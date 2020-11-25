Günümüzün en popüler video içerik platformlarından birisi olan YouTube, hemen her konuda içerik barındırması sebebi ile hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bazı durumlarda aradığımız ya da izlediğimiz şeylerin gizli kalmasını isteyebiliriz. Peki ama böyle bir durumda YouTube izleme ve arama geçmişi nasıl silinir ve nasıl temizlenir?

YouTube İzleme ve Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Peki ama YouTube'da izlediğiniz videoların ve aradığınız terimlerin geçmişini nasıl temizleyebilirsiniz?

YouTube'un internet sitesini ziyaret edin. Sağ üstte yer alan profil kutucuğuna tıklayın. Google Hesabınızı Yönetin yazısına tıklayın. Sol menüden Veri ve Kişiselleştirme seçeneğini seçin. Etkinlik Kontrolleri altında yer alan YouTube Geçmişi sekmesine basın. Üst tarafta yer alan YouTube Geçmişi kutucuğunu kapalı hale getirin. Tüm bu adımlardan sonra izleme ve arama geçmişiniz silinmiş olacak ve bundan sonra kayıt edilmeyecek.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem bilgisayar kullanıcıları için geçerli olmakla birlikte mobil kullanıcıların farklı bir yolu izlemesi gerekmektedir. Eğer Android ya da iOS cihazınızda YouTube uygulamasının arama geçmişi tutmasını istemiyorsanız, yazımızı okumaya devam edin.

Android'de ve iOS'te YouTube İzleme ve Arama Geçmişi Temizleme

Peki Android ve iOS için YouTube'da izlediğiniz videoların ve aradığınız terimlerin geçmişini nasıl temizleyebilirsiniz?

YouTube uygulamasını açın. Sağ üstte yer alan profil kutucuğuna tıklayın. En alttaki Ayarlar sekmesine basın. Aşağıda yer alan İzleme Geçmişini Temizle ve Arama Geçmişini Temizle butonlarına tıklayın. Ardından İzleme Geçmişini Duraklat ve Arama Geçmişini Duraklat kutucuklarını aktif hale getirin. Tüm bu adımlardan sonra izleme ve arama geçmişiniz silinmiş olacak ve bundan sonra kayıt edilmeyecek.

Tüm bu adımlarla birlikte YouTube üzerinde izlediğiniz videoların ve yaptığınız aramaların temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca ilgili ayarları yaparak bundan sonra izleyeceğiniz videoların ve yapacağınız aramaların da kayıt edilmemesini sağlamış olacaksınız.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Rehberimizdeki bilgiler işinize yaradı mı ve geçmişi temizleyebildiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.