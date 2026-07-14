Neden iPhone 17 Pro Max Yerine iPhone 17 Almalısınız?

iPhone 17 mi iPhone 17 Pro Max mi satın alınmalı? İki iPhone modeli de işlemciden yenileme hızına, kameradan ekran parlaklığına kadar birçok bakımdan oldukça iddialı durumda. Bu da karar vermeyi zorlaştırıyor. Bu yazıda iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max karşılaştırması ile iki telefonu detaylı şekilde ele alacağız.

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17'den çok daha yüksek bir fiyat etiketiyle satılıyor. Peki, iPhone 17 Pro Max için bu kadar ücret ödemeye gerek var mı? Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden ayrıntılı bir şekilde karşılaştıracağız. İşte etkileyici tasarıma sahip telefonlara dair merak edilen detaylar!

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 17 iPhone 17 Pro Max Ekran Boyutu 6,3 inç 6,9 inç Ekran Teknolojisi Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1206 x 2622 piksel 1320 x 2868 piksel Ekran Parlaklığı 3000 nit 3000 nit İşlemci A19 A19 Pro RAM 8 GB 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka Kamera 48 MP ana kamera f/1.6, 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2 48 MP Ana Kamera f/1.6, 48 MP Ultra Geniş Açılı f/2.2, 48 MP Telefoto f/2.8 Ön Kamera 18 MP f/1.9 18 MP f/1.9 Batarya 3692 mAh 5088 mAh Hızlı Şarj Belirtilmedi Belirtilmedi

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 17 Pro Max, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor.

İki telefon da aynı yenileme hızına sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve sosyal medya uygulamasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Bu arada iki telefonun da aynı ekran parlaklığına sahip olduğunu belirtelim.

3000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefonlar dışarıda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Bu arada Super Retina XDR OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin İşlemcisi Nasıl?

iPhone 17 Pro Max gücünü A19 Pro işlemcisinden alıyor. iPhone 17'de ise A19 işlemcisi mevcut. A19 işlemcisinde 4.26 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.60 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. A19 Pro işlemcisi de aynı çekirdek hızlarına sahip. İki işlemci de 3 nm üretim süreciyle geliştirildi.

Nm değeri azaldıkça transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı yüzey alanına çok daha fazla transistör sığdırılıyor. Örneğin 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

İki işlemci de çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip Genshin Impact'ten son yıllarından en popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'a kadar mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor. Günlük kullanımda iki telefonun performans farkını anlamak oldukça zor.

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin Kamera Özellikleri Neler?

iPhone 17 Pro Max'in arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

iPhone 17'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise f/1.9 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Ana kamera iki modelde de aynı çözünürlüğe ve diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı kameraları da aynı çözünürlük ve diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. iPhone 17 Pro Max'te standart modelden farklı olarak ekstra bir telefoto kamera bulunuyor. Telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin Bataryası Kaç mAh?

iPhone 17 Pro Max, 5.088 mAh, iPhone 17 ise 3.692 mAh batarya kapasitesine sahip. Üç saat YouTube videosu izlemek, üç saat Instagram'da gezinmek, iki saat Subway Surfers oynamak, iki saat PUBG Mobile oynamak, 30 dakika web tarayıcısı aracılığıyla internette gezinmek, 30 dakika Temple Run oynamak, iki saat TikTok'ta video izlemek aktivitelerinin kesintisiz yapıldığı bir senaryoda iPhone 17 10 saat 12 dakika, iPhone 17 Pro Max ise 14 saat pil ömrü sunuyor.

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

iPhone 17 Pro Max'te 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı seçenek mevcut. iPhone 17'nin RAM tarafında 8 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. İki telefonun da RAM ve depolama seçenekleri, ihtiyaçları fazasıyla karşılıyor.

iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 132 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 146 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 98 bin 999 TL'ye satılıyor.

iPhone 17 Pro Max 256 GB depolama alanı: 132.999 TL

132.999 TL iPhone 17 Pro Max 512 GB depolama alanı: 146.999 TL

146.999 TL iPhone 17 Pro Max 1 TB depolama alanı: 160.999 TL

160.999 TL iPhone 17 Pro Max 2 TB depolama alanı: 188.999 TL

188.999 TL iPhone 17 256 GB depolama alanı: 84.999 TL

84.999 TL iPhone 17 512 GB depolama alanı: 98.999 TL

iPhone 17 Pro Max mi iPhone 17 mi Satın Alınmalı?

iPhone 17 Pro Max, telefoto kamera sayesinde 4x optik yakınalştırma yapabiliyor. Ayrıca bu telefon daha büyük ekran, daha yüksek batarya kapasitesi ve 2 TB'a kadar depolama alanı avantajlarıyla öne çıkıyor. Günlük kullanımda iki telefonun performans farkını anlamak oldukça zor. Bu arada iki telefonda da aynı ekran teknolojisi, aynı yenileme hızı ve aynı ekran parlaklığı bulunuyor.

256 GB depolama alanına sahip sürümleri göz önünde bulundurduğumuzda iki telefon arasında 48 bin TL fiyat farkı mevcut. Eğer telefoto kamera sizin için önemli değilse iPhone 17 almak daha mantıklı olacaktır. Bu arada standart model de çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekiyor. Ayrıca yeterli pil ömrü sunuyor. Yine de kararın size ait olduğunu belirteyim.

Editörün Yorumu

İki telefon arasında kalmış olsam iPhone 17'yi tercih ederdim. Bunun en büyük nedeni ise iki telefon arasındaki büyük fiyat farkı. İki telefonun başlangıç fiyatları arasında 48 bin TL civarı bir fark mevcut. Bu da maddi açıdan oldukça önemli bir tasarruf demek. Elbette iPhone 17 Pro Max, telefoto kamera ve daha yüksek batarya kapasitesi gibi avantajlar nedeniyle iPhone 17'den daha iyi bir telefon. Eğer büyük fiyat farkı olmasaydı iPhone 17 Pro Max'in tercih edilmesi daha mantıklı olurdu.