dolu Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen araba yarışı oyunu Asphalt oyunu olarak göze çarpan oyun, konsol oyunlarıyla yarışır detaylarıyla oyuncular tarafından çok sevilmektedir.
Mercedes, Ferrari, Porsche ve Audi gibi lüks araba üreticilerinin modellerini deneyimleyebileceğiniz ve 220’den fazla araba modeliyle gerçek bir çeşitliliğe kavuşacağınız Asphalt 8, Lamborghini Veneno, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 911 GT3 RS ve Ducati Monster 1200, üst seviye araba ve motorları da içermektedir.
Asphalt 8 indir demek için sizi zorlayacak bir başka güzel taraf ise oyunun pistlerinin yer aldığı mekanlar olarak gösterilebilir. Venedik, İzlanda, Norveç, Guyana gibi çok farklı ve egzotik mekanlarda geçen oyun, sırf bu özelliğiyle dahi oyuncuları kendine çekmeyi başarmaktadır. Oyunun diğer özellikleriyse aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
Asphalt 8 özellikleri
- İçlerinde Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX ve Pagani Zonda R gibi modellerinde bulunduğu 47 farklı lüks ve modern araba
- Oyun için özel olarak kaydedilmiş yüksek kaliteli motor sesleri sayesinde kendinizi yarış pistinde hissedebilirsiniz
- Rampalardan uçma, akrobatik hareketler, havada manevralar, 360 derecelik çılgın dönüşler ile araba yarışı oyununu bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz
- Venedik, Fransız Guyanası, İzlanda, Nevada Çölü gibi yerlerinde bulunduğu 9 adet yeni egzotik ve heyecan verici yarış pisti
- Yarış pistlerinin içinde keşfederek avantaj sağlayabileceğiniz gizli kısayollar
- Kariyer modunda oynayabileceğiniz 8 sezon ve 180'den fazla etkinlik
- Gerçek zamanlı geometri yansımaları, yeni nesil gölgeleyicler ve inanılmaz efektler
- Oyuna yeni eklenen detaylı hasar sistemi ile yaptığınız kazalardan bile keyif alabilirsiniz
- Eş zamanlı ve eş zamansız oyun seçenekleri
- Yüksek puanlar elde ederek liderlik panosunda hem arkadaşlarınız hemde dünya çapındaki listelerde yükselme imkanı
- Yarışlarda elde ettiğiniz başarıları paylaşabilme
- Heyecan verici müzikler
Araba yarışı sevenlerin istedikleri herşeyi bulabilcekleri bir oyun olan Asphalt 8: Airborne'u artık ücretsiz olarak indirip oynayabilmektesiniz. Maksimum 8 kişilik online yarış imkanı ile diğer oyuncularla kıyasıya yarışmak veya arkadaşlarınız ile sınırsız olarak yarışabilmek için bu oyunu tüm oyun severlere tavsiye ederim.
1.1.1 güncellemesi ile oyuna eklenenler:
- LaFerrari, 2014 Pagani Huayra, 2014 Lykan HyperSport arabaları oyuna eklendi
- Her gün üst üste Asphalt 8: Airborne oynadığınızda artan günlük bonuslar oyuna eklendi
- Çevrimiçi rakiplere karşı üst üste alınan her galibiyetle artan ödüller oyuna eklendi
Yeni güncelleme ile oyuna eklenenler:
- Android 4.4 cihazlar için "Immersive Mode" adlı oyun modu oyuna eklendi
- Küçük hata düzeltmeleri yapıldı
1.3.0 güncellemesi ile birlikte gelenler:
- Çin'deki At Yıl için özel içerikler oyuna eklendi
- Artık oyunda Uzak Doğu'yu ve Çin Seddi'ni keşfedebiliyoruz. Oyuna 6 adet yeni yarış pisti eklendi
- Yeni arabalar oyuna eklendi. 2014 McLaren P1, Ferrari Testarossa, Dodge Challenger, 2014 Ford F-150 oyunda sırayla çıkış yapacak.
1.3.1 güncellemesi ile oyuna eklenenler:
- Ferrari Testarossaoyuna eklendi
- Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapıldı
Asphalt 8
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 34,553
- DOSYA BOYUTU 2.30 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 8, mükemmel ve gerçekli grafik ve oynanışıyla, dünya üzerinde en çok oynana araba yarışı oyunu serisinin sonuncusu.
iOS telefon ve tabletler üzerinden deneyebileceğiniz araba yarışı oyunu Asphalt 8, ücretsiz şekilde oynanabilmektedir. Bu sebeple, iPhone ve iPad cihazlarınıza Asphalt 8 indir demek için kendinizi tutmamalısınız! Bugüne kadar çıkan en iyi grafikli ve en aksiyon dolu Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen araba yarışı oyunu Asphalt oyunu olarak göze çarpan oyun, konsol oyunlarıyla yarışır detaylarıyla oyuncular tarafından çok sevilmektedir.
