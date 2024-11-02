Eğer dizüstü bilgisayarınıızın aşırı ısınmasından şikayetçiyseniz ve neyi yanlış yaptığınızı merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Isınma laptop bilgisayarlarda en çok rastlanan sorunlardan biridir ve teknik bir problemden kaynaklanabileceği gibi kullanıcı hatası yüzünden de yaşanabilir. Biz de bu yazımızıda bilgisayarım çok ısınıyor diyenler için laptop sıcaklık düşürme yöntemleri hakkında bilgi vereceğiz.

Laptop Isınma Sorunu Nasıl Çözülür? Laptop Sıcaklık Düşürme Yöntemleri!

Belirtmekte fayda var ki ısı her ne kadar performansı etkilese de daima bilgisayarınızda bir sorun olduğu anlamına gelmez. Örneğin oyun için geliştirilen laptop modelleri içerisindeki güçlü parçalar nedeniyle çok hızlı ısınır. Ancak içerisindeki soğutma sistemi sorunu tamamen ortadan kaldıramasa da kritik noktaya ulaşmasını engeller. Yine de durum bu değilse laptop aşırı ısınıyor ne yapmam gerekiyor diyenlerin uygulaması gereken yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

Laptop Düz ve Sert Yüzeyde Kullanılmalı

Her ne kadar kulağa saçma gelse de laptop ısınma sorununun nedenlerinden biri de kullanılan zemindir. M işlemcili MacBook Air dışındaki neredeyse her bilgisayar içerisindeki fan sayesinde hava yoluyla soğutulur. Elbette ki bu işlem için sağlıkllı bir hava akışı gerekmektedir ve dikkatli bakarsanız çoğu laptop modelinde bu hava akışı için gerekli açıklıklar bilgisayarın altındadır.

Siz bunu düz bir zemin yerine yorgan gibi yumuşak bir zeminde kullanırsanız söz konusu açıklıklar tıkanır ve düzgün hava akışı sağlanamaz. Özellikle de uzun kullanımlarda ve bilgisayarınızın sınırlarını zorlayan işlemlerde bu durum zamanla aşırı ısınmaya ve aşırı ısınma kaynaklı arızalara neden olabilir. Dolayısıyla laptop ısınma problemi yaşayanlar öncelikle cihazı kullandıkları zemin konusunda dikkatli olmalı. Elbette ki laptop ısınma sorununa neden olan tek etken bu değil.

Düzenli Temizlik ve Bakım

Eğer dizüstü bilgisayarınız aşırı ısınıyorsa ve bu zaman içerisinde bir problem haline geldiyse ihtiyacınız olan çözüm gerçek bir temizlik olabilir. Size yukarıda çoğu bilgisayarın içerisindeki fan ya da fanlar sayesinde hava yoluyla temizlendiğinden bahsettik. Ancak hava söz konusu kanallardan bilgisayarınızın içine giren tek şey değil.

Toz ve çeşitli partiküller de hava yoluyla bilgisayarınızın içerisine daima çekilmektedir. Her ne kadar bu kısa vadede bir sorun olmasa da uzun süreli kullanımlarda bilgisayarınızın içinde ciddi bir toz birikmesi yaşanabilir. Bu durum; hava kanallarını tıkar, fanları kaplar ve çeşitli parçaların üzerinde birikerek adeta bir battaniye oluşturur.

Üstelik sigara benzeri yoğun duman altındaki alanlarda tozlar zamanla daha yapışkan bir hale gelir ve durumu kötüleştirir. Tüm bunlar ise laptop ısınma sorununa neden olur. Elbette ki çözüm oldukça basit. Eğer anlıyorsanız YouTube gibi platformlardaki rehberlerden destek alarak siz ya da bir profesyonle bilgisaayrınızın içini açarak temizlik yapmalıdır.

Tozlardan arındırılmış bir laptop soğutma sistemi çok daha verimli çalışacağından sıcaklıkta önmeli bir düşüş görebilirsiniz. Ayrıca zamanla formu bozulan termal macun değişimi de yapılarak ideal performansın korunması sağlanabilir. Bu işlem bozulmuş ya da işlevini yitirmeye başlamış soğutma fanlarının da tespiti konusunda yardımcı olacaktır.

Ortalama olarak yılda bir ya da iki kez toz temizliği yaparak yine 1-2 yılda bir kez de termal macun değişikliği yaparak bu sorunu çözebilirsiniz. Ancak laptop fan temizliği yaparken cihazın bataryası çıkarılmalı ve prize bağlı olmadığından emin olunmalı. Ayrıca işlem su ve ıslak bezler kullanılmadan yumuşak bir fırça yardımıyla dikkatli yapılmalı.

