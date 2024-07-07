İşe, okula, seyahate ya da kafe gibi yerlere giderken yanınızda laptopları götürmeyi düşünüyorsanız mutlaka çanta kullanmalısınız. Dayanıklı malzemelerle tasarlanan çantalar sayesinde laptopunuzu hava koşulları, fiziksel darbeler vb. olumsuzluklardan koruyabilirsiniz.

Biz de bu yazımızda sizlere en kullanışlı laptop çantaları hakkında bir liste oluşturduk.

En Kullanışlı 7 Laptop Çantası

Casper Excalibur

Classone BP-SV100

Hp 500S6AA

Thule Gauntlet CA.TGAE2355

Mçs Abs V371 K

Dell Essential 460-BCTJ

Lenova Case GX40Q17225

1. Casper Excalibur

Polyester malzemeden üretilen Casper Excalibur, özel tasarımıyla dikkat çekiyor. Oyun bilgisayarlarının dahi çok rahat taşınabileceği şekilde tasarlanan sırt çantası, ultra korumalıdır. Sert korunaklı kabuk tasarım sayesinde laptop dışarıdan gelebilecek darbelere karşı tam korunuyor. Tüm yüzeylerinde yer alan WTX Pro, fermuar ve su geçirmez kumaş sayesinde yağmurlu havalarda da laptopunuzu güven içinde taşıyabilirsiniz.

Premium kumaştan tasarlanan çantanın kullanım ömrü uzundur. 16 inç ekran boyutlu laptopların rahat taşınabildiği çantanın sırt ve bel kısmındaki destek pedleriyse rahat kullanım olanağı sunuyor.

2. Classone BP-SV100

En iyi laptop çantaları arasında yer alan Classone BP-SV100, dayanıklı polyester ve WTX-Pro su geçirmez kumaştan tasarlandı. Avrupa standartlarına uygun olan bu çanta hem elde taşınabiliyor hem de omza takılabiliyor. Şık tasarıma sahip olan çanta, 16 inç ekran boyutlu laptoplar için çok ideal.

3. Hp 500S6AA

En kullanışlı laptop çantaları listemizde yer alan Hp 500S6AA, %65 geri dönüştürülebilir kumaşla tasarlandı. Hp 500S6AA, 17.3 inç ekran boyutlu laptoplar için çok ideal bir çantadır. Plastik malzemeyle üretilen çantada kilitli sistem bulunuyor. Bu sayede çanta içerisindeki hem laptopunuzu hem de diğer eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz.

4. Thule Gauntlet CA.TGAE2355

En iyi dizüstü bilgisayar çantası arayışı içinde olanlara Thule Gauntlet CA.TGAE2355 modeli önerilebilir. Macbook Pro çantası şeklinde de ifade edilen bu çanta, laptopları tüm dış etkilere karşı koruyor. iPad, iPhone cihazları düşünülerek tasarlanan çantada yer alan bölümler çok işlevseldir. 13 inç ekranlı laptoplara uygun olarak üretilen çantada poliüretan malzemede kullanılmıştır. Dolayısıyla kullanım ömrü uzundur.

5. Mçs Abs V371 K

Tarz laptop çantaları listemizdeki Mçs Abs V371 K, birinci kalite Abs malzemesiyle üretildi. Bu özelliği sayesinde çanta darbe ve kırılmalara karşı çok dayanıklı yapıya sahip. Omuz ya da el çantası şeklinde kullanılabilen Mçs Abs V371 K, kullanışlı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Laptopları dışarıdan gelebilecek tüm tehlikelere karşı koruyan özellikten oluşuyor.

6. Dell Essential 460-BCTJ

En kullanışlı laptop çantalarından olan Dell Essential 460-BCTJ hem kaliteli hem de şık tasarımdan oluşuyor. Polyester kumaşla üretilen çanta, su geçirmezdir. 450 gram ağırlıktaki çanta, ekran boyutu 15 inç olan laptop modellerine uygundur.

7. Lenova Case GX40Q17225

Ekran boyutu 15.6 inç olan laptopların çok rahat taşınabildiği Lenova Case GX40Q1722 içerisinde aksesuar cepler ve yastıklı iç bölme yer alıyor. Yüksek kalitede tasarlanan çantanın en önemli özelliği su geçirmez kumaştan tasarlanmasıdır.