350 milyondan fazla oyuncuya sahip olan ve her geçen gün oyuncu sayısını daha da fazlalaştıran Asphalt 8, iPhone ve iPad’lerin gücünü arkasına alarak, size konsol kalitesinde bir yarış deneyimi sunuyor. iOS ekosistemi üzerine yayınlar yapan birçok internet sitesi tarafından sonra zamanların en iyi mobil oyunlarından bir tanesi olarak gösterilen ve bu yönde birçok tepki alan Asphalt 8, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Mercedes, Ferrari, Porsche ve Audi gibi lüks araba üreticilerinin modellerini deneyimleyebileceğiniz ve 220’den fazla araba modeliyle gerçek bir çeşitliliğe kavuşacağınız Asphalt 8, Lamborghini Veneno, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 911 GT3 RS ve Ducati Monster 1200, üst seviye araba ve motorları da içermektedir.
Asphalt 8 indir demek için sizi zorlayacak bir başka güzel taraf ise oyunun pistlerinin yer aldığı mekanlar olarak gösterilebilir. Venedik, İzlanda, Norveç, Guyana gibi çok farklı ve egzotik mekanlarda geçen oyun, sırf bu özelliğiyle dahi oyuncuları kendine çekmeyi başarmaktadır. Oyunun diğer özellikleriyse aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
Asphalt 8 iOS özellikleri
- Birbirinden farklı 47 yüksek performanslı lüks arabanın bulunduğu oyunda, Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX ve Pagani Zonda R gibi arabaları seçerek yarışmak mümkün. Ayrıca oyuna yeni eklenen doğal motor sesleri sayesinde oyunu oynarken adeta kendinizden geçiyorsunuz.
- Oyun içinde rampalardan sıçralamar, havada 360 dönüşler ve manevralar yapabilirsiniz. Araba yarışı oyunlarını bambaşka bir boyuta taşıyan Asphalt 8: Airborne, inanılmaz derecede başarılı bir oyun.
- Önceki sürümlere göre yeni eklenen 9 farklı heyecanlı yarış alanı içinde Venedik , Nevada Çöl, İzlanda, Fransız Guyana bölgesi ve diğer mükemmel tasarlanmış yarış alanları bulunuyor. Tüm yarış alanları kariyer modunda oynarken oynayabilmek için açık durumda. Ayrıca yarış alanları içerisindeki kısayolları zamanla oynayarak keşfetmelisiniz.
- Kariyer modunda oynayabileceğiniz 8 sezon ve 180'den fazla etkinlik bulunuyor. Mükemmel grafikler ve gerçekbir sürüş keyfi yanında, araba kazalarını detaylı olarak hazırlayan Gameloft, aldığınız hasarlar sonrası adete trafikte kaza yapmış gibi hissetmenizi sağlamış.
- Maksimum 8 kişi ile birlikte online olarak yarışabilceğiniz oyunda yüksek puanlar elde ederek arkadaşlarınız ve dünya sıralamasında yükselebilirisniz.
- Oyun içi kullanılan müziklere baktığımızda birbirinden güzel ve sizi daha da kışkırtan karışık şarkılar kullanılmış.
1.2.0 güncellemesi ile oyuna eklenen özellikler:
- Ferrari'nin gözde arabası LaFerrari, 2014 Pagani Huayra, 2014 Lykan HyperSport gibi arabalar oyuna eklendi
- Artık hergün üst üste oyunu oynadığınızda artan bonuslara sahip olabileceksiniz
- Çevrimiçi rakiplerinize karşı arka arka kazandığınız galibiyetler size artan ödüller olarak geri dönecek
1.3.0 güncelleme notları:
- Oyuna Çin'de kutlanan At Yılı'na özel yeni içerikler eklendi
- Yeni versiyonda Uzak Doğu'yu ve Çin Seddi'ni keşfedebiliyoruz. 6 adet yeni yarış pisti bizleri bekliyor
- Ferrari Testarossa, McLaren P1, Dodge Challenger ve 2014 Ford F-150 oyuna eklendi. Bu arabalar sırayla çıkış yapacak
1.3.1 güncellemesi ile:
- Ferrari Testarossa oyuna eklendi
- Hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yapıldı
Asphalt 8: Airborne
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 53,697
- DOSYA BOYUTU 946.00 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 8: Airborne yılın en iyi mobil yarış oyunlarından biridir
Android ve iOS cihazların en beğenilen yarış oyunu olmaya aday Asphalt 8: Airborne nihayet Windows Phone işletim sistemi kullanan cihazlar için çıkış yaptı!