Batarya, Şarj Adaptörü ve Şarj Kablosu Kontrol Edilmeli

Laptop aşırı ısınma sorununa neden olacak şeylerden biri de batarya ve şarj ekipmanlarıdır. Şişmiş sorunlu ya da ölmek üzere olan bir batarya, aşırı ısınan muhtemelen orijinal olmayan şarj adaptörü ve zamanla yıpranmış aşınarak zarar görmüş kablolar ısınma sorununa neden olabilir.

Bu doğrultuda hiç vakit kaybetmeden sorunlu parçaların elektrik bağlantısı kesilmeli ve batarya siz ya da bir profesyonel tarafından çıkarılmalı. Sorunlu olan parça hangisi ise yenisini satın almalı ve mümkün olduğunca güvenilir markaları kullanmalısınız. Orijinal ürün almak ise bu konuda bilgi sahibi olmayan kişilerin atabileceği en güvenli adım olacaktır.

Arka Planda Çalışan Uygulamalar Kapatılmalı

Arka planda çalışan uygulamalar her ne kadar kulağa bir sorun gibi gelmese de duruma bağlı ısınma probleminizin kaynağı olabilir. Sizin kasıtlı indirdiğiniz ya da farkında olmadan inidrilen ve bilgisayarınızın işlem gücünden faydalanan uygulamalar, biligsayarınızın kaynaklarını tüketiyor olabilir. Bu da siz YouTube'dan video izlerken bile laptopunuzun ısınmasını sağlayabilir.

Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk şey görev yöneticisine giderek arka planda çalışan uygulamaları görüntülemek ve kullanmadıklarınızı kapatmak olacaktır. Ancak en temiz çözüm ise bilgisayarınıız sıfırlayarak temiz big başlangıç yapmak olabilir. Yine de belirtmekte fayda var ki bu işlemi yapmadan önce önemli bilgilerinizi yedeklemelisiniz.

Soğutucu Kullanılmalı

Bazen ise ne yaparsanız yapın eldeki yöntemler laptop ısınma sorununu çözmeye yetmez ve destek almak gerekir. Kulağa her ne kadar "salakça" gelse de bazen üreticiler fiyattan kısmak için soğutma sistemlerinde cimrilik yapabilir. Örneğin günümüzde hala tek soğutucu fana sahip oyuncu laptop modelleri görmek mümkün. Bu tip durumlarda ise ekstra bir soğutucu kullanmak size fayda sağlayabilir.

Özellikle laptop kasası bir tül metal ise ısı iletkenliği sayesinde iyi sonuçlar elde etmek mümkün. Ayrıca bu soğutucular bir stand görevi göreceği için koyduğunuz yüzey de değişecektir ve tıkanma sorunu ortadan kalkacaktır. Burada ise tek dikkat etmeniz gereken elinizdeki bilgisayarın boyutuna uygun ve yeterli performansa sahip bir soğutucu seçmek.

Bilgisayarınızın Güncel Olduğuna Emin Olun

Laptop sıcaklık düşürme yöntemleri içerisinde BIOS ve yazılım güncellemeleri de yer alıyor. Yazılımdaki bir sorun, yaşanan teknik bir hata ya da size daha iyi kontrol sağlayacak yeni bir özellik laptop ısınma sorununu çözmeniz konusunda size yardımcı olabilir. Windows yada macOS yazılım güncellemesi için Ayarlar menüsünde Güncellemeler kısmını kontrol edebilirsiniz. Windows bilgisayarlarda BIOS güncellemesinin nasıl yapıldığını öğrenmek için linke tıklayabilirsiniz.

Güç Planı Değiştirilmeli

Laptop aşırı ısınma sorunu yukarıdaki teknik uygulandığı halde devam ediyorsa güç planını değiştirme işlemi yapılabilir. Çünkü yüksek güç tüketiminden kaynaklı olarak laptop şarj esnasında aşırı ısınabilir. Bu yöntem, laptopun batarya ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu yapmayı sağlar. Böyle bir durumda güç planını değiştirmek mantıklıdır. Güç planı ayarları ile uygun performans seviyesi ayarlanır. Özel güç oluşturmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak “Başlat’a” girilir.

Arama kutusu üzerine “Denetim Masası” yazılır.

“Denetim Masası” sonrasında “Donanım ve Ses” butonuna basılır.

“Güç Seçenekleri” butonuna tıklanır.

En sonda “Güç Planı Oluştur” seçilir.

Peki siz, hiç laptop ısınma sorunuyla karşılaştınız mı? Yaşadıysanız uyguladığınız yöntemleri yorum kısmından bize aktarabilirsiniz.