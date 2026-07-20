Fiyatını Sonuna Kadar Hak Eden En İyi Hazır Sistemler (2026)

Yeni bir bilgisayar toplamak, son zamanlarda oldukça zorlaşmış durumda. Donanım bileşenlerinin fiyatının sürekli değişiklik göstermesi, eskiye kıyasla çok daha fazla model çeşitliliğinin bulunması gibi sebeplerden ötürü karar vermek kolay olmaktan çıktı. Neyse ki tam da bu tür sorunlar yaşayanların imdadına koşan hazır sistemler mevcut.

Sıfırdan bilgisayar toplamaya kıyasla seçimi çok daha kolay hâle getirdiği aşikâr. Yine de daha önce hiç bilgisayar almamış olanlar için biraz zorlayıcı bir süreç olabilir. O yüzden biz de sizin için sadece en iyilerinden oluşan ve fiyatını hak eden hazır sistem önerileri hazırladık. Dilerseniz gelin, listemizi hızlıca inceleyelim ve aradığınız bilgisayarı hemen bulalım.

Fiyatını Hak Eden En İyi Hazır Sistemler Neler?

Sinerji Mozzie: 49 bin 199 TL

49 bin 199 TL Frekans S1: 43 bin 499 TL

43 bin 499 TL Randuin: 57 bin 799 TL

57 bin 799 TL VOK Fire V2: 62 bin 999 TL

62 bin 999 TL Thariel: 36 bin 398 TL

Sinerji Mozzie Neler Sunuyor?

Ekran Kartı: GeForce RTX 5060

GeForce RTX 5060 İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 5 7500F Anakart: Gigabyte A620

Gigabyte A620 RAM: 16 GB

16 GB SSD: Kingston 500 GB NV3 NVMe SSD

Sinerji Mozzie, yeni nesil RTX 5060 ekran kartı ve Ryzen 5 7500F işlemcisi ile güncel oyunları yüksek grafik ayarlarında akıcı şekilde oynamanıza olanak tanıyor. Oyun performansı konusunda oldukça ideal bir iş ortaya çıkarıyor. AM5 soket yapısında olması sayesinde eğer gelecekte daha iyi bir işlemciye geçmek isterseniz kolay bir süreç sizi bekliyor olacaktır.

NVIDIA'nın yeni nesil mimarisine sahip olan ekran kartı, DLSS 4.0 ve gelişmiş yapay zeka özelliklerinin de avantajıyla oyunlarda ciddi avantaj elde etmeyi mümkün kılıyor. 1080p çözünürlükte uzun yıllarca rahat ettirecek bir performans sağladığı söylenebilir.

Sizin için eğer öncelik akıcılıksa, Valorant ve Counter-Strike 2 gibi oyunlarda kasma ve takılma sorunu olmadan karşınıza çıkan düşmanlara hızlı tepki vermek istiyorsanız beklentiniz karşılanacaktır. Diğer yandan yüksek bütçeli yapımları oynayanlar da ray tracing ya da daha yaygın bilinen adıyla ışın izleme ile etkileyici bir görselliğe kavuşabilir.

Frekans S1 Neler Sunuyor?

Ekran Kartı: Gigabyte RTX 5060

Gigabyte RTX 5060 İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 5 7500F Anakart: Gigabyte A620

Gigabyte A620 RAM: 16GB

16GB SSD: Kingston 500GB NV3 NVMe SSD

Frekans S1 şu an piyasadaki en mantıklı fiyat / performans sistemlerien biri. Ryzen 5 7500F ve AM5 anakarat (Gigabyte A620) ile DDR5 RAM mevcut. Bu da en az 4-5 yıl boyunca güncel bir sisteme sahip olacağınız anlamına geliyor. Darboğaz sorunu olmadan işlemci bütün gücünü ekran kartına, ekran kartı da monitöre yansıyacaktır.

Tabii, burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Bunların başında ısınma sorunu geliyor. 7500F, ısınma sorunu yaşanabilen bir işlemci olduğu için kaliteli bir soğutucu almanız gerekiyor. Böylece işlemci performansını daha üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Öte yandan 16 GB RAM şu an yeterli ama 32 GB'a çıkarılırsa çok daha iyi bir sonuç elde edilecektir.

Randuin Neler Sunuyor?