Mobil cihazların limitlerini zorlayan bir araba yarışı oyunu olan Asphalt 8 oldukça kaliteli grafiklerinin yanında yüksek eğlence ve adrenalin sunan oynanışı ile de ön plana çıkmakta. Serinin yeni oyununda tamamen yenilenen fizik motoru sayesinde sıradışı akrobatik hareketler ve uçuşlar gerçekleştirebiliyoruz ve hızı iliklerimize kadar hissedebiliyoruz.
Gameloft tarafından geliştirilen Asphalt 8: Airborne birçok bilgisayar oyunundan bile yüksek kalitede olan grafikleri ile gözlere ziyafet vermekte. Oyunun grafikleri gerçekten de mobil cihazlarda görebileceğiniz en kaliteli grafikler arasındadır. Oyunda yer alan arabalar ve mekanlar bu grafik motorundan nasibini almakta.
Asphalt 8: Airborne'da birbirinden güzel rüya arabaları kullanabilme imkanımız var. Oyunda lisanlı olarak bulunan gerçek arabalar yarışlar kazandıkça açılabiliyor. Aralarında Lamborghini ve Ferrari gibi markaların hız canavarlarının da olduğu 47 adet farklı araba bizleri beklemekte.
Asphalt 8: Airborne'da yer alan hasar sistemi oyuna renk katmaktadır. Oyun için özel olarak hazırlanmış yüksek kalite motor sesleri oldukça gerçekçidir. Oyunun bu güzel yapısını çok oyunculu modda 7 arkadaşımızla birlikte paylaşabilmekteyiz. Bunun yanında arkadaşlarımızın hayalet görüntüleriyle de yarışabilmemiz de mümkündür.
Eğer yarış oyunlarını seviyorsanız Asphalt 8: Airborne kesinlikle denemeniz gereken bir mobil oyundur.
1.0.0.1 güncellemesi ile oyun ücretsiz hale geldi. Artık yüksek heyecanlı yarış keyfini ücretsiz olarak yaşayabilirsiniz.
1.0.0.5 güncellemesi ile yeni yarış pistleri ve aralarında Ferrari Testarossa'nın da olduğu yeni arabalar oyuna eklendi
Asphalt 8: Airborne
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 4,338
- DOSYA BOYUTU 878.00 MB
- Üretici Gameloft
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Asphalt 8: Airborne yüksek kaliteli bir yarış oyunudur
Asphalt 8: Airborne mobil oyun piyasasındaki en gelişmiş araba yarışı tecrübesini oyun severlere sunan heyecan dolu bir yarış oyunudur.
Gameloft tarafından Android, iOS ve Windows Phone cihazlar için yayınlanmasının ardından BlackBerry 10 cihazlar için de yayınlanan oyun hız duygusunu mobil cihazlarda görebileceğiniz en yüksek grafik kalitesi ile oyunculara sunuyor. Asphalt serisinin yeni oyunu grafiksel gelişimin yanında fizik hesaplamaları anlamında da büyük yeniliklere sahip. Yeni oyunda artık yer çekimi bize daha az engel oluyor ve rampalardan zıplayarak çılgın akrobatik uçuşlar gerçekleştirebiliyoruz.
Asphalt 8: Airborne oyunculara rüyalarındaki arabaları kullanma imkanı tanımakta. Oyunda yer alan arabalar gerçek hayatta görebileceğiniz lisanslı arabalar ve aralarında Ferrari, Lamborghini, Bugatti ve Pagani gibi markaların hız canavarları yer alıyor. Bu arabaların motor sesleri oldukça iç titretici nitelikte ve oyuna heyecan katıyor.
Asphalt 8: Airborne bize 9 adet birbirinden güzel yarış ortamında yarış yapabilme imkanı vermekte. Oyunda yer alan arabaların grafiklerine gösterilen özen yarış pistlerinde de korunmuş. Yüzlerce kariyer aşamasının ve farklı oyun modlarının yer aldığı Asphalt 8: Airborne online olarak diğer oyunculara karşı yarışmamızı da mümkün kılıyor ve sunduğu eğlenceyi bu yolla katlıyor.
Asphalt 8: Airborne oyunculara farklı kontrol şemalarından birini kullanabilme imkanı vermekte. Bu sayede en çok rahat edebileceğiniz şekilde oyunu oynayabilmeniz mümkün kılınmış. Oyuna özel lisanlı müzikler ve daha birçok yüksek kalite içerik Asphalt 8: Airborne'da sizleri beklemekte.