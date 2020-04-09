En İyi Dizüstü Oyun Bilgisayarları – 2020

Günümüzde oyun dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarlar ile aradaki donanım farkını kapattı. Oyun dizüstü bilgisayarları, inanılmaz derecede etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor. Birçok dizüstü oyun bilgisayarı, sahip olduğu özel soğutucular ile ısınma engelini de aşıyor. Dolayısıyla oyun dizüstü bilgisayarları, kolay taşınabilirlik ve sahip olduğu güçlü donanım ile etkileyici oyun deneyimini her yerde devam ettirmenize olanak sağlıyor. Her geçen gün oyun dizüstü bilgisayarlarının sayısı arttığından dolayı karar vermek de oldukça zor bir hale geldi. Bu yazıda, 2020 yılının en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarını derledik. İşte, 2020’nin en iyi oyun dizüstü bilgisayarları!

En iyi dizüstü oyun bilgisayarları

Son yıllarda gelişen mobil cihaz teknolojileri sayesinde, dizüstü platformlarda kullanabileceğimiz işlemcilerin gücü bir hayli artmıştı. İşlemci ve ekran kartı üreticileri, dizüstü bilgisayarlara verdikleri önemi yükseltirken, bu bizlere performans olarak yansımıştı. Hemen aşağıda görebileceğiniz ürünlerde olduğu gibi birçok güçlü cihaz artık piyasada yerini alıyor.

Gücünü AMD Ryzen 9 4900HS işlemcisinden alan Asus Zephyrus G14, NVIDIA RTX 2060 ekran kartı ile inanılmaz bir performans sunuyor. Sınıfındaki en iyi pil ömrümüne sahip oyun dizüstü bilgisayarı olan Asus Zephyrus G14, hafif ve ince tasarıma sahip.

14 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Asus Zephyrus G14, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1920 x 1080 ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük seçenekleri sunuyor. 512GB / 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 seçeneklerine sahip olan Asus Zephyrus G14’te 32 GB’a kadar RAM yükseltmesi yapılabilir. Asus Zephyrus G14’ün dezavantajları ise fanların biraz gürültülü çalışması ve web kamerasının olmamasıdır. Asus Zephyrus G14, yaklaşık 1450 dolar fiyat etiketine sahip.

Alienware Area-51m, sahip olduğu donanım ile en iyi oyun dizüstü bilgisayarları arasında yer alıyor. Oldukça şık ve estetik bir tasarıma sahip olan Alienware Area-51m’de mükemmel bir klavye bulunuyor. NVIDIA RTX 2060, 2070 ve 2080 ekran kartı seçenekleri sunan Alienware Area-51m, 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB DDR4 2666 Mhz RAM seçeneklerine sahip. Alienware Area-51m, 9. Nesil Intel Core i7-8700, i7-9700K ve i9-9900HK işlemci seçenekleri sunuyor. Alienware Area-51m depolama tarafında ise 1 TB (+8 GB SSHD), 256 GB PCIe M.2 SSD, 512 GB PCIe M.2 SSD ve 1 TB PCIe M.2 SSD seçeneklerine sahip.

17.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Alienware Area-51m, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Alienware Area-51m modelinin dezavantajları ise yüksek fiyat etiketi ve gürültülü çalışan fanlardır. Alienware Area-51m, yaklaşık 1999 dolar fiyat etiketine sahip.

Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan Asus ROG Zephyrus S GX531, en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarından bir tanesidir. Gücünü Intel Core i7 8750H işlemcisinden alan Asus ROG Zephyrus S GX531, sahip olduğu NVIDIA RTX 2080 ekran kartı ile son çıkan oyunları full ayarlarda dahi sorunsuz bir şekilde oynatmayı başarıyor. 8 GB RAM’e sahip olan Asus ROG Zephyrus S GX531’de 24GB RAM’e kadar yükseltme desteği bulunuyor. Asus ROG Zephyrus S GX531, depolama tarafında ise M.2 NVMe PCIE 3.0 x4 1TB SSD ve M.2 NVMe PCIE 3.0 x2 512GB/1TB SSD seçenekleri sunuyor.

15.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Asus ROG Zephyrus S GX531, bu ekran üzerinde kullanıcılara Full HD çözünürlük sunuyor. Asus ROG Zephyrus S GX531’de hemen hemen bütün oyuncuların gözünü kamaştıracak RGB klavye de yer alıyor. Asus ROG Zephyrus S GX531’in tek dezavantajı ise yüksek fiyat etiketidir. Asus ROG Zephyrus S GX531, yaklaşık 2899 euro fiyat etiketine sahip.

Razer Blade 15, zarif tasarımı ve güçlü donanımı ile en iyi oyun dizüstü bilgisayarları arasında yer alıyor. 16 GB RAM’e sahip olan Razer Blade 15, gücünü Intel Core i7-9750H işlemcisinden alıyor. Razer Blade 15 ekran kartı tarafında ise NVIDIA RTX 2060, 2070 ve 2080 seçenekleri sunuyor.

Siyah rengin hakim olduğu Razer Blade 15, 256GB PCIe SSD ve 512GB PCIe SSD depolama seçeneklerine sahip. 15.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Razer Blade 15, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Razer Blade 15’in tek dezavantajı ise yüksek fiyatıdır. Razer Blade 15, yaklaşık 2299 dolar fiyat etiketine sahip.

Şık bir tasarıma sahip olan Lenovo Legion Y740 modelinin içerisinde güçlü bir donanım yer alıyor. Gücünü 9. Nesil Intel Core i7-9750H işlemcisinden alan Lenovo Legion Y740, 6 saate kadar pil ömrüne sahip. Lenovo Legion Y740’ın ekran kartı tarafında ise NVIDIA RTX 2060, 2070, 2080 ve GTX 1660 Ti seçenekleri bulunuyor.

17,3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Lenovo Legion Y740, bu ekran üzerinde kullanıcılara 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Lenovo Legion Y740, 8GB, 16GB ve 32GB DDR4 2666 MHz RAM seçenekleri sunuyor. Lenovo Legion Y740, 16 GB DDr 3200 MHz RAM’i de destekliyor. Lenovo Legion Y740’ın depolama tarafında ise 1 TB PCIe NVMe ve 2 TB HDD seçenekleri bulunuyor. 2,9 kg ağırlığa sahip olan Lenovo Legion Y740, 21,95 mm kalınlığa sahip. Lenovo Legion Y740 modelinin dezavantajları ise klavye düzeni, yüksek fiyat ve pil ömrüdür. Lenovo Legion Y740, yaklaşık 2,999 dolar fiyat etiketine sahip.