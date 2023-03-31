Sporcular İçin En İyi Masaj Tabancası Modelleri ve Fiyatları

Son dönemde popülaritesi artan ürünlerden bir tanesi de masaj tabancalarıdır. Özellikle de sporda belirli bir seviyeyi aşan sporcular kendi fitness seviyelerini artırmak için masaj tabancası kullanmak istiyorlar. Piyasada pek çok ürün var ancak en iyi masaj tabancasına sahip olarak aşağıdaki faydaları edinmeniz mümkün olabilir.

Masaj Tabancasının Olası Kullanım Alanları:

Genel fitness seviyesinin artırılması

Stresin azaltılması

Kas ağrısının azaltılması

Kasların gevşetilmesi

Kan dolaşımının artırılması

Masaj tabancaları doğru kişilere uygun şekilde uygulandığında pek çok fayda sağlayabiliyor. Biz de sizler için en iyi masaj tabancalarının bulunduğu bir liste hazırladık. Eğer kendinize bir masaj tabancası satın almak istiyorsanız aşağıdaki ürünlere bir göz atmanızı öneririz.

En İyi Masaj Tabancaları:

Theragun PRO

Hypervolt

TimTam Handheld Percussion Deep Tissue Power Massager Pro

LifePro Sonic LX Professional

Ekrin B37

Tüm fiyatlar yaklaşık olarak verilmektedir. Zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Theragun PRO

Yüksek hızlara erişebilmesine rağmen son derece sessiz bir şekilde çalışabilen Theragun PRO iyi bir masaj tabancası satın almak isteyen kişilerin ilk bakması gereken ürünlerden biri. Güçlü bir masaj tabancası arıyorsanız bu ürün işinizi görecektir. Oled ekrana sahip olması oldukça iyi. Üçgen şeklinde tasarlanmış ergonomik yapısı sayesinde vücudunuzun çeşitli alanlarında kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Fiyat: 13.990 ₺

Hypervolt

Tam bir fiyat/performans ürünü olan Hypervolt, bütçesi düşük olan sporcuların imdadına yetişen bir ürün. Tasarım olarak da son derece şık bir ürün olan Hypervolt özellikle ilk kez masaj tabancası satın alacak kişiler için idealdir. Masaj tabancaları hakkında pek bir bilginiz yoksa ve işinizi görecek basit bir ürün arıyorsanız Hypervolt’u gönül raahtlığı ile tercih edebilirsiniz.

Fiyat: 6.490 ₺

TimTam Handheld Percussion Deep Tissue Power Massager Pro

Piyasada pek çok masaj tabancası bulunuyor ve bunlar oldukça modern görünüme sahip cihazlar. Oldschool görünüme sahip, 90’lar kokan bir model arıyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Rengi ve görüntüsü ile oldukça stilize bir cihaz olan TimTam Handheld Percussion farklı bir masaj tabancasına sahip olmak isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

Fiyat: 6.900 ₺

LifePro Sonic LX Professional

Kendisine iyi bir yatırım yapmak isteyen profesyonel sporcular LifePro Sonic LX Professional ürününü tercih edebilirler. Maalesef ki ürünü ülkemizde bulmak biraz zor. Bu nedenle Amazon gibi global bir siteden ürünü temin etmek gerekecektir. Pek çok farklı başlığa sahip olduğu için son derece tercih edilesi bir ürün.

Fiyat: 139.99 $

Ekrin B37

En minimalist ve şık tasarıma sahip olan Ekrin B37, ufak bir cihaz almak isteyenler için idealdir. Özellikle masaj tabancasını kaslarınız üzerinde tutmakta zorlanan biriyseniz Ekrin B37 gibi nispeten daha hafif bir cihaz tercih etmeniz son derece faydalı olacaktır.

Fiyat: 12.748 ₺

En iyi masaj tabancaları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz masaj tabancası kullanmayı düşünüyor musunuz? Masaj tabancasından umduğunuzu bulabildiniz mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.