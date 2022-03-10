Asphalt 8: Airborne, Windows 10 ve Windows 7 PC'de ücretsiz oynanabilen araba yarışı oyunu.

Erkan Calp - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Asphalt 8 İndir

Asphalt 8 uzun adıyla Asphalt 8: Airborne, bilgisayar ve mobil cihazlarda (Android, iOS) oynanabilen ücretsiz araba yarışı oyunu. Windows 10 PC'ler için Windows Store'da yayınlanan popüler yarışı oyunu, BlueStacks ile Windows 7 PC'lerde de oynanabilmektedir. Fizik motoruyla ve etkileyici grafikleriyle üst düzey sürüş deneyimi sunan Asphalt 8 mobil cihazların ardından Windows 8 mağazasındaki yerini aldı. Yer çekimine meydan okuduğunuz oyunda Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX ve Pagani Zonda R ve daha pek çok lisanslı arabayı kullanarak Venedik, Fransız Guyanası, İzlanda, Nevada Çölü dahil 9 pistte rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz. Başarılı oynanışı, farklı tarzı ve lisanslı içerikleriyle Asphalt 8 İndir dememek için önünüzde herhangi bir engel bulunmuyor.

Mobil platformda milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapan başarılı yarış oyunu, aynı başarıyı bilgisayar platformunda da gösteriyor. Sürükleyici yarışların yapıldığı oyun içerisinde, fantastik görsel efektlere ek olarak kaliteli ses efektlerini oyunculara sunan yapım, gerçek zamanlı ve tek oyunculu yarışlara ev sahipliği yapıyor.

Yeni fizik motoru, yüksek kalteli motor sesleri ve adrenalinizi tepe noktaya çıkaracak lisanslı müzikler eşliğinde benzersiz bir yarış keyfi sunan Asphalt 8’de kariyer yapabilir, rakiplerinizle eş zamanlı olarak çoklu oyunculu yarışlara katılabilir veya arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Yarış sonu elde ettiğiniz başarılarla liderlik koltuğuna oturabilir, dilerseniz başarılarınızı paylaşabilirsiniz.

220'den fazla spor araba markası: Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti... Hepsi Asphalt 8 araba oyununda!

Yüksek kalitede büyüleyici grafikler: Araçlar, ortamlar ve pistler arasındaki etkileşim tamamen fizik kurallarına dayalı bir deneyim yaşatıyor!

Atari tarzı oyunların en iyisi: 40'dan fazla yüksek hıza izin veren pistte yer çekimini alt eden yarışın heyecanını hissedin!

En sağlam çok oyunculu (multiplayer) yarış deneyimi: Gerçek zamanlı çok oyunculu modda 12 rakibe karşı yarışın ve arkadaşlarınıza hayalet yarışlarda meydan okuyun!

Zengin içerik: 400'ün üzerinde kariyer etkinliği, 1500 araba ustalığı meydan okuması, 5 eşsiz oyun modu. Sonsuz tek oyunculu yarış!

Asphalt 8: Airborne PC son sürümünde Düello modu eklendi. Teke tek yarışlar vee bolca ödül içeren bu yeni, heyecan dolu modda rakip yarışçılara meydan okuyun, kendi rekorunuzu kırın, kazandıkça kazanın! Kilidi açılabilir birçok yeni araba da (Jaguar XKR-S GTs, Aston Martin Valhalla ve daha birçok hız makinesi) sizi bekliyor.

Asphalt 8 Oyna

Asphalt 8 PC'de oynamanın iki yolu vardır. Windows 10 PC kullanıcısıysanız yukarıdaki Asphalt 8 İndir butonuna tıklayarak oyunu Windows Store'dan ücretsiz indirip bilgisayarınızda oynamaya başlayabilirsiniz. Windows 7 gibi daha önceki sürümleri kullanıyorsanız, Asphalt 8: Airborne PC'de oynamanın yolu Android emülatörü BlueStacks'tir. Asphalt 8 Windows 7'de oynamak için aşağıdaki adımları takip edin: