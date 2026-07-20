iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi 17 Pro Max! Hangisini Almalıyım?

Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri itibariyla amiral gemisi segmentinde yer alıyor. Bugün bu iki modelden hangisini alırsanız alın en ufak bir hayal kırıklığı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Peki Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max'i direkt olarak birbirleriyle karşılaştırdığımızda ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Özellik Xiaomi 17 Pro Max iPhone 17 Pro Max Ana Ekran Boyutu 6,9 inç 6,9 inç Ana Ekran Teknolojisi AMOLED OLED Ana Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ana Ekran Çözünürlüğü 1200 x 2608 piksel 2868 x 1320 piksel Maksimum Parlaklık 3500 nit 3000 nit İkinci (Arka) Ekran 2,9 inç, AMOLED, 120Hz, 596 x 976 piksel, 3500 nit İkinci bir ekran yok İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Pro RAM 12 GB / 16 GB (LPDDR5x) 12 GB Depolama 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB Arka Kamera 50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto 48 MP ana + 48 MP ultra geniş + 48 MP telefoto Ön Kamera 50 MP 18 MP Batarya 7500 mAh 4823 mAh / sadece e-SIM olan model 5088 mAh Hızlı Şarj 100W kablolu, 50W kablosuz 40 W kablolu, 30W kablosuz İşletim Sistemi Android 16 tabanlı Xiaomi HyperOS 3 iOS 26 Ağırlık 219 gram 233 gram Türkiye Satış Fiyatı 112.835 TL 132.999 TL

Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Pro Max'te 6,9 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve 1200 x 2608 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran bulunuyor. Buna karşılık iPhone 17 Pro Max'te ise 6,9 inç boyutlarında 120Hz tazeleme hızlarını ve 2868 x 1320 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran karşımıza çıkıyor.

120Hz yenileme hızları 90Hz'e kıyasla web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı.

İki telefon da benzer ekran özelliklerine sahip olsa da bazı temel farklılıkların olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, Xiaomi 17 Pro Max'in AMOLED ekranı iPhone 17 Pro Max'in OLED panelinden daha iyi. Bunu biraz daha açarsak AMOLED, OLED'in daha gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz.

Bununla birlikte Xiaomi'nin telefonunda ekran parlaklığı daha yüksek. Bu da özellikle güneş ışığı altında kullanımlarda ekranın daha iyi görüneceği şeklinde yorumlanabilir. iPhone 17 Pro Max'in ise ekran çözünürlüğü daha yüksek. Kısacası iki model kıyasıya bir rekabet içerisinde.

Kazanan: AMOLED ekrana sahip olması, parlaklığın 500 nit daha yüksek olması ve arka panelinde ikinci bir ekrana sahip olması nedeniyle Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max'in İşlemci Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Pro Max'te Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu yonga 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalardan daha yüksek performansta ve daha verimli bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor.

iPhone 17 Pro Max'te ise Apple'ın kendi üretimi Apple A19 Pro yongası bulunuyor. Bu donanım da 3 nm mimariye sahip. Snapdragon 8 Elite Gen 5 için söylediğimiz tüm şeyler Apple A19 Pro için de geçerli. İki donanımın oyun performansını karşılaştıracak olursak birbirine yakın sonuçların ortaya çıktığını görebiliyoruz.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

PUBG Mobile: 120 FPS

Call of Duty Mobile: 120 FPS

Genshin Impact: 60 FPS (Oyunun Android sürümü maksimum 60 FPS'yi desteklemektedir)

Apple A19 Pro

PUBG Mobile: 120 FPS

Call of Duty Mobile: 120 FPS

Genshin Impact: 120 FPS (Oyunun iOS sürümünde Android'deki gibi 60 FPS sınırı bulunmamaktadır)

Kazanan: Berabere

Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17 Pro Max 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto kamerasına sahip. iPhone 17 Pro Max'te ise 48 megapiksel ana, 48 megapiksel ultra geniş açı ve 48 megapiksellik telefoto kameraları bulunuyor. Bununla birlikte, Xiaomi'de 50 megapiksel ve iPhone'da ise 18 megapiksellik bir ön kamera karşılıyor.

Xiaomi 17 Pro Max, özellikle telefoto ve selfie çekimlerinde daha yüksek çözünürlük sunduğu için ince detayları yakalamada ve fotoğrafları kırpma/büyütme konularında daha avantajlı. iPhone 17 Pro Max ise daha düşük megapiksel değerlerine sahip olsa da gelişmiş yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmaları sayesinde özellikle video çekim kalitesinde ve doğal renk doğruluğunda daha başarılı.

Kazanan: Fotoğrafta detay gücü ve yüksek çözünürlük için Xiaomi 17 Pro Max, video kararlılığı ve genel çekim dengesi için iPhone 17 Pro Max'in kamerası daha iyi.

Xiaomi 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max'in Batarya Özellikleri Neler?

Batarya tarafından en azından kağıt üzerinde kazanan belli. Zira Xiaomi 17 Pro Max'te 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 7.500 mAh'lik bir pil mevcut. Buna karşılık iPhone 17 Pro Max'in fiziksel SIM'li sürümünde 4823 mAh ve sadece eSIM'li versiyonunda ise 5.088 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bu piller aynı zamanda 40W kablolu ve 30W kablosuz şarj desteğine sahip.

Kazanan: Hem batarya kapasitesinin hem de şarj hızlarının yüksek olması nedeniyle Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi 17 Pro Max mi iPhone 17 Pro Max mi Satın Alınmalı?

Xiaomi 17 Pro Max'i ve iPhone 17 Pro Max'i derinlemesine karşılaştırdık. İki telefon da genel performansları itibariyla birbirlerine çok yakın. Xiaomi 17 Pro Max'in ekran ve batarya alanlarında ciddi avantajı var. iPhone 17 Pro Max ise çözünürlük olarak düşük kalsa da genel optimizasyonları sayesinde etkileyici bir kamera performansı sunuyor.

Kısacası burada kullanıcı beklentileri devreye giriyor. Eğer halihazırda bir Apple ekosistemine sahipseniz o zaman kesinlikle iPhone 17 Pro Max'i tercih etmenizi öneririm. Ancak böyle bir durum yoksa o zaman Xiaomi 17 Pro Max sizi kesinlikle üzmez. Hem fiyatı da 20.000 TL kadar daha ucuz.

Sonuç: Apple ekosistemine sahipseniz iPhone 17 Pro Max. Ancak böyle bir durum yoksa ekran, batarya ve fiyat avantajından dolayı Xiaomi 17 Pro Max.

Editörün Yorumu

Açıkcası iki akıllı telefonu da çok beğeniyorum. Hatta Xiaomi 17 Pro Max ilk çıktığında arka panelindeki ikinci ekranı gerçekten hoşuma gitmişti. Öte yandan iPhone 17 Pro Max ise değişen arka panel tasarımıyla ilgimi çekmeyi başardı. Ancak arasından bir seçim yapacak olsam muhtemelen iPhone 17 Pro Max'i seçerdim.

Bunun nedeni Xiaomi 17 Pro Max'in kötü olması kesinlikle değil. Aksine çoğu özelliği daha iyi. Ancak ben bir MacBook ve AirPods kullanıcısıyım. Bu nedenle ekosistemi bozmamak adına Apple'a yönelirdim. Ancak durumlar daha farklı olsaydı şahsen ikinci ekranı, daha büyük bataryası ve fiyatının daha ucuz olması nedeniyle hiç düşünmeden Xiaomi 17 Pro Max'i satın alırdım.