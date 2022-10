Her Gün Kullandığınız Eşyaların Şaşırtan İşlevleri

Her gün kullandığınız eşyaların gizli özellikleri neler hiç merak ettiniz mi? Günlük yaşamda kullanılan bazı eşyalar şaşırtan özelliklere sahiptir. İşlevleri çok önemli gibi görünmese de eşyaların bazıları aslında yaşamınızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Maket bıçağından tutun da lavabodaki deliklere kadar pek çok eşyanın gizli işlevleri bulunuyor. Bu gizli işlevler eşyaların kullanışlılığını daha çok artırıyor. Bu yazımızda sıradan gibi görünen fakat farklı işlevleriyle insan yaşamını kolaylaştıran eşyalardan bahsedeceğiz.

İşte her gün kullandığınız eşyaların şaşırtan işlevleri!

1- Maket Bıçağı

İnsanların hayatına maket bıçakları okul yaşamıyla birlikte girmiştir. Önemsiz gibi görünen maket bıçağı aslında çok kullanışlı bir eşyadır. En şaşırtan özelliğiyse yenilenebilmesidir. Çoğu kişi üst bıçağı işlevini kaybedince bıçağı çöpe atıyor. Fakat maket bıçağını çöpe atmadan üzerinde yer alan çizgilerden keserek yenileyebilirsiniz.

2- Klavye

Bilgisayar klavyesindeki J ve F harflerinin üzerindeki çizgiler de işlevleriyle dikkat çekiyor. İşaret parmaklarını iki harfin üzerine koyarak onlara önce dokununuz. Böylelikle hangi tuşlar üzerinde olduğunuzu kolayca anlayabilirsiniz. Hızlı klavye kullanmak isteyenlerin bu bilgiyi özellikle kullanmasını tavsiye ediyoruz.

3- Benzin Göstergesi

Her gün kullandığınız eşyaların gizli özellikleri örneklerine benzin göstergesini ekleyebiliriz. Benzin göstergesine baktığınızda ''ok'' işaretiyle karşılaşacaksınız. Ok işareti sayesinde benzin depo kapağının aracın hangi yönünde olduğunu görebilirsiniz.

4- Lavabo Deliği

Lavabodaki deliklerin de fonksiyonel özellikleri vardır. Lavabodaki delik; musluk açık unutulduğunda ortaya çıkabilecek problemin önüne geçer. Musluk açık kaldığında lavabodaki biriken su delik sayesinde boşaltılır. Bu su delikten borulara giderek suyun taşmasının önüne geçer.

5- Asma Kilidin Alt Köşesindeki Küçük Delik

Günlük yaşamda kullandığımız eşyalardan birisi de asma kilittir. Güvenlik önlemi almak için çok kullanılan asma kilidin iç kısmı yağmur suyuyla temas ederse hem tutukluk yapıyor hem de paslanıyor.

Asma kilitlerin alt tarafındaki köşede yer alan küçük delik özel mekanizmadan oluşuyor. Delik içine düzenli periyotlarla yağ dökerek bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle yeni bir kilit almak zorunda kalmazsınız.

6- Kitap Boşlukları

Her gün kullandığınız eşyaların gizli özellikleri listemize kitap boşluklarını ekleyebiliriz. Kitap boşlukları birçok amaç için kullanılıyor. Fare ve haşerelerin en çok sevdiği besin kağıtlardır. Kağıt üzerindeki yazıların korunabilmesi adına da köşelerine boşluklar bırakılır.

7- Gazlı İçecek Plastikleri

Gazlı içecekleri lezzetli yapan en önemli unsur asitli yapılarıdır. Gazlı içecek içerisindeki asit, içecekten keyif alınmasını sağlar. Bundan dolayı gazlı içeceklerin asitlerinin mutlaka korunması gerekiyor. Asit seviyesini korumak için kapakların iç kısımlarında ufak plastik malzeme yer alır. Plastik malzeme sayesinde gazlı içeceklerin kapağı açılmadığı sürece asitleri gitmez.

8- Koltuk Başlıkları

Araçların koltuklarının başlıkları da işlev yönünden çok dikkat çekiyor. Araçta mahsur kalındığında kişinin kurtarıcısı koltuk başlıklarıdır. Araçta kilitli kalan bir kişi öncelikle koltuk başlığını yerinden sökmelidir. Daha sonra metal çubukları cama dayayarak vurduğu takdirde cam parçalara ayrılır. Böylelikle mahsur kalan kişi kolayca araçtan çıkabilir.

9- Şapka Ponponları

Şapkaların üzerinde yer alan ponponlar ilk olarak denizcilere özel üretildi. Denizciler gemilerin açık tavanlarına dalgaların sallantısından dolayı sürekli vururlar. Bu durumda denizcilerin ciddi anlamda yaralanmasına neden oldu.

Denizciler gemilerde yaralanmasın diye şapkalarının üzerine ponpon tasarlandı. Eskiden denizcilerin gemilerde yaralanmasının önüne geçmek için dizayn edilen şapkalar günümüzde estetik ve güzel görünüm oluşturduğu için kullanılıyor.

10- Dikiz Aynası Aparatı

Her gün kullandığınız eşyaların gizli özellikleri listemize dikiz aynası aparatını ekleyebiliriz. Dikiz aynası aparatı sayesinde aynanın arkasındaki göz alma engelleyicisi devreye girer. Bu sayede sürücünün gözünde rahatsızlık oluşturan ışık farklı yöne yansıtılır. Sürüş güvenliği açısından çok önemli özellik olduğunu söyleyebiliriz.