Ekran Kartı: Palit Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

Palit Nvidia GeForce RTX 5060 Ti İşlemci: AMD Ryzen 7 7800X3D

AMD Ryzen 7 7800X3D Anakart: Sapphire A620

Sapphire A620 RAM: 16 GB

16 GB SSD: Kingston 1 TB NV3 NVMe SSD

Randuin, şimdiye kadar değindiğimiz sistemlerden biraz daha üst seviye diyebileceğimiz bir sistem. Ryzen 7 7800X3D işlemcisi sayesinde oyunlarda takılmaları ortadan kaldırıyor. Ekran kartı olaraksa RTX 5060 Ti bulunuyor. Bu da 1080p'de ultra ayarlarda oynamak için ideal. İleride eğer RTX 5090 gibi seçeneklere de yönelmek isterseniz bu işlemciyle sorun yaşamazsınız.

Daha çok rekabetçi oyun oynuyorsanız, arada sırada video çekiyor ya da yayın yapıyorsanız yani genel olarak aynı anda birden fazla sistemi yoran işlem gerçekleştiriyorsanız beklentilerinizi karşılayacak bir sistem olduğu söylenebilir. En büyük artısı elbette işlemcide. Bir kere aldıktan sonra önümüzdeki birkaç yıl boyunca sizi rahat ettirecektir.

VOK Fire V2 Neler Sunuyor?

İşlemci: AMD Ryzen 5 7500F

AMD Ryzen 5 7500F Anakart: Gigabyte A620

Gigabyte A620 Ekran Kartı: Palit Nvidia GeForce RTX 5070

Palit Nvidia GeForce RTX 5070 RAM: 16 GB

16 GB SSD: Kingston 500 GB NV3 NVMe SSD

Vok Fire V2, RTX 5070 ile birlikte geliyor. 2K çözünürlükte çok ciddi bir performans artışı elde etmenizi sağlıyor. 5060 Ti'a göre FPS değerinde inanılmaz bir artış elde edersiniz. 2K monitör kullanıyorsanız parasının karşılığını sonuna kadar vereceğini söylemek yanlış sayılmaz.

Oyunları genel olarak yüksek grafik ayarlarında oynama gibi bir amacınız varsa beklentilerinizi genel olarak karşılayacaktır. Peki, hiç mi kusuru yok? Aslına bakacak olursanız yok sayılmaz. Yaklaşık 63 bin TL ödeyip 500 GB SSD'ye bağlı olmak, kulağa biraz tuhaf geliyor. Bu seviyede bir sistem için en az 1 TB SSD olması gerekirdi. Bu durum, sizi sürekli bazı oyunlardan vazgeçmek zorunda bırakabilir. Ama oyunları bitirdikten sonra silme alışkanlığına sahipseniz çok büyütülecek bir problem olmayacaktır.

Thariel Neler Sunuyor?

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 5 5600 Anakart: MSI A520

MSI A520 Ekran Kartı: MSI Nvidia GeForce RTX 5050

MSI Nvidia GeForce RTX 5050 RAM: 16 GB

16 GB SSD: Kingston 500 GB NV3 NVMe SSD

Daha bütçe dostu bir seçenek arayanlar, Thariel'a da bir göz atabilir. Uyumlu parçaların tercih edildiği bu hazır sistemde AMD Ryzen 5 5600 kullanılıyor ki bu hâlâ fiyat/performans söz konusu olduğunda ilk akla gelen işlemcilerden. RTX 5050 için fazlasıyla yeterli. Bu arada ekran kartı da 1080p çözünürlükte güncel oyunları oynatır ama ultra grafik ayarları ile oynamayı beklememek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda kusursuz bir hazır sistem bulmak oldukça zor. Özellikle de uygun fiyatlı bir şeylere ihtiyacınız varsa arayış süreci epey güç bir hâl alıyor. Ama bu listede yer alan sistemler, değerinin çok üzerinde bir fiyata sahip sistemlerden hayli uzak.

Bana göre en mantıklısı, 43 bin 499 TL'lik Frekans S1. DDR5 teknolojisi, Ryzen 5 7500F gibi güçlü işlemci ve RTX 5060 ekran kartı ile hem uygun fiyat hem ideal performans sağlıyor. İleride sadece bir ekran kartı değişerek birkaç yıl boyunca daha sorunsuz bir kullanım elde edilebilecektir. Ama çok sınırlı bütçeye sahip olanlar elbette Thariel'a da göz atabilir. Belli başlı dezavantajları olsa da uygun fiyatlı seçenek arayanlar için önemli seçeneklerden bir tanesi.

Editörün Notu: Bu yazı herhangi bir reklam ya da tanıtım amacı gütmemektedir. Sadece ilgi çekici ürün / hizmet hakkında bilgi sağlamak adına hazırlanmıştır.