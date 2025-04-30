Redmi Note 14S Türkiye'de Raflarda: Orta Segmentin Yeni Gözdesi!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi bünyesindeki ünlü akıllı telefon markası Redmi, yeni bir akıllı telefonunu daha Türkiye'ye getirdi. Şirket, mart ayında piyasaya sürdüğü Redmi Note 14S isimli modelini ülkemizde satışa sundu.

Fiyat/performans odaklı yeni akıllı telefon, orta segment için hiç de fena olmayan özellikleri ve bütçe dostu fiyatıyla Türkiye'de önemli satış rakamlarına ulaşabilir.

Redmi Note 14S, 17.999 TL Karşılığında Satın Alınabilecek

Yeni Redmi Note 14S, 12 GB RAM ve 512 GB depolama veya 8 GB RAM ve 256 GB depolama olmak üzere iki farklı bellek seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuldu. Versiyonların fiyatları ise sırasıyla 17.999 ve 19.999 TL. Bunların yanı sıra cihaz için Gece Yarısı Siyahı, Kozmik Mor ve Okyanus Mavisi isimli üç farklı renk seçeneğinin de bulunduğunu belirtelim.

Redmi'nin yeni modeli, uygun fiyat seçeneklerinin yanı sıra dikkat çekici donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni telefon, 6,67 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızlı Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla geliyor. 5.000 mAh'lık bir bataryadan beslenen cihaz, MediaTek’in Helio G99 Ultra işlemcisinden güç alıyor.

Kamera tarafında ise oldukça iddialı bir kurulum yer alıyor. Arka tarafta 200 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro sensöre ev sahipliği yapan Note 14S, ön bölümde ise 16 MP’lik bir selfie kamerasını bünyesinde barındırıyor.

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı AMOLED

6,67 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı AMOLED İşlemci: Helio G99 Ultra

Helio G99 Ultra RAM: 8/12 GB

8/12 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

200 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Diğer Özellikler: Ekran altı parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, NFC desteği, IP64 sertifikası

Peki siz yeni Redmi Note 14S hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...